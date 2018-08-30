Здесь уже писали, что банк российский, и это уже говорит о многом. Да, банк действительно, как многие и многие российские банки, на комфортную в нем работу совершенно не ориентирован. Чтобы устроиться на работу, нужно пройти длинные тесты как на интеллект, так и на общее психологическое состояние, на некоторые должности - даже личная беседа с психологом. Казалось бы, после таких испытаний, к работе должны быть допущены исключительно психологически устойчивые адекватные люди. Но нет, встречаются среди сотрудников и совершенно не приспособленные к работе экземпляры! В целом и общем, конечно, для работы банк неплохой. Как первое место работы - весьма и весьма неплохой. Но вот строить там карьеру, во-первых, никто не даст, во-вторых - особых возможностей и нет. Да, и, кстати, хорошие кадры там не ценят.



Зарплата - очень средненькая, если не сказать маленькая! Но здесь все зависит от руководителя. Если он ценит своих сотрудников, соответственно, и зарплата нормальная. В управлении, где мне посчастливилось трудиться, руководителю откровенно наплевать на сотрудников одного из отделов, входящих в состав управления. И это несмотря на то, что отдел полностью обеспечивал работу офисов!

Есть индексация. ХА! Ежеквартально увеличивают зп на 1-2 процента, в зависимости от ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЦБ. Ну-ну, мы-то видим, что цены растут на 10-20 процентов, а не на 1-2. Хороший ход, 300 рублей в квартал прибавить. Промолчу уже о неправильно рассчитываемых отпускных (до принятия нового порядка). В этом банке главное - КЛИЕНТ! И это правильно, конечно, клиенты приносят банку доход. Но эта любовь к клиентам доходит до абсурда порой. Готовы нарушать общепризнанные банковские нормы ради счастья и душевного равновесия картхолдера с лимитом 15000 рублей, который написал жалобу на этом сайте.



Соцпакета как такового НЕТ! Да, есть оплата больничных и отпусков, но это законные выплаты. Никаких премий (хотя тут, возможно, опять же зависит от руководства). Никаких дополнительных выплат за решение глобальных банковских задач, во всяком случае тем сотрудникам, которые действительно решали эти задачи. Да какие выплаты, даже никаких благодарностей! Медицинская страховка - да, есть... за свой счет. Это, конечно, хорошо, что хотя бы за свой счет. Питание только в центральном и дополнительных офисах.



А вот что касается офисов, непосредственно обслуживающих клиентов, тут вообще беда! Многие из них для работы не приспособлены. Не выполняются простейшие санитарные нормы! Вся забота опять же только о клиентах! А вот о сотрудниках не думает никто. Малой площади кассовое помещение, где не развернешься; мобильный кондиционер, дующий (если работает) в спину или в другую часть тела, к тому же жужжащий над ухом весь день. Столы - узкие! Все падает, разместить все необходимые для работы принадлежности почти невозможно! Операционист не защищен вообще! Клиентские стойки, по совместительству и столы операциониста, во многих офисах даже не защищены от посторонних глаз! Любой может зайти и полюбопытствовать, что лежит на полках, заглянуть в банковскую программу. Да и вообще, некомфортно сидеть в стеклянном аквариуме, когда в ТЦ все ходят вокруг и смотрят.



В общем, банк, развивая свою сеть в Москве и регионах, абсолютно не заботится об условиях труда. Ищет, где аренда подешевле, да площадь помещения поменьше. Нагрузки бешеные, стимулирования никакого. Увольняешься, и вздыхаешь с облегчением. Удачи тем, кто там остался!