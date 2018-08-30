Здравствуйте! Хочу поделиться с Вами, как я работала в банке на должности кредитный специалист в городе Саратове. После собеседования пригласили меня на обучение, в назначенное время приехала я в офис, полтора часа нас обучали, точнее, рассказывали технику продаж, а потом нас в этот же день отправили на стажировку. Стажировалась я 3 дня, потом дня 2 еще было обучение - и все, я стала полноценным сотрудником банка.



В первый рабочий день свой пришла я в магазин и мне сразу поставили план, что больше всего поразило, это то, что я должна оформить 3 ОПС, когда мы вообще не проходили это, ну да ладно, думаю, позвоню девчонкам и разберусь. Отработав неделю я стала понимать, что работа не такая уж и хорошая: каждый день я получала письма, можно сказать, угрожающего характера, что мы, кредитные специалисты, ни черта ничего не делаем, а хотим получать много денег, что не оформляем ОПС, Кукурузу, страховок мало, что если не будет выполненного плана и ОПС неоформленного - они лишат премий. Руководство хотя бы смотрело, кому пишет, а то пишут всем. Я была на точке мебели, где основная масса оформлялась в рассрочку, и там еще с магазином была договоренность, что все оформляем без страховок - то есть голая рассрочка. Так скажите, пожалуйста, руководство, зная, где я работаю и какие условия - зачем мне присылают письма, за что мне нужно вычитать премию? Во-вторых, клиентов когда как бывает, когда ни одного клиента, а когда их 5-6 в день. А они прислали план, что мы должны каждый день продать кредиты на сумму 150 тыс, откуда они такую цифру взяли, если максимум в этом магазине было за день 120 тыс. И еще написали, что где хотите, там и берите клиентов, но 150 тыс должно быть, если не будет, то лишат премии. Вот мне интересно, мы что должны по квартирам, по улицам ходить и умолять взять кредит? По-моему, это смешно .



Насчет ОПС - это вообще другая история, что делать, если людям это не надо - зачем же премий лишать за то, что люди не хотят переводится в другие пенсионные фонды. Насчет страховок: страховки - вещь добровольная, но кредитные специалисты, чтобы получить премию, просто втюхивают ее без спроса - это неправильно, но на что-то кредитным специалистам существовать надо, подчеркиваю - СУЩЕСТВОВАТЬ!



В общем, поработав 2 недели, я решила, что хочу уйти - надоела эта несправедливость. Пришла к руководству, а именно к П-вой Юлии, и сказала, что так и так, хочу уйти. А она мне заявляет, что придется отработать 2 недели, вопрос - законно ли это все? По закону ведь положено, кто находится на испытательном сроке, отрабатывает 3 дня, а не 2 недели! Ну да ладно, думаю - отработаю, не хочу ссориться с руководством. На эти 2 недели я один день плохо себя чувствовала, температура 39, постоянная рвота. Позвонила этой П-вой и говорю, что найдите мне замену - не могу работать сегодня, а она сказала, что искать замену мне не собирается и чтобы я была на работе. Вот после этого у меня очень сильно изменилось отношение к банку.



Я подумала, хорошо, раз они так со мной, так и я буду так поступать, все следующие дни я просто отдавала кредиты другому банку, у меня все было по нулям. В день увольнения пришла я в офис и разругалась с П-вой. Она отказывалась отдавать мне трудовую, типа у меня ошибки в КД. То, что у меня ошибки, я знала, на то у меня и вычли примию - 3 тыс. А она сказала, что не отдаст мне трудовую пока я не исправлю ошибки. Вопрос следующий: так если мне надо все равно исправлять ошибки - зачем вычитать премии, это незаконно получается. Потом она припомнила, что у меня практически все по 0 было - типа я работник плохой, но тут я не выдержала и давай ей говорить, что она хамка, у нее хамское отношение к сотрудникам, что свои обязанности она не выполняет. Сколько раз было, что она не присылала график работа вечером, когда ей звонила, она не хотела говорить, а ссылалась, чтобы я позвонила девчонкам и узнала график, так это же ее обязанности. И вот с этим случаем болезни, она мне сказала что не собирается помогать кредитным специалистам, искать замену, когда у нее законный выходной (эта была суббота). Так для кого она пишет письма и говорит там, что готова помогать нам и днем и ночью. В итоге ко всему сказанному я ей заявила, что раз не хочет по хорошему отдать трудовую книжку, то мне придется сделать по-плохому, я заявлю в трудовую инспекцию, на что она сразу мне отдала - видно, есть что скрывать этому банку .

Не ходите в этот банк работать!