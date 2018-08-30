Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Банк "кидает" своих сотрудников
|
|
Уважаемые коллеги! Хочу рассказать свой опыт приема на работу с банк Зенит! Начну сначала: я работала 5 лет в кредитном отделе стабильного и крупного банка Москвы, набравшись опыта, решила сменить место работы. Банк Зенит предложил хорошие условия работы и высокую зарплату. После успешного прохождения собеседования и полиграфа, мне предложили работать с Зените, но для этого я должна была в срочном порядке уволиться с работы и устроиться к ним (до конца месяца, до 31.10.2011 г., я должна была успеть устроиться в Зенит, т.к., со слов начальника Управления кредитования МСБ, в Зените закрывался штатный набор и вопрос нужно было решать очень срочно). Я как можно быстрее пишу заявление на увольнение, а т.к. не доработала до конца месяца, лишаюсь ежеквартальной премии (она довольно немаленькая), собираю все необходимые документы, высланные мне сотрудником отдела кадров, для приема на работу. В согласованный с руководителем день готовлюсь выходить в Зенит. Однако утром, накануне моего выхода на новую работу, раздается телефонный звонок с отдела кадров и мне сообщается о том, что банк с 26 октября 2011 г. объявляет мораторий на прием сотрудников и принимать на новые должности никого не будет!!!
Такого наплевательского отношения я никак не могла ожидать! Сначала рассказывают о том, что я "очень нужный и ценный сотрудник", готовы предложить ту ЗП, которую я прошу, а потом нагло закрывают дверь перед носом! Теперь я без работы, лишена премии, за которую трудилась три месяца и за мной тянутся ежемесячные платежи по ипотеке, которые как-то нужно оплачивать.
Уважаемые коллеги, будьте, пожалуйста, осторожны при устройстве на работу в этот банк, не повторяйте моих ошибок! Никакой ответственности за устные договоренности руководство там не несет! Сотрудников ни во что не ставят и не ценят! А если все-таки решитесь устраиваться в Зенит, то только через оформление джоб-оффера.
Всем удачи!
Админ: Когда Вас пригласили на собеседование?
vassv: На собеседование меня пригласили 3 октября 2011 г.
|
1
vassv • несостоявшийся сотрудник
07.11.2011 13:33
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Честно говоря, звучит это как монолог известного юмориста.
Что значит ВООБЩЕ ? А если (для примера) уволится уборщица, кто же тогда будет убирать мусор ? Кредитчики ? Вам не смешно ?
У меня, честно говоря, на этот банк свой старый "зуб". Сами позвонили, сами пригласили, съездил сперва в один офис, затем в ГО. Мне вручили внушительный список "документов" : я как пацан пробегал, почти собрал - а тут звонят и сообщают, что ЗРЯ. Так что даже после относительно недавних 2-х звонков и приглашений, я туда больше ни ногой.
А yuyu26 наверное прав : нечасто банки объявляют такие "маратории" !
Изменено:
И уволилась я по собственному желанию с предыдущего места, очень любила свою работу, свой банк и коллег, но за 5 лет пора было что-то изменить.
Данный ваш отзыв вполне понятен, надо же кому-то-) оградить негативную ситуацию в банке Зенит.
Изменено:
"Да и местные истерики (здесь и на соседней ветке) подтверждают: оба банка только выиграли отказавшись от услуг подобной сотрудницы, очень вероятно что тоже самое будет и в следующих."
За что ж Вы ее так ? Девушка поделилась своей бедой : даже "поплакалась" а Вы ее "фэйсом об тэйбл". Как будто, от хороших сотрудников нигде не избавляются !
Изменено: