В банк пришел под новый бренд "Открытие". Перспективы и ожидания были радужными, и стартовали неплохо: цели, обещания руководства по итогам достижений бонусы, продвижения... Москва - пела, Питер - поддерживал. Начиналось все красиво! Объединение Петровского с Москвой трудно, но прошло в сроки (фантастика), продукты и продажи с проблемами но запускались, обучение и мотивации приняты.



Первый звонок - бонус по итогам 2010 года: под Новый год "разорвали" людей по бизнесам и в одном офисе появились сотрудники 3 блоков: корпорат, розница, опер. Без единого начальника. (Прикольно: трое на точке работают и у каждого свой начальник в другом конце города (не всегда вместе) - умом "Открытие" не понять, аршином общим...) В итоге, ПОД НОВЫЙ ГОД одному блоку бонус 2010 заплатили, остальным даже ничего не объяснили. И ждали мы свой бонус еще два месяца (хотя 2010 год пахали вместе на общий результат). Правда Москва извинялась, говорила техошибка и каждые две недели: "В следующую выплату ну обязательно". Мы уже и ждать перестали, но тут счастье нас настигло. По 1 кварталу история повторилась. По 2 кварталу вопрос до сих пор не решен. При этом мотивация официально доводилась до сотрудников, как решение Правления. А планы выполнены. Вывод - КИНУЛИ.



Была сеть по городу около 150 точек. Сокращаем: "Лучше меньше, да лучше". Уря-Уря. "Жить будет лучше, жить будет веселее". По факту осталось около 100 и весь хлам с закрытых стащили на оставшиеся. Попытались перетащить и клиентов. Жить и вправду стало веселее: толкотня, очереди, клиенты жалуются. Вот интересно, фактический результат сокращения сети (переезд, ремонт, вывески туда-сюда, клиентские потери...) кто-то считал? Хотя, сеть нужна, чтобы собирать клиентов и продавать. А сегодня уже, похоже, банку это и не так важно. Он погряз во внутренних проектах.



Удаленный доступ: клиент-банк юрлиц - отдельный плачь, клиент-банк физлиц - нет, меняется процессинг и банкоматная сеть (некоторые точки с банкоматами простаивают по две недели, ибо тупая неорганизованность (какого ты отключил старый, если не можешь включить новый!? Особенно нравиться, когда одновременно несколько в одном районе, т.к. машине удобнее развозить и забирать железяки).

Кредиты физлицам: сроки рассмотрения не выдерживаюся, отказы и мотивации непредсказуемы. Сегодня уже нет понимания нужны ли продажи. Из Москвы систематически докатываются слухи... ХАОС.



Кадры: некоторые подразделения сменились в полном составе. Преемственность? Ценности Банка? Теперь www.rbcdaily.ru/2011/10/19/finance/562949981760406 могу поспорить, что это сокращение они постараются сделать "по собственному". Ну-ну... Состав Правления. 10%. Кто из них должен уйти? 10%? Эмоции!!! Но кто-то должен за это...? Или не должен? Это уже дело акционера. Деньги-то его.



Москва заглотила огромный кусок и подавилась: выплюнуть жалко и проглотить не может. Обидно за Петровский.



Все. Дальше без меня.