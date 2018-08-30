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|Банк "Тинькофф. Кредитные системы", или сказка о том, как хорошую идею загубили на корню
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток. Настал и мой черед. Хочу поделиться своими впечатлениями об опыте работы в ТКС специалистом отдела телемаркетинга. Начну с того, что я обожала свою работу вопреки всему, и с того, что, несмотря на запись в трудовой, мое увольнение было отнюдь не по собственному желанию. Уволили меня за "обман работодателя".
Коротко о самом "обмане". Он заключался в том, что сотрудники брали в работу по несколько клиентов, а потом начинали их методично обзванивать. По правилам делать так было нельзя, оставлять под собой можно только одного клиента, заканчивать с ним работу (либо откладывать на другое время) и только потом брать следующего. В какой-то момент клиентов стало совсем мало, и сотрудники торопились разобрать "остатки", чтобы иметь возможность сделать хоть какую-то статистику. Делали так практически все, так или иначе, с той или иной периодичностью. Все к этому привыкли и уже не обращали внимания на гневные запрещающие письма от начальства. Тем более, что подобные письма по самым разным поводам мы получали в день пачками. Потом было официальное собрание, на котором руководство сообщило, что все, кто продолжают так работать, несмотря на запрет, будут уволены. Ситуация резко изменилась. Сотрудники действительно стали работать "как положено", хотя исключения все равно были. Я решила не рисковать больше (до момента собрания я действительно не придавала никакого значения этому запрету, который видела только в письменном виде) и стала работать по правилам. Однако это не спасло меня от расправы. Если бы я знала, что все так закончится, конечно, уволилась бы сама, не дожидаясь этого кошмара. А было это так....
В один совсем не прекрасный день перед самым окончанием рабочей смены меня неожиданно вызвали на ковер, где и рассказали (и показали), какая я мошенница и потребовали объяснений. На тот момент я не знала, что эта беседа чисто символическая, что решение уже принято, я действительно пыталась что-то объяснить и доказать. Мое мнение, моя позиция, мои причины никому не были интересны, это было просто что-то вроде очистки совести - со мной поговорили и убедились, что я нагло обманывала работодателя. Потом меня заставили написать объяснительную записку, в которой требовалось указать, зачем я так делала и подтвердить, что я понимала, что поступаю нехорошо и делала это сознательно. Где-то в глубинах моего подсознания возникла мысль: "Почему от руки? Почему нельзя просто напечатать это заявление и расписаться? И вообще, зачем оно нужно, если у них и так есть доказательства?" Мне объяснили, что все не просто так. Заявление это обезопасило работодателя от меня. Дескать, я не смогу подать в суд, так как сама написала объяснительную, где фактически признала свою вину. А то, что я написала его от руки - обезопасило работодателя вдвойне, так как я не смогу заявить, что меня заставили подписать "какую-то писульку". В состоянии аффекта я написала все, что от меня требуется. И дальше меня заставили написать заявление на увольнение "по собственному желанию", что я на автомате и сделала.
Я даже не пыталась воспротивиться и что-то возразить. Могу ли я сказать, что на меня было оказано давление? Да. Это было самое настоящее моральное давление, которое продолжалось более полутора часов. Все было сделано очень грамотно, так, чтобы я и пикнуть не смогла. Единственное, что я попыталась сказать при написании объяснительной - то, что я не знала, что мои действия приравниваются к обману работодателя и не считала (и не считаю до сих пор) это мошенничеством (и это действительно так). Меня тут же прервали, сказав, что все я прекрасно знала и понимала.
Почему из всех выбрали именно меня? Потому что я была отнюдь не самым рядовым сотрудником, мое увольнение наделало много шума и стало показательным для многих. На следующий день после того, как меня уволили, было собрание, где официально объявили об этом, а после всему отделу прислали письмо, в котором все мои достижения измазали черной краской. Все выставили таким образом, что я - самая настоящая мошенница, и всего, что я имела на тот момент, я добилась именно благодаря различным махинациям. И практически все этому поверили, за исключением тех, кто достаточно близко со мной общался или очень хорошо был знаком с ситуацией. Никто даже не вспомнил о том, что все время своей работы я была одним из лучших сотрудников, показывала высокие результаты на любом функционале, в том числе, на тех, где просто невозможно было смошенничать. До меня таким же образом были уволены двое совсем не рядовых сотрудников из смежного сектора. Также очень громко и показательно-нравоучительно. У всех рты тогда пооткрывались. После своего увольнения я списалась с одним из этих сотрудников, хотела узнать, как так вышло, и получила потрясающий ответ, который только подтвердил мои догадки: "Мы ведь на самом деле не мошенничали, но убрали нас очень красиво".
