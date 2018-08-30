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Я отучилась в Сбере месяц на должность специалист call-центра, сдала все тесты, прошла все собеседования. И решила, что такого счастья мне не надо. На первом собеседовании были обговорены условия работы, з/п 15000 гарантированна + 13 зарплата, + за хорошую работу дополнительные премии, меня это все устраивало. Но во время обучения меня не покидала мысль, что все это вранье. Так оно и вышло. Испытательный срок - голый оклад, 10500-13%. 13 зарплата только у высшего руководства. И сплошные штрафные баллы. Т.е. больше оклада получить практически не возможно. А требования такие высокие, что не знаю, найдется хоть один человек способный все выполнить. Этот сайт разогнал мои последние сомнения по поводу трудоустройства в эту организацию. Спасибо.
Админ: Сколько Вы проработали в банке?
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татьяна татьяна • несостоявшийся сотрудник
07.11.2011 12:43
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А на счет зарплаты не надо врать, 13 зарплату получают все сотрудники Сбера и премии у всех есть, размер премии естественно у всех разный, но она есть!
Изменено:
- Ты суслика видишь?
- Нет???!
- А он ЕСТЬ !!!!
Да размер СИЛЬНО разный, и отработать нужно ЦЕЛЫЙ год
Даже если Вы и 100 раз правы, наверное не стоит говорить за всех: нам не надо, все сотрудники Сбера, у всех и прочее.
Обычно: Премия начисляется сотрудникам, которые полностью отработали в организации отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря).
Автор работает недавно и мог просто этого не знать. Зачем сразу врёшь?
Давайте будет чуть добрее и терпимее друг к другу)
Не вижу ничего смешного в словосочетании cool-центр, тем более, что не я его придумала.http://jooble.ru/search-vacancy-rossi...5zEDzF2zF0, там полно вакансий. По поводу 13 зарплаты, в конце обучения, к нам на урок пришла комиссия, в составе начальника кул центра Сбера, и начальника отдела маркетологов и сообщили, что 13 зарплата выплачивается только высшему руководству, скоро и у ни отменят. На вопрос про квартальную, ответили также. Хотя, на первом собеседовании речь про 13 з/п была. Если наше руководство ошибается, то я очень этому рада, я ведь еще не сказала слова нет, я сказала, что мне нужно еще подумать, сегодня-завтра я должна буду дать ответ, хочу я у них работать или нет. Скорее всего нет, ведь у меня есть прекрасная работа, теперь она мне кажется еще лучше. Я просто сижу в декрете, хотела сменить сферу деятельности, многому научилась, на том спасибо.
Словосочетание call-центр, тоже верное,http://www.callcenter-ru.ru/.