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|Адский банк
|отрицательный голос не засчитан
|Работала в этом банке недолгое время, но впечатления остались только отрицательные. Прочитала ниже комментарии, что некоторых не устраивала з/п в 3 тыс.руб, таких зарплат, конечно, там нет. Но не на много больше. Большая текучка кадров, выгоняют ни за что, либо люди сами не выдерживают и уходят. Коллеги все, устроенные ранее, показывают свое собственное "я", постоянно грубят, постоянные угрозы.
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Kate888888 • несостоявшийся сотрудник
20.10.2011 19:19
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Был случай, когда новый сотрудник, не прошедший испытательный срок, приходил на работу "с будуна". После 2-х предупреждений начальника ничего не изменилось.
Испытательный срок он так и не прошёл.
P.s.: В банковской сфере уже 10 лет, это мой третий банк. Не лучше и не хуже других.