Перед моим уходом мне клятвенно пообещали, что все, кто работал таким же образом, применял данные методы, будут уволены вслед за мной. Я не поверила этому еще тогда, а в дальнейшем мне была предоставлена возможность убедиться в том, что это выдумки. Ни один человек после меня не был уволен по той же причине. Ни один. Хотя больше половины отдела не видело в этих методах ничего зазорного, сотрудники активно "обманывали работодателя". И я это видела собственными глазами. Более того, если уж то, чем мы все занимались в той или иной степени - обман, то как назвать откровенных мошенников, которые с самого начала своей работы что только не придумывают, лишь бы повысить свою результативность, идут на самые хитрые способы, прибегают к самым недозволенным методам? Доказательства есть, да и проверить этих сотрудников совсем не трудно. Только вот руководство этого не делает и смотрит на все их действия сквозь пальцы. А те и рады стараться, наглеют на глазах, зная, что им в любом случае ничего не будет. После того, как меня уволили, я горела желанием позвонить вышестоящему руководству и рассказать все как есть. Конечно, меня бы это в любом случае не спасло, но, по крайней мере, можно было бы попробовать восстановить справедливость, сделать так, чтобы наказали всех, а не сделали из меня козла отпущения. Некоторые из моих бывших коллег, хорошо знакомых со всей ситуацией, уговаривали меня так и поступить. Однако я предпочла остыть. Не захотела гадить или еще что-то остановило. Я решила наплевать на все и просто жить дальше. О чем не жалею.
Как же торопился избавиться от меня отдел кадров! Когда на следующий день после моего официального увольнения я не приехала за трудовой книжкой, мне сразу же позвонили и даже отправили телеграмму с уведомлением, что мне необходимо срочно забрать документы. Обезопасили себя от меня по полной программе. Так спешили, что не выдали мне свидетельство государственного пенсионного страхования, о котором я даже не вспомнила в таком состоянии. А когда вспомнила, то решила, что ТКС мне его просто не оформил (это было первое мое официальное место работы). Уже потом выяснилось, что оно так и лежало у них, больше месяца прошло, и никто даже не обратил на это внимание. Хотя по идее они должны мне были его выдать еще тогда, когда я работала у них. Но даже если нет - как можно забыть отдать бывшему сотруднику настолько важный документ? Пришлось ехать туда еще раз, чего мне уж совсем не хотелось. Ну что за отношение...
Теперь немного по самой работе ТКС. Хотела бы написать по поводу оценки качества работы сотрудников методом прослушки звонков. Уже не один человек здесь высказался по этому поводу. Прослушка действительно зачастую некорректна, оценки ставятся на основании личного мнения либо личного отношения к сотруднику руководителя, прослушивающего его звонок. Играет роль все, даже взаимоотношения самих руководителей групп, может иметь место банальная месть друг другу путем проставления плохих оценок сотрудникам. Они друг друга ненавидят - а ребята страдают. Более того, имеет место даже такая мерзость, как выборочная прослушка. То есть, если обычно руководитель просто ловит случайный звонок и тут же его оценивает, то некоторые личности специально ищут плохой звонок и только потом начинают его оценивать, как будто так случайно попалось.
ТКС-Банк пишет, что звонок всегда можно оспорить. Да, можно. Но только далеко не факт, что тебе удастся его оспорить, что руководитель в итоге примет твою точку зрения, а не станет упрямо стоять на своем - и руководитель отдела далеко не всегда может на это повлиять, да и не все к ней пойдут. А если все-таки удастся - сколько сил, времени, нервов будет на это потрачено? Никто не знает лучше нас, что такое отвоевывать звонки, каким трудом все это дается! А так в принципе не должно быть, должна быть объективная нормальная оценка, а не придирки ко всему, чему угодно. Как вы думаете, нормально ли это, когда звонок оспаривается с "нуля" на "сто" баллов? О чем это говорит, если не о некомпетентности руководителей либо заведомой предвзятости, граничащей с наглостью? Поверьте, те, кто отвечает здесь от лица ТКС-Банка - вы реально просто очень многого не знаете, что происходит в отделах!
О некомпетентности руководителей групп стоит сказать особо. Назначают руководителем не за особые заслуги, а за умение вовремя попасться на глаза руководителю отдела, вовремя сообщить ему нужную информацию, ну и еще просто по сроку работы. В итоге ситуация такова, что рядовые сотрудники-"старички" знают гораздо больше руководителей групп! А руководители еще с ними консультируются и им задают вопросы! А ведь руководитель должен знать больше рядовых сотрудников в разы! Ведь под его руководством целая группа, как вообще он может ее обучать и контролировать качество работы, если не обладает достаточными знаниями? В последнее время авторитет руководителей настолько подорван, что посыпались жалобы на их некомпетентность, в итоге их заставили сдавать тест на проверку знаний. К тесту они готовились заранее, и все равно половина из них не сдала его с первого раза. Вопрос: что они вообще знают и чему они учат сотрудников? Сколько раз я лично сталкивалась с неверной консультацией руководителей групп! Это все не выдумки, это все чистой воды правда!
Теперь по поводу "соблюдения ТК". Работодатели любят пользоваться повальным незнанием сотрудниками Трудового Кодекса, и ТКС не исключение. Приведу примеры явных нарушений.
1) Не предоставляется учебный отпуск. В самом начале обучения руководитель отдела заявляет об этом смело и бескомпромиссно. Никаких поблажек, никаких лишних выходных, никаких отпусков на время сессий. И мало кто знает, что вообще-то данный вопрос регламентируется главой 26 ТК РФ «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением», и при предоставлении справки с места учебы работодатель ОБЯЗАН предоставить учебный отпуск.
2) Не осуществляется налоговый вычет на детей. Хотя при оформлении стандартно требуют свидетельство о рождении ребенка. О том, что мне полагался данный вычет, я узнала уже после увольнения.
3) Массовые увольнения сотрудников "по собственному желанию" без соблюдения при этом всех необходимых норм, предписанных ТК РФ.
Ну и пробежимся по основным пунктам.
Зарплата: здесь не буду жаловаться, она меня, в принципе, устраивала. Оклад, конечно, смешной, но премии вполне достойные. И заработать премию реально, вопрос только в том, скольких нервных клеток будет стоить тебе эта борьба за рейтинг - а премия напрямую зависит от твоего места в нем.
Карьерный рост: имеет место быть. Правда, что касается непосредственно отдела телемаркетинга, до определенного уровня, выше потолка там не прыгнешь, разве только удастся потеснить вышестоящее руководство. И повышение отражается только на зарплате, существенного изменения в функционале никто не предлагает, весь отдел, кроме руководителей групп, занимается примерно одним и тем же. Повышения до должности руководителя группы ждать приходится по 2-3 года, и не факт, что дождешься. Есть возможность перехода в другие отделы, но она минимальна, что бы там ни говорили. Конкурс обычно очень большой, а сотрудники отдела ТМ как-то не сильно котируются. Так что можно просидеть на одной и той же должности с примерно одинаковой зарплатой очень и очень долго.
Соцпакет: его нет. Стандартное ДМС выглядит таким образом: время от времени ответственный сотрудник присылает по внутренней почте адреса клиник, с которыми заключен договор. Адресов этих не так много, и существует определенный лимит по каждой клинике, потом она исключается из списка возможных для выбора. Разбираются удобные адреса на удивление быстро. После 4-х месяцев работы в срочном порядке нужно успеть отписаться сотруднику, занимающимся данным вопросом, выбрать клинику. Кто не успел - тот опоздал. Если "разбор адресов" происходил не в твою рабочую смену, скорее всего, на твою долю осталась самая неудачная подборка. В моем случае именно так и произошло, и когда мне предложили кататься через всю Москву (это притом что я живу в Подмосковье), я предпочла отказаться от этой сомнительной услуги.
