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Сбер мне снится в кошмарах... отрицательный отзыв проверяется
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Привет всем! Я уже "слава богу" не сотрудник Сбера, имею отличную работу, зарплату, но до сих пор с ужасом вспоминаю Сбербанк. Поддерживаю отношения с бывшими коллегами, сочувствую им, видя, что все меняется только в худшую сторону. Практически все сотрудники с опытом уволились, набрали новых, клиенты негодуют, потому что они ничего не умеют, о Сбере говорят только плохо. Стою в очередной раз перед неработающими банкоматами, сделав пробежку между всеми банкоматами в нашем небольшом городе, слушаю буквально маты людей и думаю: "Какое счастье! что я не работаю больше в этом ПОЗОРНОМ банке", с его постоянными очередями и с громким, но бессмысленным проектом "ОЧЕРЕДЕЙ НЕТ", с постоянными неполадками, неуклюжими услугами; который вообще не ценит своих сотрудников и клиентов тоже, сокращают филиальную сеть, бедный народ из села толпится в головном офисе, а когда-то Сбер гордился своей филиальной сетью. Сейчас я уже привыкла, что на новой работе ко мне относятся с уважением, ценят мой опыт и знания, никто не заставит меня ехать за свой счет за 200 км на какой-то тренинг. А если необходима поездка, мне дадут служебную машину. У нас большая компания, мы тоже задерживаемся на работе и приходим в выходные, но нет этого кошмара, завала бумаг, постоянных новшеств никому не нужных и прочей ерунды. После 18 лет работы в Сбербанке, мне нелегко далось решение уйти, но больше не было никаких сил работать, как на каторге. Бегите, люди, из этой секты, и не оглядывайтесь. У вас нет будущего, как нет его и у банка.
starushkaбывший сотрудник
20.10.2011 23:05
Администратор:
В каком отделе, регионе работали? Как давно ушли?
12 комментариев
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Юлия1008
21.10.2011 11:06
Прекрасно Вас понимаю и во всем согласна. Я сама отработала в Сбере 15-ть лет, четыре года назад ушла в КБ, о чем ни разу за это время не пожалела. В этом году из нашего доп.офиса уволились последние "старички", причем некоторые из них вникуда, т.к. терпеть весь этот сберовский бред у людей просто не осталось сил.
Deep246
21.10.2011 15:00
Да уж...Я уже полгода как в роли клиента. Приходится заходить в один из московских филиалов - все такие молодые, креативные и в платочках. Но хамство! Мне кажется никогда такого не было! Захожу в филиал с малышом - без очереди пройти не получится, хотя в 1-2 окнах будут скучающие сотрудники. Провести какую-то операцию - сделают как проще им, но не так как лучше тебе, да еще и норовят комиссию лишнюю содрать! Но последний раз был вообще шедевр - нужно было наличные на карточку положить, но купюры были нового образца - их не всякий банкомат берет. Пришлось опять стоять в очереди. После чего одна из сотрудниц высказала мне, что я оказывается не люблю своего ребенка и таскаю его в банк, и еще Я ДОЛЖНА ЗАПОМНИТЬ, что новые купюры принимает 1-й и 4-й банкомат.....В зале есть консультант а я должна запомнить!!!
Ssteg
21.10.2011 20:26
Deep246, просто персонал настолько уставший и внутренне раздражен, что иногда тормоза срывает! Я, например, очень толерантен к людям, доброжелателен. Но когда тебе нужно отойти, извините меня, по нужде или быстренько перекусить что-нибудь, т.к. жрать очень хочется, ты думаешь, вот-вот, 2-3 человека осталось и сейчас пойду, вот-вот, последние и никого нет... а тут опять народ идет и идет, идет и идет и начинаешь просто взрываться внутри себя, думая, да когда ж вы уже свалите то все!!!! А просто встать и сказать, что нужно на 4 минуты отойти особо нельзя, т.к. за тобой прибежит заведующая и скажет, почему стоят клиенты??? Вот такие мы нехорошие и в глазах клиента, и в глазах начальства!!
