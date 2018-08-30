Доброго времени суток! Работала в Сбере не долго. Всего 1 год и 1 месяц! В самом интересном месте - в отделе по работе с персоналом ГОСБ (оценка, карьерное развитие и обучение). Сбер, безусловно, дал мне очень много. Никогда бы не подумала, что можно так не дорожить своим коллективом, управлять только по принципу "разделяй и властвуй", говорить каждому "иди, на улице очередь на твое место"! Но оказывается все это прекрасно живет в этом крупнейшем банке страны.



На мой взгляд самая большая трагедия Сбера - это бюрократизм, который превращает все вместе взятые лин-технологии в одну сплошную муду! Коллеги меня поймут! И ведь, выходя из уст Грефа, идея претерпевает такие изменения дойдя до уровня ВСП, что даже представить сложно, во что ее извращают! А неплохие ведь идеи. И ресурсы для внедрения изменений даются. Только все это на уровне ЦА. А что происходит у нас, на земле - кромешная безграмотность и кто во что горазд. И искренне жаль коллег, которые в полнейшем организационном хаосе, еще умудряются сделать план и достигнуть амбициозных целей.



Сбер научил меня держать удар (хотя со стрессоустойчивостью все отлично было всегда). Научил работать в команде и всегда ждать "подляны" от каждого из членов этой команды. Научил достигать цели любой ценой (что там у иезуитов на сей счет!). И самое главное, я все еще люблю людей, и надеюсь, что за этот год смогла помочь коллегам из бизнеса решить их нерешаемые амбициозные задачи.



ЗЫ: А еще говорят, что Сбер - это наркотик, на который подсаживаешься, и не можешь спрыгнуть. Похоже правда. Следующим местом моей работы, возможн,о тоже станет Сбер (в другом регионе).