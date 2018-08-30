Работала в этом банке недолгое время, но впечатления остались только отрицательные. Прочитала ниже комментарии, что некоторых не устраивала з/п в 3 тыс.руб, таких зарплат, конечно, там нет. Но не на много больше. Большая текучка кадров, выгоняют ни за что, либо люди сами не выдерживают и уходят. Коллеги все, устроенные ранее, показывают свое собственное "я", постоянно грубят, постоянные угрозы.