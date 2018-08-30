Данное письмо адресовано руководству центрального аппарата Сбербанка. Я являюсь сотрудником одного из отделений Юго-Западного банка Сбербанка России. Перед постановкой проблемы хочу сказать, что я люблю свою работу, мне нравится коллектив, и я не выступаю против системы в целом.



В Юго-Западном банке (ЮЗБ) сложилась сложная ситуация по премированию сотрудников. На данный момент необходимо удержать с контролеров-кассиров и заведующих ВСП большие суммы, ЯКОБЫ выплаченные ранее неправильно. Суммы по меркам аппарата банка МИЗЕРНЫЕ – 16.000–60.000 руб., но для контролеров-кассиров, получающие среднюю премию 6.000 руб. в месяц с учетом квартального премирования – это существенная сумма! Средние суммы возврата по нашему отделению составляют 25.000 руб., а это значит, что три месяца не будет премии, будут получать чистый оклад. Представьте, что менеджерам центрального аппарата с премией в 200.000 рублей, необходимо будет вернуть 500.000 руб. Немаленькая сумма, да? Так вот, для контролеров-кассиров 25.000 руб. тоже не маленькая сумма.



Теперь по существу, так сказать, в корень проблемы. В январе 2011 года в ЮЗБ была пилотирована новая материальная мотивация, в народе – калькуляторы, в которых рассчитывалась премия сотрудников исходя из количества продаж банковских продуктов и числа совершенных транзакций. Все шло хорошо. Сотрудники тербанка, разработавшие данную систему премирования, объясняли, как должны определяться итоговые цифры по каждому продукту, транзакции. Точная инструкция, которая описывала процесс контроля за итоговыми цифрами отсутствовала, т.е. достоверность сведений указанных в калькуляторах оставалась на откуп отделениям. Большинство инструкций и указаний спускалось сверху в устной форме: по телефону и по системе видео-конференц связи. Единственный документ, который объяснял хоть что-то - была «Временная методика бонусного премирования работников внутренних структурных подразделений, организационно подчиненных Юго-Западному банку Сбербанка России, обслуживающих розничный сегмент потребителей» (пилотный проект на период с 1.08.2010 по 1.11.2010 г) от 13.09.2010 г. Основные вопросы, которые возникали у руководства отделений и филиалов были: 1. Как получить данные из автоматизированных систем для сравнения цифр предоставленных филиалами? 2. Как учитывать продажи сотрудников 3-ей линии (заведующих и старших смен), которые мотивируются по среднему показателю всех сотрудников филиала. Т.е. 3-я линия продает продукты, зачастую дорогостоящие (кредиты, монеты и прочие), но указать их не должна, так как это не предусмотрено калькуляторами и системой мотивации. Что с данными продуктами делать, куда их вписывать, ведь филиал продал их.



Ответы ЮЗБ были таковыми:

1. Нет возможности выгружать из автоматизированных систем данные по всем перечисленным в прайс-листе продуктам. Из этого следовало, что четкий контроль за правильностью подаваемых сведений не установлен. Чья вина в этом? Конечно, тех людей, кто разрабатывал данную методику. Представьте себе новый технический аппарат, к которому нет инструкций. Рабочий выполняет работу на этом аппарате под устные инструкции разработчика. Ростовское отделение поступило правильно, оно отказалось от данной системы мотивации. Руководитель оказался дальновидным, он понимал, что пока нет точного инструмента, нет доскональных инструкций, не нужно подставлять своих сотрудников. Было много разговоров по этому поводу, как же так, кто-то пошел против течения.



2. Разработчик мотивации по поводу проданных продуктов сотрудниками 3-ей линии инструктировал так: распределяйте продукты по своим сотрудникам, ведь продукт продан филиалом, значит и премию должен за него получить. Вот заведующие по своей душевной простоте и писали продажи по кредитам, монетам в калькуляторы сотрудникам 2-й линии. Этот процесс длился полгода! Конечно, премии сотрудников были большие, в том числе и из-за этих добавленных продуктов. Планы выполнялись на 100%, позитив в работе наблюдался повсеместно. Все считали, раз продукт продан филиалом, значит по прайс-листу филиал/сотрудник должен получить премию за него. Куда смотрел ЮЗБ все эти месяцы? Тербанк, чтобы понизить мгновенно возросшие премии, стал понижать стоимость продуктов по прайс-листу, причем не один раз. А заведующие продолжали писать продажи 3-й линии сотрудникам 2-й линии, ведь были устные инструкции, ведь никто им не запрещал этого делать.



Нужно сказать, что эта система мотивации была тиражирована на большое число филиалов ЮЗБ постановлением Правления ЮЗБ от 27.12.2010 г. Сейчас головная боль у сотни сотрудников Сбербанка, почему премии, которые они получали все это время законно, у них отнимают, причем отнимают больше, чем выплачивали. А вот это уже вторая история. Действительно, можно в какой-то степени согласиться, что нужно вернуть часть денег выплаченных за продукты, которые ты сам не продал. Можно попробовать посчитать продукты, проданные сотрудниками 3-й линии. Для этого нужно за весь период, по всем ВСП отделений, по каждому сотруднику подбить данные кто, сколько продал, и вывести новые цифры. Но ведь сделано все проще! Банк определил, по каким продуктам можно выгрузить факт выполнения из автоматизированных систем, а по каким нет, т.е. что можно проверить, а что нет. Не учитывалось, что ранее премия выплачивалась и по тем продуктам, которые проконтролировать невозможно. Посчитали премию по новым формулам и вычли ее из полученной ранее. Разницу в суммах постановили списать с сотрудников филиалов. На данный момент, у сотрудников будут удержаны суммы большие, чем они получили. Ура, справедливость восторжествовала.



Знаете, что происходит сейчас в филиалах? Какие настроения присутствуют среди сотрудников? Сделайте статистику по увольняющимся, на сколько вырастет их количество. Разговоры только о том, что до конца года премий не видать.



Почему оплошность, непрофессионализм нескольких сотрудников должны негативно сказываться на сотнях? Почему недоработанная система была тиражирована по филиальной сети? Кто должен нести ответственность?

Знаете, что управляющие говорят? Они ничего не говорят, так как нечего сказать своим подчиненным, просто нет слов. Подчиненные ждут, когда же разъясниться ситуация, что предпринимается для того, чтобы восстановить справедливость, но НИКТО НИЧЕГО не может сделать, потому что:



1. Центральный аппарат не знает, что происходило на самом деле. Отсутствуют сведения - отсутствует понимание.

2. ЮЗБ отрапортовал, что новая система мотивации была тиражирована с успехом, что премии сотрудников выросли, все поставили себе галочки в личной результативности. Получили премии за удачный проект. Кого-то повысили. А теперь попробуй, скажи ЦА, что был промах при внедрении мотивации. Конечно, нет, все же хотят работать на своих местах. Легче сказать, что заведующие неправильно вели калькуляторы! Представляете, заведующие всех ВСП одновременно неправильно вели калькуляторы! Это что, магнитные бури что ли действовали на протяжении нескольких месяцев?

3. Руководство отделений не станет терроризировать тербанк, потому что тоже хотят ровно сидеть на своих местах.



Молодцы! Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников. Сейчас гармонии и счастья просто сверх нормы, приезжайте к нам в ЮЗБ и берите большие ведра, мы с Вами поделимся.



Кстати, повысили оклады сотрудникам филиальной сети, а вот про Лин-лаборатории и Тест-ВСП забыли! Они другие что ли, какие-то особенные? Почему очередная ошибка одного человека влияет на множество людей в нашем Сбербанке? Руководство ЦА! Опомнитесь, пожалуйста! Перестаньте смотреть на мир сквозь розовые очки.



Я надеюсь, что мой любимый Сбербанк станет, наконец-таки, стабильным не только для внешнего клиента, но и для внутреннего. Я очень надеюсь!