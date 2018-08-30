Я отучилась в Сбере месяц на должность специалист call-центра, сдала все тесты, прошла все собеседования. И решила, что такого счастья мне не надо. На первом собеседовании были обговорены условия работы, з/п 15000 гарантированна + 13 зарплата, + за хорошую работу дополнительные премии, меня это все устраивало. Но во время обучения меня не покидала мысль, что все это вранье. Так оно и вышло. Испытательный срок - голый оклад, 10500-13%. 13 зарплата только у высшего руководства. И сплошные штрафные баллы. Т.е. больше оклада получить практически не возможно. А требования такие высокие, что не знаю, найдется хоть один человек способный все выполнить. Этот сайт разогнал мои последние сомнения по поводу трудоустройства в эту организацию. Спасибо.



Админ: Сколько Вы проработали в банке?