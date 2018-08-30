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Итоги года плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В банк пришел под новый бренд "Открытие". Перспективы и ожидания были радужными, и стартовали неплохо: цели, обещания руководства по итогам достижений бонусы, продвижения... Москва - пела, Питер - поддерживал. Начиналось все красиво! Объединение Петровского с Москвой трудно, но прошло в сроки (фантастика), продукты и продажи с проблемами но запускались, обучение и мотивации приняты. smile:thumbsup:

Первый звонок - бонус по итогам 2010 года: под Новый год "разорвали" людей по бизнесам и в одном офисе появились сотрудники 3 блоков: корпорат, розница, опер. Без единого начальника. (Прикольно: трое на точке работают и у каждого свой начальник в другом конце города (не всегда вместе) - умом "Открытие" не понять, аршином общим...) В итоге, ПОД НОВЫЙ ГОД одному блоку бонус 2010 заплатили, остальным даже ничего не объяснили. И ждали мы свой бонус еще два месяца (хотя 2010 год пахали вместе на общий результат). Правда Москва извинялась, говорила техошибка и каждые две недели: "В следующую выплату ну обязательно". Мы уже и ждать перестали, но тут счастье нас настигло. По 1 кварталу история повторилась. По 2 кварталу вопрос до сих пор не решен. При этом мотивация официально доводилась до сотрудников, как решение Правления. А планы выполнены. Вывод - КИНУЛИ. smile:nunu:

Была сеть по городу около 150 точек. Сокращаем: "Лучше меньше, да лучше". Уря-Уря. "Жить будет лучше, жить будет веселее". По факту осталось около 100 и весь хлам с закрытых стащили на оставшиеся. Попытались перетащить и клиентов. Жить и вправду стало веселее: толкотня, очереди, клиенты жалуются. Вот интересно, фактический результат сокращения сети (переезд, ремонт, вывески туда-сюда, клиентские потери...) кто-то считал? Хотя, сеть нужна, чтобы собирать клиентов и продавать. А сегодня уже, похоже, банку это и не так важно. Он погряз во внутренних проектах.

Удаленный доступ: клиент-банк юрлиц - отдельный плачь, клиент-банк физлиц - нет, меняется процессинг и банкоматная сеть (некоторые точки с банкоматами простаивают по две недели, ибо тупая неорганизованность (какого ты отключил старый, если не можешь включить новый!? Особенно нравиться, когда одновременно несколько в одном районе, т.к. машине удобнее развозить и забирать железяки).
Кредиты физлицам: сроки рассмотрения не выдерживаюся, отказы и мотивации непредсказуемы. Сегодня уже нет понимания нужны ли продажи. Из Москвы систематически докатываются слухи... ХАОС.

Кадры: некоторые подразделения сменились в полном составе. Преемственность? Ценности Банка? Теперь www.rbcdaily.ru/2011/10/19/finance/562949981760406 могу поспорить, что это сокращение они постараются сделать "по собственному". Ну-ну... Состав Правления. 10%. Кто из них должен уйти? 10%? Эмоции!!! Но кто-то должен за это...? Или не должен? Это уже дело акционера. Деньги-то его.

Москва заглотила огромный кусок и подавилась: выплюнуть жалко и проглотить не может. Обидно за Петровский.

Все. Дальше без меня. smile:|
Old manбывший сотрудник
20.10.2011 16:14
8 комментариев
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JM_
20.10.2011 17:01
ой как похоже на другое объединение двухлетней давности smile:-)

По бонусам соглашусь, обещал - будь добр выплатить либо ответить за базар.
По закрытию точек - да, сеть должна привлекать и продавать, но если она не приносит прибыли либо меняется персонал на точке либо закрывается сама точка...
Old man
Автор отзыва
20.10.2011 18:39
Никто не считал эффективность этой сети. По грубым прикидкам без расходов Москвы доходов от остатков на счетах клиентов хватит, чтоб ее окупать. Уверен - никто не считал. НЕ УМЕЮТ.

