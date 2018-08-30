Уважаемые коллеги! Хочу рассказать свой опыт приема на работу с банк Зенит! Начну сначала: я работала 5 лет в кредитном отделе стабильного и крупного банка Москвы, набравшись опыта, решила сменить место работы. Банк Зенит предложил хорошие условия работы и высокую зарплату. После успешного прохождения собеседования и полиграфа, мне предложили работать с Зените, но для этого я должна была в срочном порядке уволиться с работы и устроиться к ним (до конца месяца, до 31.10.2011 г., я должна была успеть устроиться в Зенит, т.к., со слов начальника Управления кредитования МСБ, в Зените закрывался штатный набор и вопрос нужно было решать очень срочно). Я как можно быстрее пишу заявление на увольнение, а т.к. не доработала до конца месяца, лишаюсь ежеквартальной премии (она довольно немаленькая), собираю все необходимые документы, высланные мне сотрудником отдела кадров, для приема на работу. В согласованный с руководителем день готовлюсь выходить в Зенит. Однако утром, накануне моего выхода на новую работу, раздается телефонный звонок с отдела кадров и мне сообщается о том, что банк с 26 октября 2011 г. объявляет мораторий на прием сотрудников и принимать на новые должности никого не будет!!!



Такого наплевательского отношения я никак не могла ожидать! Сначала рассказывают о том, что я "очень нужный и ценный сотрудник", готовы предложить ту ЗП, которую я прошу, а потом нагло закрывают дверь перед носом! Теперь я без работы, лишена премии, за которую трудилась три месяца и за мной тянутся ежемесячные платежи по ипотеке, которые как-то нужно оплачивать.



Уважаемые коллеги, будьте, пожалуйста, осторожны при устройстве на работу в этот банк, не повторяйте моих ошибок! Никакой ответственности за устные договоренности руководство там не несет! Сотрудников ни во что не ставят и не ценят! А если все-таки решитесь устраиваться в Зенит, то только через оформление джоб-оффера.



Всем удачи!



Админ: Когда Вас пригласили на собеседование?



vassv: На собеседование меня пригласили 3 октября 2011 г.