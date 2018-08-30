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Перенесено из Народного рейтинга
автор: sov100
Всем привет, первый раз пишу отзыв, как я с 20.10.2011 по 09.11.2011 пытался устроиться в Номос банк.
1. Пришёл на собеседование поговорил с руководителем, его все устроило. Предложила подготовиться дома по инструкции ЦБ.
2. Через 5 дней поехал на тестирование в Москву, сдал все (ЦБ и тренинг по продажам) - через 2 дня сказали, что прошёл.
3. Потом в отдел кадров сдал все требующиеся документы - сказали, позвонят, когда приезжать в безопасность на проверку - позвонили через 5 дней и сказали приезжать.
4. Приехал в безопасность, прошёл собеседование – сказали, все нормально, дня через 3-4 выйдешь работать.
5. Ждал 5-7 дней, периодически звонил, говорили, что еще не проверили, то собирают подписи, то ещё что-то, и говорили, что перезвонят. Но так и никто не звонил.
6. На 8-9 день дозвонился и мне отвечают, что все я прошёл, отлично, но на мое место уже взяли человека и он уже работает, и сказали, что отказал руководитель. Я сразу звоню руководителю в Зеленоградский офис и спрашиваю - как-так, все прошёл, а вы же мне и отказали. На это она мне сказала, что она даже не в курсе, она вообще думала, что я на следующей день выйду и взамен меня никого ей не дали.
7. Короче, будьте внимательны, чтоб не попасться.
Итог: я считаю, что тут полное кидалово, прождать практически месяц, просидеть без денег, ещё потратится на дорогу, и обещать, что я буду работать; я считаю, что с их стороны так нельзя обманывать людей, я думаю, и в их структуре то же самое творится.
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Сергеич • несостоявшийся сотрудник
09.11.2011 11:03
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Ответ банка:
Здравствуйте, sov100!
В банке все кандидаты проходят конкурсный отбор на все вакансии. На любом этапе прохождения конкурсного отбора банк имеет право выбрать другого кандидата.
На втором этапе собеседования и тестирования были соискатели, которые показали более высокий уровень знаний инструкций ЦБ и навыков операционной работы. Поэтому руководители, с которыми Вы встречались на втором собеседовании, сделали выбор в пользу другого кандидата. Проверка в СБ также не является окончательным предложением о работе, так как ее одновременно могут проходить несколько кандидатов на одну позицию.
с уважением,
Информационный центр НОМОС-БАНКа
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Мне кажется, я догадываюсь, в чём причина отказа....
Для безопасности все отправила по почте (все документы, анкету и прочее, что требовали).
Перезвонили мне дня через 3 и сказали, что я могу писать заявление на старой работе.
Я написала заявление, отработала положенные 2 недели, недельку взяла передохнуть и в назначенный день пришла в Банк.
Было у меня чувство страха, так как обычно вызывают еще на разные беседы, но тут такогоо не было.
В изначальном варианте было "номус банк", "центра банка" и т.п.
Безусловно, и автор САМ допустил ряд ошибок : слишком много бегал (в т.ч. и в Москву) и слишком часто туда звонил, а главное - не поинтересовался заранее, СКОЛЬКО ждать. Что же это за должность "продажника" такая, чтобы на нее был "конкурс" из нескольких человек, чтобы на нее надо было сдавать тестирование и САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ - "собирать подписи" по банку за кандидата ? Вон, сколько продажников в других банках требуется - ТАКИХ проблем нет нигде. Конечно, не "кидалово" в чистом виде, но "напрягалово" - однозначно. Очень непростой банк.
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