По поводу фитнеса здесь уже писали, ездить опять-таки через всю Москву (за исключением тех, кому просто повезло жить рядом с офисом банка) в выходные дни, а в свои смены заниматься нереально - только если во время обеденного перерыва. Опять же, сомнительное удовольствие.
Коллектив: многие здесь пишут по поводу того, какой в ТКС замечательный коллектив. Мне сложно судить о работе других отделов и взаимоотношении сотрудников в них, но про телемаркетинг могу точно сказать: дружелюбие, сплоченность и взаимопонимание здесь - чистой воды показуха, красивая внешняя оболочка, за которой скрывается зависть, злоба, недоверие друг к другу, доносы начальству, стремление догнать и перегнать друг друга любым путем. Конечно, это касается не всех, были и есть люди, которые работают там не ради денег, не переживают по поводу премии и сидят практически на голом окладе. Их вся эта гадость действительно не касается, они вполне искренне относятся к другим сотрудникам, а их розовые очки, к сожалению, вряд ли когда-нибудь упадут. Я тоже очень многих вещей не понимала, многое стало ясно только после увольнения. Как говорится, хороший урок на будущее: там, где имеет место конкуренция, дружбы нет и быть не может. Да, есть люди, с которыми мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения, есть пара друзей из ТКС. Но это приятное исключение, которое лишь подтверждает правило.
Руководство: ну что могу сказать, впечатление осталось двоякое. Я обожала своего непосредственного начальника - старшего группы - и очень любила руководителя отдела и руководителей секторов. Мне казалось, что это взаимно, я видела к себе исключительно хорошее отношение. Сейчас мне сложно как-либо к ним относиться после того, каким образом они от меня избавились. Напускное ли это все было? Как теперь понять? И опять-таки, все больше всплывают на поверхность подробности, о которых лучше было бы и не знать.
Что касается вышестоящего руководства, то хватило нескольких неприятных инцидентов, связанных с увольнениями сотрудников call-центра, чтобы понять - каждый высокий начальник стремится выгородить себя и своих непосредственных подчиненных, при этом очернив по максимуму самых простых сотрудников. И на проблемы этих самых сотрудников им просто плевать с высокой колокольни.
Общий комфорт: отсутствует. Какой может быть комфорт в условиях постоянного стресса? Постоянной гонки за статистикой? Постоянной борьбы против идиотской системы оценки твоей работы? Постоянных нововведений, чаще всего не сулящих ничего хорошего? Некомпетентности руководителей групп, из-за которой страдают рядовые сотрудники? Только спустя некоторое время после моего увольнения я почувствовала, насколько я устала от всего этого и насколько стало легче дышать.
Многое я поняла, восприняла и переосмыслила уже после своего увольнения. Во время работы на меня был наведен "тинькоффский морок", который исчез через неделю после моего расставания с компанией, и вот тогда мои розовые очки слетели, и все встало на свои места. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что не жалею ни о чем. Ни о полученном опыте, ни о потраченном времени, ни о том, что меня уволили. Думаю, что сама бы я еще долго не приняла подобного решения. Опыт работы в ТКС открыл передо мной новые возможности и перспективы. Я выбрала свой путь и теперь уверенно иду по нему. Все к лучшему.
Ну а в заключение могу сказать: ТКС - это хорошее начало пути, хороший старт вашей карьеры, но не более того. Не стоит там засиживаться, так как никакого особого развития после определенного момента вы не получите, а время будет потрачено впустую.
P.S. Забавно на самом деле увидеть ТКС на 6-м месте служебного рейтинга. Хотя, судя по столь небольшому количеству отзывов, большая часть сотрудников, сбежавших оттуда, навсегда решили забросить банковскую сферу, и подобная информация им просто неинтересна.
Специалистов отдела телемаркетинга в связи с очередной сменой функционала вновь стали активно набирать. Боюсь только, что с таким отношением к своим сотрудникам этот отдел изживет сам себя. Либо будет постоянная текучка похлеще, чем в call-центре. Теряет отдел своих проверенных временем бойцов и обрастает все большим количеством новичков, которые и показать-то себя не успевают, настолько быстро они увольняются.
