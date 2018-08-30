Здравствуйте, посетители сайта banki.ru! Спешу поделиться впечатлениями о работе банка и в самом банке. Будучи студенткой 2 курса мне посчастливилось оказаться в числе сотрудников банка ВТБ 24. Отправила резюме по совету знакомой, и неожиданно для себя получила приглашение на собеседование. Безусловно в тот момент мне казалось, что нет ничего лучше, чем начало карьеры в одном из ведущих банков нашей Родины! После успешно пройденного интервью и проверки СБ, было назначено число начала обучения. Положительные эмоции были через край, а желание работать было очень велико. Работала я в Департаменте Клиентского Обслуживания (Call - Центр), отдел информационного обеспечения. Изначально должность описали очень перспективной и интересной. В процессе трехдневного обучения было предоставлено очень много не нужной, как выяснилось позже, информации, которую необходимо было выучить от корки до корки (еще раз обращаю ваше внимание, что при работе после обучения весь этот материал был не нужен ).



Далее непосредственно настало время работы. Нас включили в линию и... с этой минуты начался АД! Испытательный срок по договору составляет 3 месяца, но только не здесь! Он продлевается в зависимости от настроения начальства, от 3-х до 6-ти месяцев, а все это прекрасное время ничего кроме БАЛАНСА клиентам сообщать нельзя. В течение всего рабочего дня ты как попугай повторяешь одну и туже фразу. Прошу заметить, что в день поступает оооочень много звонков, перерывов между ними НЕТ! Что касательно перерывов, то тут тоже все не радужно, за весь день их 2 (15 и 10 минут) + 1 обед (45 минут). Все это фиксируется системой, начальство следит, а в случае невыполнения просит написать объяснительную. Так что в туалет сотрудники ОИО ходят строго по часам. Время перерывов и обеда выставляет компьютер, поэтому вероятность того, что ты просидишь на месте 3-4 часа крайне велика.



Человеческий фактор отсутствует напрочь! Чувствуешь себя чернорабочим, а не уважаемым сотрудником банка. График работы не соответствует выбранному (только если это не 5/2), в любое время ты должен быть готов выйти в бой, потому что "заплатят больше", "ты должен выручить" или даже "ты - единственный, на кого мы можем рассчитывать" - в общем, любые дифирамбы, лишь бы не дать тебе отдохнуть. Если вдруг случилось плохо на работе, забудьте о том, что вас отпустят, напичкают всем и везде, но работать заставят, единственная уважительная причина - это, наверное, только близость к иному миру. И все это за КОПЕЙКИ! Такой темп и отношение выдержать, пожалуй, смогут только киборги (руководство, задумайтесь!).



Дальше вдаваться в подробности не стану и так думаю достаточно. Я уволилась оттуда примерно 6 месяцев назад, сейчас работаю в отличном банке с ЕВРОПЕЙСКИМ руководством и превосходной зарплатой. Всем советую валить из ДКО как можно быстрее, там вы просто губите свою карьеру.