Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|"Покой нам только снится..."
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте, посетители сайта banki.ru! Спешу поделиться впечатлениями о работе банка и в самом банке. Будучи студенткой 2 курса мне посчастливилось оказаться в числе сотрудников банка ВТБ 24. Отправила резюме по совету знакомой, и неожиданно для себя получила приглашение на собеседование. Безусловно в тот момент мне казалось, что нет ничего лучше, чем начало карьеры в одном из ведущих банков нашей Родины! После успешно пройденного интервью и проверки СБ, было назначено число начала обучения. Положительные эмоции были через край, а желание работать было очень велико. Работала я в Департаменте Клиентского Обслуживания (Call - Центр), отдел информационного обеспечения. Изначально должность описали очень перспективной и интересной. В процессе трехдневного обучения было предоставлено очень много не нужной, как выяснилось позже, информации, которую необходимо было выучить от корки до корки (еще раз обращаю ваше внимание, что при работе после обучения весь этот материал был не нужен).
Далее непосредственно настало время работы. Нас включили в линию и... с этой минуты начался АД! Испытательный срок по договору составляет 3 месяца, но только не здесь! Он продлевается в зависимости от настроения начальства, от 3-х до 6-ти месяцев, а все это прекрасное время ничего кроме БАЛАНСА клиентам сообщать нельзя. В течение всего рабочего дня ты как попугай повторяешь одну и туже фразу. Прошу заметить, что в день поступает оооочень много звонков, перерывов между ними НЕТ! Что касательно перерывов, то тут тоже все не радужно, за весь день их 2 (15 и 10 минут) + 1 обед (45 минут). Все это фиксируется системой, начальство следит, а в случае невыполнения просит написать объяснительную. Так что в туалет сотрудники ОИО ходят строго по часам. Время перерывов и обеда выставляет компьютер, поэтому вероятность того, что ты просидишь на месте 3-4 часа крайне велика.
Человеческий фактор отсутствует напрочь! Чувствуешь себя чернорабочим, а не уважаемым сотрудником банка. График работы не соответствует выбранному (только если это не 5/2), в любое время ты должен быть готов выйти в бой, потому что "заплатят больше", "ты должен выручить" или даже "ты - единственный, на кого мы можем рассчитывать" - в общем, любые дифирамбы, лишь бы не дать тебе отдохнуть. Если вдруг случилось плохо на работе, забудьте о том, что вас отпустят, напичкают всем и везде, но работать заставят, единственная уважительная причина - это, наверное, только близость к иному миру. И все это за КОПЕЙКИ! Такой темп и отношение выдержать, пожалуй, смогут только киборги (руководство, задумайтесь!).
Дальше вдаваться в подробности не стану и так думаю достаточно. Я уволилась оттуда примерно 6 месяцев назад, сейчас работаю в отличном банке с ЕВРОПЕЙСКИМ руководством и превосходной зарплатой. Всем советую валить из ДКО как можно быстрее, там вы просто губите свою карьеру.
|
2
Dolly_24062007 • бывший сотрудник
05.11.2011 19:35
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
П.С. Слабо было все это в одном посте уместить?
Жаль, что тут только мы себя слышим... руководству глубоко фиолетово до нас.
Знаете, по-моему должна существовать какая-то уж очень серьёзная обида, чтобы писать о банке спустя 6 месяцев после увольнения... Я уволился оттуда две недели назад, но никакого негатива и обиды на работодателя не чувствую. Да зачастую было непросто, но если хочется лёгкой работы - нужно идти промоутером в Красный Крест...
На мой взгляд, Вы не очень то хорошо представляли себе, что означает работать в call-центре банка из топ-5 розницы. Если бы сразу осознали то, что Вас ждёт то возможно и не взялись бы за эту работу.
Улыбнула строка про продление испытательного срока и про то, что в это время нельзя ничего сообщать, кроме баланса: уж не знаю как у Вас, но мне пригодилось всё, что я проходил на первом обучении, а примерно через месяц мне поставили второй уровень. Возможно, это зависело от Вашего тренера/руководителя и результатов сдачи аттестации. Да и кстати баланс Вы самостоятельно озвучиваете только в исключительных случаях, когда ЕО не работает...
Теперь про испытательный срок: да руководство пугает, что могут увеличить его до шести месяцев, а потом уволить за несоответствие должности. Тут, конечно, кроме Вас самих никто помочь не может: когда мой руководитель сказал мне об этом, я спросил в курсе ли он что это незаконно и напомнил, что несоответствие должности надо будет ещё доказать... В итоге с третьего месяца я себя в списке сотрудников на испытательном больше не видел, ну и премию тоже начали выплачивать. Не знали законодательства, не решились сказать в глаза руководителю с чем не согласны - это Ваши проблемы. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, как говорил Бендер...
Про АД и перерывы: да специфика работы в call-центре такова, что свободного времени не бывает, кроме перерывов конечно и работа не самая простая, но к этому просто надо быть готовым. Да перерывы ставятся машиной и часто работаешь по 4-5 часов подряд, но никто не запрещает вам подойти к руководителю и взять пятиминутку. Это даже в Вашем договоре прописано. И на моей памяти никому не отказывали, даже в платёжную дату - все же люди...
Конечно 27 т.р. для кого-то и копейки, но для студента, на мой взгляд, этот уровень вполне нормален. Вообще уровень з/п оговаривается на собеседовании, если оценили себя выше, то почему пошли туда?
Изменено: