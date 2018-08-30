Часто говорят: хорошо там, где нас нет; все познается в сравнении. Такие отзывы о работе слышны от сотрудников тех компаний, где абсолютно невыносимо работать, и чтобы хоть как-то оправдать свое бездействие и нежелание исправить ситуацию, успокаивают себя разговорами, что где-то еще хуже. Я не скряга, которая всегда ворчит, не пессимист, который говорит, что стакан наполовину пуст, а не наполовину полон - но, поверьте, за время работы в ПРББ атрофировались многие чувства, перевернулись все принципы жизненные и произошла переоценка ценностей. У меня стаж более 10 лет, и ПРББ - это мое третье место работы, на первой работе стаж более 6 лет. Глупо говорить, что дело во мне. Ну а теперь, собственно, к ситуации, сложившейся в банке.



1. Попасть с улицы не возможно, просто никто не знает кто кому приходиться.

2. Стукачи рулят - уж очень руководство любит, когда им "докладывают о ситуации".

3. Кто первый встал, того и тапки - подставить коллегу - раз плюнуть, оклеветать - глазом не моргнуть; при всем при этом ситуацию никак не исправить: оправдываешься - виноват, не оправдываешься - значит с критикой согласен, а следовательно, тоже виноват.

4. Есть каста привилегированных - это так сказать любимчики руководства, при чем на каждом уровне руководства есть свои любимчики. И вот какая Санта-Барбара получается: если некто N (любимчик высокопоставленного руководителя M) никак не устраивает непосредственного руководителя P, то ситуация практически аховская - напрямую уволить нельзя, создать невыносимые условия, чтобы ушла сама, тоже нельзя (пожалуется), вот и плетут интриги через других сотрудников - травят их между собой.

5. Что касается карьеры, то это как везде - подхалимы и "близкие" получают все, остальные - рабочие лошадки. И это самое обидное, что не ценят кадры, а ведь когда дело доходит до подбора персонала, жалуются, что нынче кадры дефицит, так почему такое отношение к специалистам вашего банка?