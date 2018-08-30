Всем доброго времени суток. Настал и мой черед. Хочу поделиться своими впечатлениями об опыте работы в ТКС специалистом отдела телемаркетинга. Начну с того, что я обожала свою работу вопреки всему, и с того, что, несмотря на запись в трудовой, мое увольнение было отнюдь не по собственному желанию. Уволили меня за "обман работодателя".



Коротко о самом "обмане". Он заключался в том, что сотрудники брали в работу по несколько клиентов, а потом начинали их методично обзванивать. По правилам делать так было нельзя, оставлять под собой можно только одного клиента, заканчивать с ним работу (либо откладывать на другое время) и только потом брать следующего. В какой-то момент клиентов стало совсем мало, и сотрудники торопились разобрать "остатки", чтобы иметь возможность сделать хоть какую-то статистику. Делали так практически все, так или иначе, с той или иной периодичностью. Все к этому привыкли и уже не обращали внимания на гневные запрещающие письма от начальства. Тем более, что подобные письма по самым разным поводам мы получали в день пачками. Потом было официальное собрание, на котором руководство сообщило, что все, кто продолжают так работать, несмотря на запрет, будут уволены. Ситуация резко изменилась. Сотрудники действительно стали работать "как положено", хотя исключения все равно были. Я решила не рисковать больше (до момента собрания я действительно не придавала никакого значения этому запрету, который видела только в письменном виде) и стала работать по правилам. Однако это не спасло меня от расправы. Если бы я знала, что все так закончится, конечно, уволилась бы сама, не дожидаясь этого кошмара. А было это так....



В один совсем не прекрасный день перед самым окончанием рабочей смены меня неожиданно вызвали на ковер, где и рассказали (и показали), какая я мошенница и потребовали объяснений. На тот момент я не знала, что эта беседа чисто символическая, что решение уже принято, я действительно пыталась что-то объяснить и доказать. Мое мнение, моя позиция, мои причины никому не были интересны, это было просто что-то вроде очистки совести - со мной поговорили и убедились, что я нагло обманывала работодателя. Потом меня заставили написать объяснительную записку, в которой требовалось указать, зачем я так делала и подтвердить, что я понимала, что поступаю нехорошо и делала это сознательно. Где-то в глубинах моего подсознания возникла мысль: "Почему от руки? Почему нельзя просто напечатать это заявление и расписаться? И вообще, зачем оно нужно, если у них и так есть доказательства?" Мне объяснили, что все не просто так. Заявление это обезопасило работодателя от меня. Дескать, я не смогу подать в суд, так как сама написала объяснительную, где фактически признала свою вину. А то, что я написала его от руки - обезопасило работодателя вдвойне, так как я не смогу заявить, что меня заставили подписать "какую-то писульку". В состоянии аффекта я написала все, что от меня требуется. И дальше меня заставили написать заявление на увольнение "по собственному желанию", что я на автомате и сделала.



Я даже не пыталась воспротивиться и что-то возразить. Могу ли я сказать, что на меня было оказано давление? Да. Это было самое настоящее моральное давление, которое продолжалось более полутора часов. Все было сделано очень грамотно, так, чтобы я и пикнуть не смогла. Единственное, что я попыталась сказать при написании объяснительной - то, что я не знала, что мои действия приравниваются к обману работодателя и не считала (и не считаю до сих пор) это мошенничеством (и это действительно так). Меня тут же прервали, сказав, что все я прекрасно знала и понимала.



Почему из всех выбрали именно меня? Потому что я была отнюдь не самым рядовым сотрудником, мое увольнение наделало много шума и стало показательным для многих. На следующий день после того, как меня уволили, было собрание, где официально объявили об этом, а после всему отделу прислали письмо, в котором все мои достижения измазали черной краской. Все выставили таким образом, что я - самая настоящая мошенница, и всего, что я имела на тот момент, я добилась именно благодаря различным махинациям. И практически все этому поверили, за исключением тех, кто достаточно близко со мной общался или очень хорошо был знаком с ситуацией. Никто даже не вспомнил о том, что все время своей работы я была одним из лучших сотрудников, показывала высокие результаты на любом функционале, в том числе, на тех, где просто невозможно было смошенничать. До меня таким же образом были уволены двое совсем не рядовых сотрудников из смежного сектора. Также очень громко и показательно-нравоучительно. У всех рты тогда пооткрывались. После своего увольнения я списалась с одним из этих сотрудников, хотела узнать, как так вышло, и получила потрясающий ответ, который только подтвердил мои догадки: "Мы ведь на самом деле не мошенничали, но убрали нас очень красиво".



Перед моим уходом мне клятвенно пообещали, что все, кто работал таким же образом, применял данные методы, будут уволены вслед за мной. Я не поверила этому еще тогда, а в дальнейшем мне была предоставлена возможность убедиться в том, что это выдумки. Ни один человек после меня не был уволен по той же причине. Ни один. Хотя больше половины отдела не видело в этих методах ничего зазорного, сотрудники активно "обманывали работодателя". И я это видела собственными глазами. Более того, если уж то, чем мы все занимались в той или иной степени - обман, то как назвать откровенных мошенников, которые с самого начала своей работы что только не придумывают, лишь бы повысить свою результативность, идут на самые хитрые способы, прибегают к самым недозволенным методам? Доказательства есть, да и проверить этих сотрудников совсем не трудно. Только вот руководство этого не делает и смотрит на все их действия сквозь пальцы. А те и рады стараться, наглеют на глазах, зная, что им в любом случае ничего не будет. После того, как меня уволили, я горела желанием позвонить вышестоящему руководству и рассказать все как есть. Конечно, меня бы это в любом случае не спасло, но, по крайней мере, можно было бы попробовать восстановить справедливость, сделать так, чтобы наказали всех, а не сделали из меня козла отпущения. Некоторые из моих бывших коллег, хорошо знакомых со всей ситуацией, уговаривали меня так и поступить. Однако я предпочла остыть. Не захотела гадить или еще что-то остановило. Я решила наплевать на все и просто жить дальше. О чем не жалею.



Как же торопился избавиться от меня отдел кадров! Когда на следующий день после моего официального увольнения я не приехала за трудовой книжкой, мне сразу же позвонили и даже отправили телеграмму с уведомлением, что мне необходимо срочно забрать документы. Обезопасили себя от меня по полной программе. Так спешили, что не выдали мне свидетельство государственного пенсионного страхования, о котором я даже не вспомнила в таком состоянии. А когда вспомнила, то решила, что ТКС мне его просто не оформил (это было первое мое официальное место работы). Уже потом выяснилось, что оно так и лежало у них, больше месяца прошло, и никто даже не обратил на это внимание. Хотя по идее они должны мне были его выдать еще тогда, когда я работала у них. Но даже если нет - как можно забыть отдать бывшему сотруднику настолько важный документ? Пришлось ехать туда еще раз, чего мне уж совсем не хотелось. Ну что за отношение...



Теперь немного по самой работе ТКС. Хотела бы написать по поводу оценки качества работы сотрудников методом прослушки звонков. Уже не один человек здесь высказался по этому поводу. Прослушка действительно зачастую некорректна, оценки ставятся на основании личного мнения либо личного отношения к сотруднику руководителя, прослушивающего его звонок. Играет роль все, даже взаимоотношения самих руководителей групп, может иметь место банальная месть друг другу путем проставления плохих оценок сотрудникам. Они друг друга ненавидят - а ребята страдают. Более того, имеет место даже такая мерзость, как выборочная прослушка. То есть, если обычно руководитель просто ловит случайный звонок и тут же его оценивает, то некоторые личности специально ищут плохой звонок и только потом начинают его оценивать, как будто так случайно попалось.



ТКС-Банк пишет, что звонок всегда можно оспорить. Да, можно. Но только далеко не факт, что тебе удастся его оспорить, что руководитель в итоге примет твою точку зрения, а не станет упрямо стоять на своем - и руководитель отдела далеко не всегда может на это повлиять, да и не все к ней пойдут. А если все-таки удастся - сколько сил, времени, нервов будет на это потрачено? Никто не знает лучше нас, что такое отвоевывать звонки, каким трудом все это дается! А так в принципе не должно быть, должна быть объективная нормальная оценка, а не придирки ко всему, чему угодно. Как вы думаете, нормально ли это, когда звонок оспаривается с "нуля" на "сто" баллов? О чем это говорит, если не о некомпетентности руководителей либо заведомой предвзятости, граничащей с наглостью? Поверьте, те, кто отвечает здесь от лица ТКС-Банка - вы реально просто очень многого не знаете, что происходит в отделах!



