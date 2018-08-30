Добрый день! Работаю в Тверском отделении в г. Москва. Хотелось бы выслушать ваше мнение по той ситуации, которая сложилась у меня с очередным отпуском.



Собиралась я пойти в очередной отпуск с ноября сего года, но тут выясняется буквально за неделю до него, что отпуск мне не полагается, т.к. я его, мол, уже весь "отгуляла". У меня шок: когда это интересно я успела-то? Звоню в кадры, а мне там милым голосом отвечают: вы к нам устроились в феврале 2009 года, в октябре 2009 взяли отпуск 2 недели. Так вот эти 2 недели вам дали авансом за 2010 год. Я говорю, так а за 9-й год мне что, вообще ничего не полагается? Милый голос отвечает: нет, все сотрудники, которые работаю первый год, имеют право на отпуск через 6 месяцев, но он дается авансом за следующий год. Короче говоря, получается, что каждый сотрудник должен Сберу своих отпусков, как земля колхозу.



Вот и хотелось бы знать, это что, на самом деле так? А как же трудовой кодекс, где черным по белому написано, что сотрудник имеет право на очередной отпуск по истечении 6 месяцев за текущий год. И ни про какой отпуск авансом там и речи нет. Не знаю, что и делать. Руководителю наплевать на эту ситуацию, с куратором тоже говорить бесполезно. Не знаю, где правды искать...