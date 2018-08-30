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Банк "кидает" своих сотрудников плохо (−1)
Уважаемые коллеги! Хочу рассказать свой опыт приема на работу с банк Зенит! Начну сначала: я работала 5 лет в кредитном отделе стабильного и крупного банка Москвы, набравшись опыта, решила сменить место работы. Банк Зенит предложил хорошие условия работы и высокую зарплату. После успешного прохождения собеседования и полиграфа, мне предложили работать с Зените, но для этого я должна была в срочном порядке уволиться с работы и устроиться к ним (до конца месяца, до 31.10.2011 г., я должна была успеть устроиться в Зенит, т.к., со слов начальника Управления кредитования МСБ, в Зените закрывался штатный набор и вопрос нужно было решать очень срочно). Я как можно быстрее пишу заявление на увольнение, а т.к. не доработала до конца месяца, лишаюсь ежеквартальной премии (она довольно немаленькая), собираю все необходимые документы, высланные мне сотрудником отдела кадров, для приема на работу. В согласованный с руководителем день готовлюсь выходить в Зенит. Однако утром, накануне моего выхода на новую работу, раздается телефонный звонок с отдела кадров и мне сообщается о том, что банк с 26 октября 2011 г. объявляет мораторий на прием сотрудников и принимать на новые должности никого не будет!!!

Такого наплевательского отношения я никак не могла ожидать! Сначала рассказывают о том, что я "очень нужный и ценный сотрудник", готовы предложить ту ЗП, которую я прошу, а потом нагло закрывают дверь перед носом! Теперь я без работы, лишена премии, за которую трудилась три месяца и за мной тянутся ежемесячные платежи по ипотеке, которые как-то нужно оплачивать.

Уважаемые коллеги, будьте, пожалуйста, осторожны при устройстве на работу в этот банк, не повторяйте моих ошибок! Никакой ответственности за устные договоренности руководство там не несет! Сотрудников ни во что не ставят и не ценят! А если все-таки решитесь устраиваться в Зенит, то только через оформление джоб-оффера.

Всем удачи!

Админ: Когда Вас пригласили на собеседование?

vassv: На собеседование меня пригласили 3 октября 2011 г.
vassv • несостоявшийся сотрудник
07.11.2011 13:33
9 комментариев
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yuyu26
07.11.2011 16:59
На мой взгляд, все к лучшему) Если объявлен такой мораторий - жить ему осталось недолго, Вам не кажется?))
Отверженный странник
07.11.2011 18:39
Уважаемая vassv ! Ну, Ваша ситуация на самом деле не слишком оригинальна : аналогичные случаи здесь уже озвучивались. Ведь говорили же не раз : спешка во время приема на работу - очень тревожный симптом : другие-то банки до полутора месяцев кандидата проверяют, а тут : "со слов начальника Управления кредитования МСБ в Зените закрывался штатный набор и вопрос нужно было решать очень срочно". Что значит "закрывался" ? Да у них там и сейчас наверняка вакансии открыты ! А закрывают набор насовсем обычно перед ликвидацией. И потом, как начальник Управления кредитования ВООБЩЕ может решать такие вопросы ? А это что еще за "телефонный звонок с отдела кадров и мне сообщается о том, что банк с 26 октября 2011 г. объявляет мораторий на прием сотрудников и принимать на новые должности никого не будет !!!"
Честно говоря, звучит это как монолог известного юмориста.
Что значит ВООБЩЕ ? А если (для примера) уволится уборщица, кто же тогда будет убирать мусор ? Кредитчики ? Вам не смешно ?
У меня, честно говоря, на этот банк свой старый "зуб". Сами позвонили, сами пригласили, съездил сперва в один офис, затем в ГО. Мне вручили внушительный список "документов" : я как пацан пробегал, почти собрал - а тут звонят и сообщают, что ЗРЯ. Так что даже после относительно недавних 2-х звонков и приглашений, я туда больше ни ногой.
А yuyu26 наверное прав : нечасто банки объявляют такие "маратории" !

Изменено: Отверженный странник - 07.11.2011 18:39
qVL65yhn
08.11.2011 10:13
Если при найме кредитчицы помимо собеседования понадобился еще и полиграф, можно предположить что обиженной девушке отказали по вполне определенным (наверняка понятным ей) причинам (любопытно было бы как-то узнать). А формально озвученный повод мог быть любым, возможно даже в реальности и звучал иначе чем преподносит нам автор. Вся история с увольнением с прежнего места работы, тоже звучит как-то неубедительно, возможно от неё там просто избавились. Да и местные истерики (здесь и на соседней ветке) подтверждают: оба банка только выиграли отказавшись от услуг подобной сотрудницы, очень вероятно что тоже самое будет и в следующих.
vassv
Автор отзыва
08.11.2011 10:45
Хочу прокомментировать последний отзыв. Как вы знаете, сейчас уже во многих банках полиграф-это обязательная процедура, она не выбирается отдельно для какого-либо сотрудника и уж точно не ради того, что "любопытно было бы как-то узнать". К тому же все негативные стороны можно выявить с помощью СБ, которая практически во всех банках работает вполне успешно. Я добропорядочный сотрудник и никаких "косяков" за мою деятельность не совершала, поэтому даже с интересом шла на детектор, мне совершенно нечего скрывать и обманывать!
И уволилась я по собственному желанию с предыдущего места, очень любила свою работу, свой банк и коллег, но за 5 лет пора было что-то изменить.
Данный ваш отзыв вполне понятен, надо же кому-то-) оградить негативную ситуацию в банке Зенит.

Изменено: vassv - 08.11.2011 10:47
Отверженный странник
08.11.2011 22:06
Уважаемый (ая) qVL65yhn ! Как интересно Вы рассуждаете :
"Да и местные истерики (здесь и на соседней ветке) подтверждают: оба банка только выиграли отказавшись от услуг подобной сотрудницы, очень вероятно что тоже самое будет и в следующих."
За что ж Вы ее так ? Девушка поделилась своей бедой : даже "поплакалась" а Вы ее "фэйсом об тэйбл". Как будто, от хороших сотрудников нигде не избавляются !
qVL65yhn
09.11.2011 10:11
Речь шла о конкретном нескладном девушкином рассказе: из одного банка она как-то странно ушла, в другой её так же странно (с её слов) не взяли, и вывод: это банки наверное какие-то неправильные... А реплика моя была абсолютно дружелюбной: "Нечего на зеркало пенять... "
Отверженный странник
09.11.2011 20:04
Уважаемый (ая) qVL65yhn ! А много ли существует "правильных" банков вообще ?

Изменено: Отверженный странник - 09.11.2011 20:11
bankirgoda
19.01.2012 14:55
Друзья, хочу поделиться своими наблюдениями насчет комментатора qVL65yhn. На мой взгляд это сотрудник отдела кадров банка ЗЕНИТ или что то с этим связанное, такой вывод я сделал посмотрев историю отзывов данного пользователя - он регулярно оставляет негативные комментарии к негативным отзывам на банк зенит, зачастую просто переходя на личности. Его отзывы, например, к моему рассказу о Зените от января 2012 года были аналогичными и, вполедствии, были удалены администрацией. Так что не стоит обращать внимание на данного пользователя
vassv
Автор отзыва
23.01.2012 20:24
Спасибо всем за поддержку!-) Хочу написать то, что все доводы из комментатора qVL65yhn оказались совершенно ничтожными. В настоящий момент я работаю Руководитель группы МСБ в банке, входящим в ТОР-10. И правда, что не делается, всё к лучшему!-) Всем удачи!
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