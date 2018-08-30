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Я отучилась в Сбере месяц на должность специалист call-центра, сдала все тесты, прошла все собеседования. И решила, что такого счастья мне не надо. На первом собеседовании были обговорены условия работы, з/п 15000 гарантированна + 13 зарплата, + за хорошую работу дополнительные премии, меня это все устраивало. Но во время обучения меня не покидала мысль, что все это вранье. Так оно и вышло. Испытательный срок - голый оклад, 10500-13%. 13 зарплата только у высшего руководства. И сплошные штрафные баллы. Т.е. больше оклада получить практически не возможно. А требования такие высокие, что не знаю, найдется хоть один человек способный все выполнить. Этот сайт разогнал мои последние сомнения по поводу трудоустройства в эту организацию. Спасибо.

Админ: Сколько Вы проработали в банке?
татьяна татьяна • несостоявшийся сотрудник
07.11.2011 12:43
12 комментариев
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IT-шник
07.11.2011 14:10
"Cool-центра"!smile:-) Ладно, не буду дальше комментировать, иначе будет опять банальность.smile:-)
Хенга
07.11.2011 17:04
Смешно, сool-центра ))). Как хорошо, что вы сами ушли, таких сотрудников нам не надо))
А на счет зарплаты не надо врать, 13 зарплату получают все сотрудники Сбера и премии у всех есть, размер премии естественно у всех разный, но она есть!

Изменено: Хенга - 07.11.2011 17:07
weila_
07.11.2011 18:01
to Хенга
- Ты суслика видишь?
- Нет???!
- А он ЕСТЬ !!!!

Да размер СИЛЬНО разный, и отработать нужно ЦЕЛЫЙ год
vindigo
07.11.2011 19:05
С каких это пор на месячную или кварталку нужно отрабатывать целый год? И они не пропали, хоть стали меньше, но до сих пор выплачиваются.
bumbarashka
07.11.2011 19:25
to Хенга

Даже если Вы и 100 раз правы, наверное не стоит говорить за всех: нам не надо, все сотрудники Сбера, у всех и прочее.
Обычно: Премия начисляется сотрудникам, которые полностью отработали в организации отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря).
Автор работает недавно и мог просто этого не знать. Зачем сразу врёшь?
Давайте будет чуть добрее и терпимее друг к другу)
Сказ_про_Федота
07.11.2011 22:40
13 зарплата в КЦ СБ выплачивается ВСЕМ, даже если ты работаешь 1(!!!) месяц!!! Насчет требований к сотрудникам: на любом месте трудно первый месяц, никто еще не стал профессионалом, отработав в разных организациях по месяцу.
татьяна татьяна
Автор отзыва
08.11.2011 11:39
to Хенга
Не вижу ничего смешного в словосочетании cool-центр, тем более, что не я его придумала.http://jooble.ru/search-vacancy-rossi...5zEDzF2zF0, там полно вакансий. По поводу 13 зарплаты, в конце обучения, к нам на урок пришла комиссия, в составе начальника кул центра Сбера, и начальника отдела маркетологов и сообщили, что 13 зарплата выплачивается только высшему руководству, скоро и у ни отменят. На вопрос про квартальную, ответили также. Хотя, на первом собеседовании речь про 13 з/п была. Если наше руководство ошибается, то я очень этому рада, я ведь еще не сказала слова нет, я сказала, что мне нужно еще подумать, сегодня-завтра я должна буду дать ответ, хочу я у них работать или нет. Скорее всего нет, ведь у меня есть прекрасная работа, теперь она мне кажется еще лучше. Я просто сижу в декрете, хотела сменить сферу деятельности, многому научилась, на том спасибо.
татьяна татьяна
Автор отзыва
08.11.2011 11:53
IT-шник
Словосочетание call-центр, тоже верное,http://www.callcenter-ru.ru/.
пятерочка
08.11.2011 13:25
По поводу 13-ой зарплаты: в прошлом году, люди отработавшие в СБ не один год, уволились (время увольнения май - декабрь), в декабре получили 13- ую зарплату в размере 0,05% от начисленного - от 200 до 400 рублей. Шикарно?!
novo96
08.11.2011 14:20
Уважаемый автор! Если у Вас маленький ребенок, поверьте, эта работа просто не для Вас, просто подумайте сколько сил моральных Вы будете тратить на работу и остануться ли они у Вас на семью? А про зарплата, незнаю, как у кого, с приходом ГОГ у простых сотрудников не увидела роста зарплаты, незнаю как сейчас, ушла в начале 2011г.
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