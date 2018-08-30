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|Я люблю людей
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток! Работала в Сбере не долго. Всего 1 год и 1 месяц! В самом интересном месте - в отделе по работе с персоналом ГОСБ (оценка, карьерное развитие и обучение). Сбер, безусловно, дал мне очень много. Никогда бы не подумала, что можно так не дорожить своим коллективом, управлять только по принципу "разделяй и властвуй", говорить каждому "иди, на улице очередь на твое место"! Но оказывается все это прекрасно живет в этом крупнейшем банке страны.
На мой взгляд самая большая трагедия Сбера - это бюрократизм, который превращает все вместе взятые лин-технологии в одну сплошную муду! Коллеги меня поймут! И ведь, выходя из уст Грефа, идея претерпевает такие изменения дойдя до уровня ВСП, что даже представить сложно, во что ее извращают! А неплохие ведь идеи. И ресурсы для внедрения изменений даются. Только все это на уровне ЦА. А что происходит у нас, на земле - кромешная безграмотность и кто во что горазд. И искренне жаль коллег, которые в полнейшем организационном хаосе, еще умудряются сделать план и достигнуть амбициозных целей.
Сбер научил меня держать удар (хотя со стрессоустойчивостью все отлично было всегда). Научил работать в команде и всегда ждать "подляны" от каждого из членов этой команды. Научил достигать цели любой ценой (что там у иезуитов на сей счет!). И самое главное, я все еще люблю людей, и надеюсь, что за этот год смогла помочь коллегам из бизнеса решить их нерешаемые амбициозные задачи.
ЗЫ: А еще говорят, что Сбер - это наркотик, на который подсаживаешься, и не можешь спрыгнуть. Похоже правда. Следующим местом моей работы, возможн,о тоже станет Сбер (в другом регионе).
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koshkatatoshka • бывший сотрудник
05.11.2011 01:18
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Метко.
Масса запуганных рабов вполне способна достигать самых амбициозных целей, возьмите к примеру египетские пирамиды , а если научить вас чему-то и заставить думать - вы начнёте задавать слишком много вопросов.
ЗЫ. Пирамиды строили не рабы, а крестьяне.
Изменено:
В России господствовал лицемерный либерализм, показной блеск империи, за которым скрывалось самое мрачное и беспощадное рабовладельчество, произвол, дикость нравов помещиков, праздность, роскошь, казнокрадство вельможных сановников. Положение крепостных крестьян ничем иным как рабство назвать было нельзя.
Хоть по календарю вроде начало 21 века, но на вторую половину позапрошлого сильно смахивает. Это же не в одном Сбере такая трабла!!! Хотя, возможно, Сбер стал на рынке труда таким же прокси, как и на фондовом рынке.
>Хоть по календарю вроде начало 21 века, но на вторую половину позапрошлого сильно смахивает.
Не важно как тогда и сейчас живёт более 80% населения.
Важно отношение РПЦ ко всему этому...
Ведь при любом раскладе "граждане хотят копить на пенсию в Сбербанке и РПЦ".
А когда у нас в ОПЕРо сокращали ОКР - я рыдала.
А мне вот, очень сомнительно, что высшее руководство Сбера не знает от этом "безумии творящемся на земле" Скорее наоборот, заявляются красивые цели, рассказываются сказочки для сотрудников, а на деле происходит какая то своя игра.
Конкретно взять туже пресловутую мотивацию, заявленную как первую в порядке важных составляющих - сколько мы уже слушаем про повышение окладов?? А про новую систему мотивации, опробованную на сотрудниках ЮЗБ в паре отзывах ниже, читали? И как впечатление, не шокирует? Вы думаете, что трудно нашим уважаемым членам правления разобраться в ней, принять силовое решение и защитить сотрудников? Я думаю, что все их устраивает, все идет по их плану Иначе возникает вопрос об эффективности высшего руководства.
А то по Вашему получается Царь батюшка то не в курсе, что бояре творят Вечная проблема российского правительства(мы же помним откуда Герман Греф к нам пришел). Потом заявят - Мы все делали правильно, это все народ какой то не тот! Модернизироваться не хочет, гад! Как всегда
Не надо питать иллюзий, уважаемая koshkatatoshka. Царь в курсе.
Очередной гуру с запада, господин Д.Тюерков. А, стесняюсь спросить, господин Греф, своему лепшему другу господину Р.Гупта, он же член совета директоров Сбербанка, на зону сухарики носит? А господину А.Профумо, он же советника г-на Грефа, на которого итальянской полицией заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Хороши советники, однако у ГОГи.
>А когда у нас в ОПЕРо сокращали ОКР - я рыдала.
Ах, как патетически!!! А я, не рыдал, я послал всех на .... и уволился по собственному. Хватит нам, бывшим, оду ГОГе петь, плавали, знаем.
Изменено: