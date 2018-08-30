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|Как уже везде разрекламировано 12 ноября 2011 года ОАО "Сбербанк России" празднует свое 170-летие. Празднование может быть где-то будет шикарным. Однако в выходные встречался с сотрудниками Отделения Марий Эл №8614 г. Йошкар-Ола. Разговор зашел о предстоящем празднике. Но меня очень удивило что к такому празднику, круглой дате огромной организации сотрудникам отделения выдали премию около 2 000 рублей. Вот так вот банк получающий огромные прибыли заботиться о своих сотрудниках. Интересно в каком размере выплатили премии в других отделениях.
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Aleks12 • бывший сотрудник
07.11.2011 19:44
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Так что мы еще тогда горько смеялись над "щедростью" своего работодателя.
премию будет вроде слух прошел, ждемс....
А я помню, что самое приятное было - это пивной фестиваль в мск)