Александер666
21.10.2011 21:07
Ssteg
Ну не нужно исповедываться. Прекрасно понимаю Вас и Deep246, я думаю, тоже.
У нас был тут "тайный покупатель" "свыше". Коллеги мои "отгавкали" его (разумеется, в рамках корректности smile:D ), но вот объектом нападок с чего-то вдруг стал я. smile:omg: На "наезд" (назвать по-другому я не могу); требования "повернуться к клиенту лицом" (ога, сократили в 2 раза smile:D ), утверждений "это ваши проблемы" (отчасти, разумеется, имеет место весьма редко быть в свете "глобализации") и обещанием "разобраться с вами на месте" - "какашки вскипели" даже у меня. smile:D
- Это не мои личные проблемы, я всегда их стараюсь решать ТОЛЬКО в Вашу пользу! smile:evil: Но я подскажу Вам ВСЕ доступные "координаты" г-на Грефа! smile:yep:
- Что это было??? - изумился начальник, когда хлопнула входная дверь...
Deep246
22.10.2011 00:59
Про усталость я все понимаю и не имею по этому поводу никаких претензий...Но то, что выслушала я было из уст мадамы лет 30-ти ведущей себя с претензией на руководство...Такое высокомерие - куда деваться! И было это отнюдь не от перегруженности - у меня сложилось впечатление, что ей заняться нечем кроме как обсудить мое отношение к моему ребенку. Она специально для этого прибежала откуда-то...
novo96
22.10.2011 16:40
хорошие, грамотные, квалифицированные, сильные люди ушли из сбера, потому что они себя ценят и уважают. Тот кто остался слаб по духу, либо настолько измотан, что плевать ему на всё и на всех, третья категория это те кто выслуживаются перед начальством с блеском в глазах и фанатизмом смести всех на пути к вершине карьерной лестницы...Деер246 поймите тот кто повзволяет унижать себя, так же будет унижать другого. К сожалению сейчас вся сберовская система построена на унижении достоинства сотрудника, вот почему сейчас бегут люди, не от тяжелой работы..она всегда была в сбере..а вот от того, что ты там просто никто и звать никак..и никому ты со своими знаниями, опытом не нужен...Так что не обижайтесь на слабых, а пожалейте их...И удачи Вам!
gemba
25.10.2011 16:45
Сбер еще та шарашка, конечно. Но вот что интересено. Что ни отзыв - то каждый автор специалист экстра-класса, сразу по уходу нашел себе работу в разы доходней, и с пеной на губах призывает оставшихся последовать его примеру.
Смею думать, что половина ушедших - слабые, безвольные, непрофессиональные неудачники, предел мечтаний которых - сидеть 8 часов в контакте или гонять косынку за 300 баксов. Есть конечно разные случаи, но общее впечатление сложилось именно такое.
Инфузория
26.10.2011 01:10
общее впечатление сложилось именно такое

На чем сие глубокомысленное умозаключение основано? По-моему, как раз остаются только слабые и безвольные (как я) и наивные мечтатели, которые ждут чуда, которого не будет никогда.
Drug19891
26.10.2011 13:34
Работаю в Сбере, да, не 30 лет кассиром (всегда удивляла такая усидчивость), но притензий к заведующему нет. Клиенты мое подразделение любят. Конфликты редкие, постоянные благодарности. Мы так уже 4й год работаем в филиале г. Ростова-на-Дону. Планы каждый месяц вытягиваем, и с момента открытия филиала (4 года) рады всему (3 года ПСС у физ лиц, 2й год у Юр лиц).
Да сложно, руководство ГОСБ строго и не всегда понимает нас, но мы находим с ним компромисы, они идут навстречу. Respect всем, кто нам помогает. 80% коллектива ушли на повышение. Средний возраст 24 года - может в этом секрет?
novo96
27.10.2011 14:15
для гембы.Знаете предел мечтаний у всех разный.у кого-то наверное предел мечтаний,чтобы его на ...посылали через раз за любой повод. Кстати в контакте намного приятнее как Вы выражаетсь сидеть, чем маты слушать smile:)
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