Вот такая грустная сказка получилась о том, как замечательную и перспективную идею Олега Юрьевича Тинькова губят на корню потребительское отношение к сотрудникам, некомпетентность, непродуманность самой работы и бездарное управление.
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8
vivilana • бывший сотрудник
11.11.2011 01:21
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Администратор:
На основании доп. расследования и последнего ответа банка оценка снимается.
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Ответ банка:
Некоторые сотрудники обманным путем присваивали себе больше заявок, чтобы больше заработать – тем самым они не только обманывали работодателя, но и, по сути, крали у своих же более честных товарищей, которые из-за этого зарабатывали меньше. С автором отзыва пришлось расстаться после двух письменных предупреждений, что указанное присвоение заявок – это серьёзное нарушение, которое также является обманом работодателя. Проверять абсолютно все операции за каждым сотрудником объективно невозможно – поэтому проверка была, есть, и будет выборочная.
Обращаем внимание, что речь не просто об «ошибке в работе», а о сознательном обмане работодателя и своих коллег – причём, несмотря на неоднократные предупреждения и разъяснения, в том числе письменные, почему так делать категорически нельзя. Прочие санкции не помогали. Подобные эпизодические случаи, когда отдельные сотрудники находят «лазейку» и недобросовестно этим пользуются, как правило, решаются только при помощи максимально жёстких санкций, к сожалению.
Оправдания автором своего обмана работодателя тем, что «ну так и другие делали», совершенно некорректно – с такой «логикой» можно оправдать всё что угодно. Сотрудница, признав некорректность своих действий, даже не извинилась, и продолжает упорно считать себя правой. Это говорит о многом. Далее по пунктам.
Касательно пенсионного свидетельства: наш банк был первым местом работы автора, и мы, как полагается, через три месяца после начала работы оформили сотруднице пенсионное свидетельство, о чем сообщили ей, в том числе письменно, и попросили его получить. Однако сотрудница проигнорировала это. Непосредственно при увольнении свидетельство не было получено по вине самой сотрудницы, поспешившей уйти как можно скорее. Факт отправки письма с просьбой получить пенсионное нами задокументирован.
Ссылка автора на якобы «невыплату» нами налогового вычета на детей совершенно не соответствует действительности: вычеты делаются – при предоставлении необходимых документов.
При увольнениях соблюдаются все нормы ТК РФ – мы всегда готовы к решению споров, в том числе, в судебном порядке. Уже были отдельные случаи – все они были выиграны нами безоговорочно.
Мы предоставляем сотрудникам разные виды отпусков, и даем возможность сочетать работу с учебой – иначе у нас не работало бы столько студентов. Конечно, мы при этом стараемся найти компромисс, учитывающий интересы обеих сторон, и не противоречащий законодательству.
Автор пишет, что «соцпактеа нет» - но далее подробно разбирает детали соцпакета. То есть, соцпакет на самом деле есть.
Очень странно выглядит мнение о руководстве, которое «любило» автора 6 месяцев, а потом по одному случаю все стали сразу «ужасными». Это явно эмоции обиды под влиянием конкретной ситуации, в которой автор проявил себя далеко не с лучшей стороны – и вместо извинений и верных выводов обвиняет других в своих собственных ошибках.
По поводу обвинений руководителей, коллег, и претензий к системе оценки: автор отзыва, проработавший всего несколько месяцев, и попавшийся на обмане работодателя и своих же коллег, приводит примеры, не соответствующие действительности, либо вообще обвиняет без конкретных фактов. Отметим, что автор отзыва даже НЕ попытался поговорить с руководством, и разобрать конкретные или общие вопросы.
Понятно, что в любом коллективе и в работе могут быть проблемы, и у нас не всё идеально, при этом в данный отзыв явно предвзят и написан под влиянием эмоций, а не взвешенного подхода. Поэтому мы даем детальный ответ, и, безусловно, будем защищать и наш коллектив, и наши достижения, потому что это всё дается огромным каждодневным трудом многих сотрудников в течение многих лет.
