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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Как уже везде разрекламировано 12 ноября 2011 года ОАО "Сбербанк России" празднует свое 170-летие. Празднование может быть где-то будет шикарным. Однако в выходные встречался с сотрудниками Отделения Марий Эл №8614 г. Йошкар-Ола. Разговор зашел о предстоящем празднике. Но меня очень удивило что к такому празднику, круглой дате огромной организации сотрудникам отделения выдали премию около 2 000 рублей. Вот так вот банк получающий огромные прибыли заботиться о своих сотрудниках. Интересно в каком размере выплатили премии в других отделениях.
Aleks12бывший сотрудник
07.11.2011 19:44
20 комментариев
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novo96
08.11.2011 14:23
хм помню, что к 165 летию дали по 500 рублей, так что 2000 это БОЛЬШИЕ деньги smile:)
IT-шник
08.11.2011 14:54
К 160-летию Сбербанка нам выдали кружку со стебной картинкой "Пьянству - бой", безразмерную футболку, которая была впору только о-очень крупным мужчинам, бейсболку с символикой Сбербанка и значок с копилкой. Никаких специальных премий к юбилею не было.
Так что мы еще тогда горько смеялись над "щедростью" своего работодателя.
SenAc
08.11.2011 17:11
мне помнится, что к 165-летию нам дали значки )))))))))
LedyE
08.11.2011 19:31
IT-шник : Точно-точно, были такие дары. Кружки были нескольких дизайнов. Мне тогда досталась с бегущим дядькой у которого одна нога была вдвое длиннее другой и надпись "Кто куда, а я в Сберкассу"
Harry2k7
08.11.2011 20:25
А ещё были кружки с надписью: "Водка - враг, Сберкасса-друг", к 165-летию дали пол оклада, а сейчас пока ждем. ЦЧБ СБ РФ
IT-шник
09.11.2011 14:00
LedyE - У нас только некоторым избранным достались темно-зелёные кружки с символикой Сбербанка, а остальным - такие вот "экземпляры". Я одно время в своей кружке какую-то ерунду хранил, а потом подарил её друзьям из-за границы, у них такое ценится:)
Serr
09.11.2011 20:07
нам набор дали: кружку, пакет чая, шоколодку - все с символикой сбера...
премию будет вроде слух прошел, ждемс....
Alina2011
09.11.2011 20:30
Сегодня пришло письмо с поздравлениями. И с подарком-всем оклад к празднику!
SenAc
10.11.2011 10:34
Alina2011, что-то рановато))) еще 2 дня))
А я помню, что самое приятное было - это пивной фестиваль в мск)
Big Al
10.11.2011 15:07
Ушел не дождавшись праздника, но еще два месяца назад предлагали, желающим учавствовать в банкете в честь юбилея, сдавать по 2000р.
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