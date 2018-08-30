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|Сбер мне снится в кошмарах...
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|Привет всем! Я уже "слава богу" не сотрудник Сбера, имею отличную работу, зарплату, но до сих пор с ужасом вспоминаю Сбербанк. Поддерживаю отношения с бывшими коллегами, сочувствую им, видя, что все меняется только в худшую сторону. Практически все сотрудники с опытом уволились, набрали новых, клиенты негодуют, потому что они ничего не умеют, о Сбере говорят только плохо. Стою в очередной раз перед неработающими банкоматами, сделав пробежку между всеми банкоматами в нашем небольшом городе, слушаю буквально маты людей и думаю: "Какое счастье! что я не работаю больше в этом ПОЗОРНОМ банке", с его постоянными очередями и с громким, но бессмысленным проектом "ОЧЕРЕДЕЙ НЕТ", с постоянными неполадками, неуклюжими услугами; который вообще не ценит своих сотрудников и клиентов тоже, сокращают филиальную сеть, бедный народ из села толпится в головном офисе, а когда-то Сбер гордился своей филиальной сетью. Сейчас я уже привыкла, что на новой работе ко мне относятся с уважением, ценят мой опыт и знания, никто не заставит меня ехать за свой счет за 200 км на какой-то тренинг. А если необходима поездка, мне дадут служебную машину. У нас большая компания, мы тоже задерживаемся на работе и приходим в выходные, но нет этого кошмара, завала бумаг, постоянных новшеств никому не нужных и прочей ерунды. После 18 лет работы в Сбербанке, мне нелегко далось решение уйти, но больше не было никаких сил работать, как на каторге. Бегите, люди, из этой секты, и не оглядывайтесь. У вас нет будущего, как нет его и у банка.
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starushka • бывший сотрудник
20.10.2011 23:05
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Администратор:
В каком отделе, регионе работали? Как давно ушли?
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Ну не нужно исповедываться. Прекрасно понимаю Вас и Deep246, я думаю, тоже.
У нас был тут "тайный покупатель" "свыше". Коллеги мои "отгавкали" его (разумеется, в рамках корректности ), но вот объектом нападок с чего-то вдруг стал я. На "наезд" (назвать по-другому я не могу); требования "повернуться к клиенту лицом" (ога, сократили в 2 раза ), утверждений "это ваши проблемы" (отчасти, разумеется, имеет место весьма редко быть в свете "глобализации") и обещанием "разобраться с вами на месте" - "какашки вскипели" даже у меня.
- Это не мои личные проблемы, я всегда их стараюсь решать ТОЛЬКО в Вашу пользу! Но я подскажу Вам ВСЕ доступные "координаты" г-на Грефа!
- Что это было??? - изумился начальник, когда хлопнула входная дверь...
Смею думать, что половина ушедших - слабые, безвольные, непрофессиональные неудачники, предел мечтаний которых - сидеть 8 часов в контакте или гонять косынку за 300 баксов. Есть конечно разные случаи, но общее впечатление сложилось именно такое.
На чем сие глубокомысленное умозаключение основано? По-моему, как раз остаются только слабые и безвольные (как я) и наивные мечтатели, которые ждут чуда, которого не будет никогда.
Да сложно, руководство ГОСБ строго и не всегда понимает нас, но мы находим с ним компромисы, они идут навстречу. Respect всем, кто нам помогает. 80% коллектива ушли на повышение. Средний возраст 24 года - может в этом секрет?