О некомпетентности руководителей групп стоит сказать особо. Назначают руководителем не за особые заслуги, а за умение вовремя попасться на глаза руководителю отдела, вовремя сообщить ему нужную информацию, ну и еще просто по сроку работы. В итоге ситуация такова, что рядовые сотрудники-"старички" знают гораздо больше руководителей групп! А руководители еще с ними консультируются и им задают вопросы! А ведь руководитель должен знать больше рядовых сотрудников в разы! Ведь под его руководством целая группа, как вообще он может ее обучать и контролировать качество работы, если не обладает достаточными знаниями? В последнее время авторитет руководителей настолько подорван, что посыпались жалобы на их некомпетентность, в итоге их заставили сдавать тест на проверку знаний. К тесту они готовились заранее, и все равно половина из них не сдала его с первого раза. Вопрос: что они вообще знают и чему они учат сотрудников? Сколько раз я лично сталкивалась с неверной консультацией руководителей групп! Это все не выдумки, это все чистой воды правда!



Теперь по поводу "соблюдения ТК". Работодатели любят пользоваться повальным незнанием сотрудниками Трудового Кодекса, и ТКС не исключение. Приведу примеры явных нарушений.

1) Не предоставляется учебный отпуск. В самом начале обучения руководитель отдела заявляет об этом смело и бескомпромиссно. Никаких поблажек, никаких лишних выходных, никаких отпусков на время сессий. И мало кто знает, что вообще-то данный вопрос регламентируется главой 26 ТК РФ «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением», и при предоставлении справки с места учебы работодатель ОБЯЗАН предоставить учебный отпуск.

2) Не осуществляется налоговый вычет на детей. Хотя при оформлении стандартно требуют свидетельство о рождении ребенка. О том, что мне полагался данный вычет, я узнала уже после увольнения.

3) Массовые увольнения сотрудников "по собственному желанию" без соблюдения при этом всех необходимых норм, предписанных ТК РФ.



Ну и пробежимся по основным пунктам.



Зарплата: здесь не буду жаловаться, она меня, в принципе, устраивала. Оклад, конечно, смешной, но премии вполне достойные. И заработать премию реально, вопрос только в том, скольких нервных клеток будет стоить тебе эта борьба за рейтинг - а премия напрямую зависит от твоего места в нем.



Карьерный рост: имеет место быть. Правда, что касается непосредственно отдела телемаркетинга, до определенного уровня, выше потолка там не прыгнешь, разве только удастся потеснить вышестоящее руководство. И повышение отражается только на зарплате, существенного изменения в функционале никто не предлагает, весь отдел, кроме руководителей групп, занимается примерно одним и тем же. Повышения до должности руководителя группы ждать приходится по 2-3 года, и не факт, что дождешься. Есть возможность перехода в другие отделы, но она минимальна, что бы там ни говорили. Конкурс обычно очень большой, а сотрудники отдела ТМ как-то не сильно котируются. Так что можно просидеть на одной и той же должности с примерно одинаковой зарплатой очень и очень долго.



Соцпакет: его нет. Стандартное ДМС выглядит таким образом: время от времени ответственный сотрудник присылает по внутренней почте адреса клиник, с которыми заключен договор. Адресов этих не так много, и существует определенный лимит по каждой клинике, потом она исключается из списка возможных для выбора. Разбираются удобные адреса на удивление быстро. После 4-х месяцев работы в срочном порядке нужно успеть отписаться сотруднику, занимающимся данным вопросом, выбрать клинику. Кто не успел - тот опоздал. Если "разбор адресов" происходил не в твою рабочую смену, скорее всего, на твою долю осталась самая неудачная подборка. В моем случае именно так и произошло, и когда мне предложили кататься через всю Москву (это притом что я живу в Подмосковье), я предпочла отказаться от этой сомнительной услуги.



По поводу фитнеса здесь уже писали, ездить опять-таки через всю Москву (за исключением тех, кому просто повезло жить рядом с офисом банка) в выходные дни, а в свои смены заниматься нереально - только если во время обеденного перерыва. Опять же, сомнительное удовольствие.



