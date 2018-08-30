Привет всем! Я уже "слава богу" не сотрудник Сбера, имею отличную работу, зарплату, но до сих пор с ужасом вспоминаю Сбербанк. Поддерживаю отношения с бывшими коллегами, сочувствую им, видя, что все меняется только в худшую сторону. Практически все сотрудники с опытом уволились, набрали новых, клиенты негодуют, потому что они ничего не умеют, о Сбере говорят только плохо. Стою в очередной раз перед неработающими банкоматами, сделав пробежку между всеми банкоматами в нашем небольшом городе, слушаю буквально маты людей и думаю: "Какое счастье! что я не работаю больше в этом ПОЗОРНОМ банке", с его постоянными очередями и с громким, но бессмысленным проектом "ОЧЕРЕДЕЙ НЕТ", с постоянными неполадками, неуклюжими услугами; который вообще не ценит своих сотрудников и клиентов тоже, сокращают филиальную сеть, бедный народ из села толпится в головном офисе, а когда-то Сбер гордился своей филиальной сетью. Сейчас я уже привыкла, что на новой работе ко мне относятся с уважением, ценят мой опыт и знания, никто не заставит меня ехать за свой счет за 200 км на какой-то тренинг. А если необходима поездка, мне дадут служебную машину. У нас большая компания, мы тоже задерживаемся на работе и приходим в выходные, но нет этого кошмара, завала бумаг, постоянных новшеств никому не нужных и прочей ерунды. После 18 лет работы в Сбербанке, мне нелегко далось решение уйти, но больше не было никаких сил работать, как на каторге. Бегите, люди, из этой секты, и не оглядывайтесь. У вас нет будущего, как нет его и у банка.