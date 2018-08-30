Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Про несостоявшийся отпуск
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день! Работаю в Тверском отделении в г. Москва. Хотелось бы выслушать ваше мнение по той ситуации, которая сложилась у меня с очередным отпуском.
Собиралась я пойти в очередной отпуск с ноября сего года, но тут выясняется буквально за неделю до него, что отпуск мне не полагается, т.к. я его, мол, уже весь "отгуляла". У меня шок: когда это интересно я успела-то? Звоню в кадры, а мне там милым голосом отвечают: вы к нам устроились в феврале 2009 года, в октябре 2009 взяли отпуск 2 недели. Так вот эти 2 недели вам дали авансом за 2010 год. Я говорю, так а за 9-й год мне что, вообще ничего не полагается? Милый голос отвечает: нет, все сотрудники, которые работаю первый год, имеют право на отпуск через 6 месяцев, но он дается авансом за следующий год. Короче говоря, получается, что каждый сотрудник должен Сберу своих отпусков, как земля колхозу.
Вот и хотелось бы знать, это что, на самом деле так? А как же трудовой кодекс, где черным по белому написано, что сотрудник имеет право на очередной отпуск по истечении 6 месяцев за текущий год. И ни про какой отпуск авансом там и речи нет. Не знаю, что и делать. Руководителю наплевать на эту ситуацию, с куратором тоже говорить бесполезно. Не знаю, где правды искать...
|
0
otpusknik • сотрудник
25.10.2011 14:12
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
За каждый отработанный год вам полагается 28 календарных дней отпуска.
Если вы работаете (допустим ) с 01 февраля 2009, то :
1. за период с 01.02.2009 по 31.01.2010 вам положен отпуск продолжительностью в 28 календарных дней.
2. за период с 01.02.2010 по 31.01.2011 вам положен отпуск продолжительностью в 28 календарных дней.
3. ну и за период с 01.02.2011 по конец октября 2011 вам уже набежало 2,33*9= 20,97 дней.
Из вашего поста мне ясно что вы были в отпуске один раз на 14 дней, то есть вы отгуляли только за работу в период с февраля по июль (включительно) 2009 года.
Вам положено еще только за 2009 год догулять 2,33*5= 11,65 дней.
Тем паче за работу в 2010 году аж целых 28 дней, плюс еще за 10 месяцев 2011 года 23,3 дня.
Грозите настучать в трудовую инспекцию, Трудовой кодекс еще никто не отменял
Изменено:
), все же в Сбере свои законы. Да и вроде как и законодательство не нарушено (там вроде написано - не РАНЕЕ чем через 6 месяцев после трудоустройства). Так что не у Вас одной такая ситуация.
Но можно попытаться доказать, что отпуск есть - как пример (в обном банке так считали отпуска).
Скажим, что черех 11 месяцев февраль-декабрь вы зарадотали 28 дней, но в октябре 2009 года взяли только 14 дней (действительно авансом из 2010 года). Остальные 14 дней по прошествии 2010 года сгорели.
С февраля по октябрь 2011 года у вас есть оптпуск 2,3*8 = 19 дней.
Попросите чтобы Вам объяснили как считали количество дней.
Прекратите нести чушь. Никакой отпуск НИКОГДА не сгорает! По соглашению с работодателем можно получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, но и то 2 года подряд так делать нельзя. Учите матчасть.
И кстати, с графиком отпусков на 2010 Вас знакомили? Если нет - это большое нарушение и кадровой службе мало не покажется.
Изменено:
ну если вы не умеете отстаивать свои права, то вас и обманывают, это во первых, во вторых отпуск не сгорает, а в третьих Сбер не пуп земли,чтобы плевать на ТК.
Автору, грозитесь пожаловаться в трудовую инспекцию, сразу все решится
Удачи
Изменено:
у меня не совсем типичная ситуация в графике на 2010 год у меня стоял отпуск в мае и августе, но мы с другим сотрудником решили поменяться отпусками ей май, мне - ноябрь. к сожалению письменно это ни где не зафиксировано, т.к. этот сотрудник уволился до мая.
когда я это пыталась объяснить своему рук-лю она мне сказали: ну теперь нужно писать служебную, это целый геморрой и все в таком духе.
поэтому делать акцент на графике на 2010 год я думаю нет смысла. или есть?
"но мы с другим сотрудником решили поменяться отпусками ей май, мне - ноябрь. к сожалению письменно это ни где не зафиксировано, т.к. этот сотрудник уволился до мая. " ?!
"Простите, кто на ком стоял?" (ц) Второй сотрудник отгулял в мае отпуск? Если менялись вы с ним "неофициально", то в мае вы должны были получить отпускные, тоже самое в августе (отпускные начисляют и выплачивают согласно официально утвержденного графика отпусков). Если с деньгами все в порядке, то остается только "неофициально" договариваться со своим начальником, чтобы вы отсутствовали на работе 2 недели (если в мае договорились, то и сейчас сможете). В кадрах, однозначно, все это рассказывать не надо (впрочем, как и в Интернетах, лол).
Изменено: