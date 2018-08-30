Перенесено из Народного рейтинга

автор: sov100



Всем привет, первый раз пишу отзыв, как я с 20.10.2011 по 09.11.2011 пытался устроиться в Номос банк.

1. Пришёл на собеседование поговорил с руководителем, его все устроило. Предложила подготовиться дома по инструкции ЦБ.

2. Через 5 дней поехал на тестирование в Москву, сдал все (ЦБ и тренинг по продажам) - через 2 дня сказали, что прошёл.

3. Потом в отдел кадров сдал все требующиеся документы - сказали, позвонят, когда приезжать в безопасность на проверку - позвонили через 5 дней и сказали приезжать.

4. Приехал в безопасность, прошёл собеседование – сказали, все нормально, дня через 3-4 выйдешь работать.

5. Ждал 5-7 дней, периодически звонил, говорили, что еще не проверили, то собирают подписи, то ещё что-то, и говорили, что перезвонят. Но так и никто не звонил.

6. На 8-9 день дозвонился и мне отвечают, что все я прошёл, отлично, но на мое место уже взяли человека и он уже работает, и сказали, что отказал руководитель. Я сразу звоню руководителю в Зеленоградский офис и спрашиваю - как-так, все прошёл, а вы же мне и отказали. На это она мне сказала, что она даже не в курсе, она вообще думала, что я на следующей день выйду и взамен меня никого ей не дали.

7. Короче, будьте внимательны, чтоб не попасться.



Итог: я считаю, что тут полное кидалово, прождать практически месяц, просидеть без денег, ещё потратится на дорогу, и обещать, что я буду работать; я считаю, что с их стороны так нельзя обманывать людей, я думаю, и в их структуре то же самое творится.