Искренне желаем автору отзыва не искать причины своих проблем исключительно в других людях – коллегах, руководителях разных уровней, а также уметь критично смотреть на себя.
ТКС-Банк.
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Изменено:
Только вот не очень понятна позиция Банка – зачем так прямо, откровенно вставлять палки в колеса человеку в дальнейшем трудоустройстве? Еще и подчеркивать, что будут продолжать это делать.
Просто так, это вряд ли бы делалось – кадровики и безопастники в ТКС - ребята очень грамотные, корректные - и далеко не мстительные злобные циники, которыми их здесь пытаются выставить.
Поведение автора, в сущности, не сильно отличается от продолжающих благополучно трудиться бывших коллег. Чем так могла насолить девушка из телемаркетинга, крошечный, легко заменяемый винтик огромной машины (ни в коем случае не хочу никого обидеть, но, увы, это именно так). Так что умалчиваем, господа?
Изменено:
Действительно, наказание чаще всего выборочно... Ну а что Вы хотели? Им надо было всех чтоли поувольнять?
Выбор пал на Вас, другим в назидание, так сказать. Тем более, что Вы сами сказали, что Вы выделялись из общей массы в период работы. Когда проходят сокращения, например, всегда же приходится принимать решение о том, кому уйти.
Единственное, не оч по душе фраза Банка "при звонке от Вашего потенциального работодателя к нам с просьбой о рекомендациях, мы, естественно, сказали правду. И будем так говорить в аналогичных случаях. На работу Вы устроитесь – на Вашу позицию не всегда требуют рекомендации".
Во-первых, тут попахивает предвзятостью, а во-вторых, с чего Вы взяли, что автор будет устраиваться на такую же не самую высокую, скажем, позицию? Может, она в Проктер пойдет или в Гугл))) Ну мало ли!)
Изменено:
Интересно, в чем же вы здесь углядели злодейство? Где именно? Как раз таки то, что так делало большинство сотрудников, указывает на то, что шансы у всех были равны, все находились в равных условиях, а значит, ни о какой завышенной статистике и обмане коллег речь не шла.
Да, конечно, под влиянием обиды. А вы считаете, что я должна радоваться и быть вам благодарна за то, как меня вышвырнули? Если уж вы так твердо решили, что я мошенница и решили от меня избавиться, то можно это было сделать как-то по-другому, по-человечески, но уж точно не так. И не делать из этого шоу.
Ни одного четкого ответа на вполне обоснованные претензии в вашу сторону! Сказать нечего, поэтому весь ваш ответ – сплошная вода.
Вы сами же признали, что ваши наказания выборочны. О какой справедливости в таком случае может идти речь? И не нужно утрировать. Да, когда-то нас работало более ста человек, однако к настоящему моменту ряды телемаркетинга существенно поредели, осталось человек 50-70 от силы. И уж точно тысячи операций ими не выполняются ежедневно. Физически невозможно отследить работу всех сотрудников? Очень даже возможно. Тем более что следить за каждым шагом вовсе не нужно, достаточно отследить общую ситуацию за несколько дней. Вы ведь и у меня нашли только два дня, где я «мошенничала», из которых один вообще заведомо не шел в статистику, а значит, ни о каком «сознательном обмане» и речи быть не могло. И вовсе необязательно проверять всех, есть топ, есть сотрудники, чья статистика заведомо вызывает подозрения, но вы осознанно закрываете на это глаза. «Должны быть наказаны» - вот именно, что должны, однако же не наказаны.
Кстати, с чего вы взяли, что усложнили развитие моей карьеры? И что мой мир замкнулся на отделе телемаркетинга? Я устроилась в достаточно крупный и известный банк и на гораздо более интересную позицию. Никакого труда мне это не составило. Мой нынешний работодатель звонил в ваш отдел кадров – это я знаю точно - и ничего плохого не услышал, иначе бы не сделал мне предложение о работе. И все сотрудники, которых вы уволили по аналогичной причине, сейчас трудятся в банках и абсолютно счастливы. Так что все ваши угрозы по поводу навсегда испорченной карьеры (ТКС очень любит запугивать сотрудников таким образом) – всего лишь страшилки, не имеющие ничего общего с действительностью. Не думайте, пожалуйста, что вы являетесь вершителями судеб. И, хотя вы часто угрожаете, что будете увольнять по статье, этого не происходит, потому что вы сами же не хотите себе лишних проблем, а еще потому, что доказать в суде ничего не сможете.
