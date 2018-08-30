Добрый день! проработала в этом "чудном" банке в СПб 3 месяца и очень рада, что успела вовремя сбежать. Началось все с устройства на работу, прошла собеседование, перезвонила и сказали, что берут. Я очень обрадовалась, т.к. это было первое место работы в банке и мне очень хотелось туда попасть. Прождала 2 с лишним недели, т.к набирали группу для обучения.



Собственно, про само обучение: тренинги очень хорошие и, в целом, все не плохо, но когда в жару под 40 нас выгоняли привлекать клиентов на улицу и приводить их в офис ... Ладно, фиг с ним, возможно, это хорошая школа жизни. Дальше поставили нас на точки, поначалу все было неплохо, мы старались, даже пару раз почти выполнили план, но зарплату начисляют как попало - то задерживают, а на совсем конкретный вопрос, когда же она все же будет, говорят: сидите не вякайте. Про бонусы я вообще молчу. Отличное отношение к своим сотрудникам



В общем, 3 месяца такой работы - и я решила, что с меня хватит, отрабатывать после окончания испытательного срока еще 2 недели - ну уж нет. Написала заявление, предоставила обходной лист и, как положено, через 3 дня приехала за трудовой книжкой, на что мне говорят, типа трудовые книжки у нас везутся из Москвы, надо еще подождать, позвоните дня через 3-4. Ладно, ок, звоню через 4 дня - нет, через неделю - тоже нет. Спрашиваю, а вообще сколько обычно они идут? На что мне отвечают: не больше недели. Отлично, почему же тогда ее до сих пор нет? Они не знают, говорят, возможно, ее потеряли, и придется восстанавливать. Еще лучше!



В общем, потом выяснилось, что они потеряли мое заявление, мне пришлось еще раз приезжать его писать, опять ожидание в неделю. Снова ничего не приходит. Нашла телефон московского департамента персонала, позвонила туда, поругалась. Через 3 дня забрала, наконец, свою трудовую



Что я могу сказать... Единственное, что я могу сказать хорошего про этот банк - это хорошее обучение и тренинги. Да, плюс хороший коллектив, хотя, все, с кем я работала, уже давно ушли. Устроилась в другой банк, где нет такого беспредела и отношения с сотрудникам, как к дешевой рабочей силе.