Коллектив: многие здесь пишут по поводу того, какой в ТКС замечательный коллектив. Мне сложно судить о работе других отделов и взаимоотношении сотрудников в них, но про телемаркетинг могу точно сказать: дружелюбие, сплоченность и взаимопонимание здесь - чистой воды показуха, красивая внешняя оболочка, за которой скрывается зависть, злоба, недоверие друг к другу, доносы начальству, стремление догнать и перегнать друг друга любым путем. Конечно, это касается не всех, были и есть люди, которые работают там не ради денег, не переживают по поводу премии и сидят практически на голом окладе. Их вся эта гадость действительно не касается, они вполне искренне относятся к другим сотрудникам, а их розовые очки, к сожалению, вряд ли когда-нибудь упадут. Я тоже очень многих вещей не понимала, многое стало ясно только после увольнения. Как говорится, хороший урок на будущее: там, где имеет место конкуренция, дружбы нет и быть не может. Да, есть люди, с которыми мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения, есть пара друзей из ТКС. Но это приятное исключение, которое лишь подтверждает правило.



Руководство: ну что могу сказать, впечатление осталось двоякое. Я обожала своего непосредственного начальника - старшего группы - и очень любила руководителя отдела и руководителей секторов. Мне казалось, что это взаимно, я видела к себе исключительно хорошее отношение. Сейчас мне сложно как-либо к ним относиться после того, каким образом они от меня избавились. Напускное ли это все было? Как теперь понять? И опять-таки, все больше всплывают на поверхность подробности, о которых лучше было бы и не знать.



Что касается вышестоящего руководства, то хватило нескольких неприятных инцидентов, связанных с увольнениями сотрудников call-центра, чтобы понять - каждый высокий начальник стремится выгородить себя и своих непосредственных подчиненных, при этом очернив по максимуму самых простых сотрудников. И на проблемы этих самых сотрудников им просто плевать с высокой колокольни.



Общий комфорт: отсутствует. Какой может быть комфорт в условиях постоянного стресса? Постоянной гонки за статистикой? Постоянной борьбы против идиотской системы оценки твоей работы? Постоянных нововведений, чаще всего не сулящих ничего хорошего? Некомпетентности руководителей групп, из-за которой страдают рядовые сотрудники? Только спустя некоторое время после моего увольнения я почувствовала, насколько я устала от всего этого и насколько стало легче дышать.



Многое я поняла, восприняла и переосмыслила уже после своего увольнения. Во время работы на меня был наведен "тинькоффский морок", который исчез через неделю после моего расставания с компанией, и вот тогда мои розовые очки слетели, и все встало на свои места. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что не жалею ни о чем. Ни о полученном опыте, ни о потраченном времени, ни о том, что меня уволили. Думаю, что сама бы я еще долго не приняла подобного решения. Опыт работы в ТКС открыл передо мной новые возможности и перспективы. Я выбрала свой путь и теперь уверенно иду по нему. Все к лучшему.



Ну а в заключение могу сказать: ТКС - это хорошее начало пути, хороший старт вашей карьеры, но не более того. Не стоит там засиживаться, так как никакого особого развития после определенного момента вы не получите, а время будет потрачено впустую.



P.S. Забавно на самом деле увидеть ТКС на 6-м месте служебного рейтинга. Хотя, судя по столь небольшому количеству отзывов, большая часть сотрудников, сбежавших оттуда, навсегда решили забросить банковскую сферу, и подобная информация им просто неинтересна.



Специалистов отдела телемаркетинга в связи с очередной сменой функционала вновь стали активно набирать. Боюсь только, что с таким отношением к своим сотрудникам этот отдел изживет сам себя. Либо будет постоянная текучка похлеще, чем в call-центре. Теряет отдел своих проверенных временем бойцов и обрастает все большим количеством новичков, которые и показать-то себя не успевают, настолько быстро они увольняются.



Вот такая грустная сказка получилась о том, как замечательную и перспективную идею Олега Юрьевича Тинькова губят на корню потребительское отношение к сотрудникам, некомпетентность, непродуманность самой работы и бездарное управление.