Как уже везде разрекламировано 12 ноября 2011 года ОАО "Сбербанк России" празднует свое 170-летие. Празднование может быть где-то будет шикарным. Однако в выходные встречался с сотрудниками Отделения Марий Эл №8614 г. Йошкар-Ола. Разговор зашел о предстоящем празднике. Но меня очень удивило что к такому празднику, круглой дате огромной организации сотрудникам отделения выдали премию около 2 000 рублей. Вот так вот банк получающий огромные прибыли заботиться о своих сотрудниках. Интересно в каком размере выплатили премии в других отделениях.