Я не писала о том, что руководители «злые». Я писала о том, что многие из них абсолютно некомпетентны. К общению они, может, и открыты, да только толку от этого мало. А для решения проблем и своих (и не только своих) вопросов, уж поверьте, делалось немало. Кстати, не нужно упрекать меня в наговоре. Все мои слова, написанные в ваш адрес, абсолютная правда, которую я лично знаю и с которой сама столкнулась. Или, может быть, вы не помните то письмо, которое написала бывшая сотрудница ТКС Олегу Юрьевичу Тинькову и Оливеру Хьюзу, и которое в итоге разослали всем сотрудникам банка? Или не помните, как стало себя выгораживать высшее руководство? Может быть, не будем доставать из глубин всю эту гадость? Я знаю гораздо больше, чем вы думаете, но не собираюсь здесь озвучивать имена и фамилии и сообщать всю информацию, и поверьте, это для вашего же блага.
И про смертные грехи тоже не надо, гораздо более тяжким грехом является неоправданная жестокость по отношению к людям.
Я-то сделала для себя предостаточно выводов из ситуации. Жаль только, что вы никаких выводов не делаете, предпочитая оправдываться и списывать все на обиду сотрудников. Как бы вы все не разрушили подобным отношением к своим сотрудникам, потенциальным, нынешним и бывшим.
"Только вот не очень понятна позиция Банка – зачем так прямо, откровенно вставлять палки в колеса человеку в дальнейшем трудоустройстве? Еще и подчеркивать, что будут продолжать это делать.
Просто так, это вряд ли бы делалось – кадровики и безопастники в ТКС - ребята очень грамотные, корректные - и далеко не мстительные злобные циники, которыми их здесь пытаются выставить.
Поведение автора, в сущности, не сильно отличается от продолжающих благополучно трудиться бывших коллег. Чем так могла насолить девушка из телемаркетинга, крошечный, легко заменяемый винтик огромной машины (ни в коем случае не хочу никого обидеть, но, увы, это именно так). Так что умалчиваем, господа?"
Они слишком много на себя берут. А запугивания подобные были и будут всегда, там это обычная практика. Более того, постоянно угрожают, что уволят по статье, однако же ни одного подобного инцидента я не припомню.
А кадровиков никто злобными циниками, кстати, не выставлял, были высказаны конкретные претензии к качеству их работы, к отношению к выполняемым обязанностям.
Никакой информацией СБ и отдел кадров не обладает, кроме той, когда сотрудник был принят, когда уволился и какую должность занимал. Поэтому у бывших сотрудников ТКС никаких проблем с трудоустройством не возникает - в трудовой стоит по собственному, факт работы подтвердился, в чем проблема? А телефон руководителя отдела предоставлять вовсе необязательно. Только самые дотошные работодатели будут дозваниваться до самого отдела, где трудился сотрудник. Их страшные истории о том, как люди по два года не могут устроиться после подобного увольнения из ТКС -сказки, ничего более.
А умалчивается очень многое, поверьте... Я и сама еще не до конца разобралась в этой ситуации. Да уже и желания нет, если честно. Бог им судья!
Ну что Вы, как они могли обойти такой отзыв стороной. И Вы заметьте, в каком тоне они мне ответили, как задела за живое правда! Они часто отвечают на негативные отзывы бывших сотрудников и каждый раз говорят, что все, о чем пишется, не соответствует действительности. Ну конечно, гадкие бывшие сотрудники сговорились, объединились и нарочно чернят бедный ТКС. Клевещут на банк по полной программе, им же больше заняться нечем ))
Очень много сил прилагается для того, чтобы обелить себя, а никаких выводов не делается.
Согласен, что ответ Банка вода, но и многие слова Автора тоже просто слова...
Причину увольнения Автор расписывает честно - уволили честно (в самом деле - неважно, что так делали все, правила работодатель не от балды устанавливает). Устроили шоу - огромный минус работодателю, гнев Автора понимаю.