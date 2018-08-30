Доброго времени суток, уважаемые читатели. Расскажу я вам о том, как складываются отношения между сотрудниками и начальством в данном банке. Предупреждаю сразу, я не являюсь сотрудником данного предприятия, я муж работницы ГВС и знаком со многими сотрудниками отделения, где работает моя жена. Итак, начнем.



Скажите, вам приятно работать по 12 часов в день? Нет? Мне вот тоже неприятно, когда моя жена приходит домой в 21:00 вместо 19:00. Оказывается, начальница, назовем её И, заставляет (в принудительном порядке) работать мою жену, сваливая на неё самую тяжелую работу ближе к окончанию рабочего дня. Мало того, что она работает в отделе ГВС одна и на физических и на юридических лиц (хотя работать должно, как минимум, 3-е на физ. лиц и 2 на юр. лиц, и вы, наверняка, представляете, как долго открывать счет на юр лиц), так ещё терпеть постоянный прессинг со стороны начальницы по поводу "неудовлетворительной" работы (ты бы могла задержатся на 15 минут, чтобы сделать эту работу...), несоблюдения дресс-кода (А почему ты в свитере сидишь? Дресс-код ещё никто не отменял..) и к тому что многие работники сидят в столовой на обеде 10 минут, что является по мнению этой начальницы недопустимым. Но самое главное, что меня взбесило, так это пренебрежением ТК РФ с начальственной стороны. Для этой начальницы фраза "ненормированный рабочий день" видимо означает, что можно припахать своих сотрудников к работе на 24 часа.



И эта самая И постоянно прикрывается каким-то абстрактным "авторитетом банка". Чуть что не так пошло - пиши объяснительную. Если в объяснительной указать, что данная работа не прописана в должностной инструкции - порвать объяснительную, пиши по новой, и не забудь указать, что виноват ты. Устроился на новую должность в банке - лишить долгожданного отпуска.



Господи, я уже не могу видеть, как уже больше года моя жена приходит домой, и в первую очередь тянется к бутылке чего-нибудь спиртного, что-бы успокоиться. Хоть я её и подговариваю уволиться оттуда, но боится, что никуда не устроится на новую работу.