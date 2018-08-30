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Рассказ об отношениях в банке отрицательный голос не засчитан
Доброго времени суток, уважаемые читатели. Расскажу я вам о том, как складываются отношения между сотрудниками и начальством в данном банке. Предупреждаю сразу, я не являюсь сотрудником данного предприятия, я муж работницы ГВС и знаком со многими сотрудниками отделения, где работает моя жена. Итак, начнем.

Скажите, вам приятно работать по 12 часов в день? Нет? Мне вот тоже неприятно, когда моя жена приходит домой в 21:00 вместо 19:00. Оказывается, начальница, назовем её И, заставляет (в принудительном порядке) работать мою жену, сваливая на неё самую тяжелую работу ближе к окончанию рабочего дня. Мало того, что она работает в отделе ГВС одна и на физических и на юридических лиц (хотя работать должно, как минимум, 3-е на физ. лиц и 2 на юр. лиц, и вы, наверняка, представляете, как долго открывать счет на юр лиц), так ещё терпеть постоянный прессинг со стороны начальницы по поводу "неудовлетворительной" работы (ты бы могла задержатся на 15 минут, чтобы сделать эту работу...), несоблюдения дресс-кода (А почему ты в свитере сидишь? Дресс-код ещё никто не отменял..) и к тому что многие работники сидят в столовой на обеде 10 минут, что является по мнению этой начальницы недопустимым. Но самое главное, что меня взбесило, так это пренебрежением ТК РФ с начальственной стороны. Для этой начальницы фраза "ненормированный рабочий день" видимо означает, что можно припахать своих сотрудников к работе на 24 часа.

И эта самая И постоянно прикрывается каким-то абстрактным "авторитетом банка". Чуть что не так пошло - пиши объяснительную. Если в объяснительной указать, что данная работа не прописана в должностной инструкции - порвать объяснительную, пиши по новой, и не забудь указать, что виноват ты. Устроился на новую должность в банке - лишить долгожданного отпуска.

Господи, я уже не могу видеть, как уже больше года моя жена приходит домой, и в первую очередь тянется к бутылке чего-нибудь спиртного, что-бы успокоиться. Хоть я её и подговариваю уволиться оттуда, но боится, что никуда не устроится на новую работу.
Inkell • несостоявшийся сотрудник
19.10.2011 17:51
Администратор:
Оцениваются отзывы, основанные на личном опыте.
6 комментариев
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Ssteg
19.10.2011 22:45
Я думал только в Сбере такое! Ну наверное, ей пожоще с начальницей надо в плане нарушения своих прав. Работу выполнять, а права свои не позволять нарушать!
mamaCholli
19.10.2011 23:43
Там ой как не любят,если рот откроешь))ГВС-это кто?Это мясо,не нравится-свободен,на твое место очередь студентиков...
oko303
20.10.2011 10:04
не знаю.... всегда есть вышестоящий начальник как минимум и курирующий член Правления как максимум))

Насколько я помню - в Юни в рознице всегда было "странное" отношение к работникам, эдак лет 5 назад там в подразделениях ритейла на Казачьем всё так и было....
Profanity
21.10.2011 22:35
насколько мне известно ГВС - группа ведения счетов
Вышестоящий начальник прислушивается больше к непосредственному руководителю, чем к сотруднику. Максимум что можно сделать - попросить перевестисьв другое подразделение. И то это рассматривается как "перевели из жалости".
Racer666
23.10.2011 22:40
Печально. как только сотрудник перестанет бояться увольнения - он выигрывает в силе. Знаю по себе.
Nella353
10.11.2011 12:12
Не мудрено...Я даже догадываюсь,как зовут такую начальницу...Есть там такая,на которую и пожаловаться нельзя,уж больно она уже себя зарекомендовала...единственный способ - это обратиться в отдел персонала,они должны помочь...а так, если это Д., то только бежать...иначе нервов не хватит...у нас все отделение с успокоительным на работу ходило...
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