А что сделал ты, чтоб эта "мертвая" более 2 лет сеть повысила доходность?
Мы заставили ее продавать, мы при продуктах хуже рынка вышли на показатели 1 млрд кредитов в период, что больше Москвы и всех остальных (про пассивы просто молчу - ибо никому на.... не надо). Очевидно, что при таких темпах кредитования будет расти просрочка. И это проблемы не продажников, их дело продавать то, что им дали (хотя списали все на этого зама). Это проблемы РИСКОВИКОВ - с какой скоростью они будут анализировать и подкручивать модель. При этом нужно понимать, что кривая просрочки всегда запаздыват к кривой продаж. Но "продвинутые" манагеры Москвы сейчас искуственно ограничили объемы продаж. Как думаешь: "Как измениться доля просрочки в портфеле ближайшее время? И кто за это ответит?"
Знакомая картинка - сходящиеся кривые. Аплодисменты.
Ну ладно, не готовы сегодня продавать кредиты - давайте собирать вклады и остатки. Ну нельзя рисковиков и СВК подпускать к управлению бизнесом, нельзя сеять хаос ...

Единственое конкурентное преимущество этого банка в Питере - сеть и его клиентская база. Надо десять раз посчитать, прежде чем ее рушить. А методики нет и все рассуждения от "лукавого": как хочу, так и считаю. Вот интересно, что они вливают акционерам по этому поводу (акционер покупал клиентскую базу и сеть, т.к. ничего друго просто небыло).

Уже не интересно.
A79
26.10.2011 22:45
Ну так пооткрывали с БОЛЬШОЙ помпой отделения Реутов, Кожуховский, Тимирязевский, Сокол, в г. Жуковский в 10 году..А эффективность не посчитали.. теперь все закрывают...
Drin
04.11.2011 01:14
Граждане товарищи, кто знает что-то про сокращение ? Новых сотрудников всех уволят после НГ?
bula_EVA
08.11.2011 07:30
Че, всё так плохо?
gadkiyya
25.12.2011 17:13
Насчет Филиала "Петровский" - это отдельная тема и очень большая головная боль... такое чувство, что он находится на отдельной планете - никогда еще не сталкивался с таким вопиющим непрофессионализмом сотрудников - только единицы из сотрудников Филиала, работающих на фронтах, с которыми я имел дело знают и понимают бизнес-процессы, установленные в Банке. А остальные ругают Москву и сотрудников ГО - якобы мы плохие, а "Петровский" хороший. Товарищи "петровичи", за 1.5 года работы с вами еще НИ РАЗУ НИ ОДНА бизнес-операция связанная с вами не прошла в установленное время... Получасовые сделки затягиваются с вами как минимум на 2 часа... в документах всегда полный раздрай и сплошные косяки.... И виноваты всегда, почему-то, в этом сотрудники ГО... Якобы "придираемся" мы.... А ваша нелепая отговорка "я сегодня в первый раз это делаю" вообще ни в какие ворота не лезет! Складывается ощущение, что сотрудников фронт-офисов в "Петровском" просто привели за руку с улицы и сразу же, без обучения и стажировки, выставили на бой.... Глупости.... Но есть в "Петровском" и сотрудники, которые все умеют и все знают, с ними приятно и легко работать, а главное - всегда знаешь, что с этими сотрудниками все пройдет как по маслу. Причем среди них есть и люди, которые пришли в Банк работать 1-2 месяца назад и быстро всему научились. Но таких считаные единицы, пальцев на одной руке больше, чем их. Так что ребятки делайте выводы....
Про планы и бонусы - кинули не только "Петровский", многим подразделениям в МСК и других филиалах также ничего не заплатили и более того, не заплатят, хотя мы также рвали ж..., задерживались на работе, перерабатывали.... В нашем отделе, в котором по понятию не может быть никаких планов, о них постоянно говрят, говорят что выполняем и перевыполняем... А толку? Ничего, шиш....

Изменено: gadkiyya - 25.12.2011 17:14
ariman1
31.05.2012 11:39
А не подскажете, АВ во главе филиала по прежнему? А его зам, госпожа М..о? А кадрами заведует, конечно же, госпожа Кон..ва? Тогда не удивительно. Они сначала разбомбили филиал МДМа, а теперь Открытие прессуют..
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