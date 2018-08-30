Добрый день. Решил оставить свой отзыв, пусть пока мой опыт в данной организации не такой большой, но, думаю, первое впечатление составить можно. Работаю в Восточно-Сибирском банке на должности рядового сотрудника. Свое впечатление хочу составить по графам:



1. Зарплата. После прохождения кучи собеседований и 2-недельного обучения я встретился со своим непосредственным начальником, золотых гор, если честно, не обещал, даже наоборот, говорил о больших объемах работы, о частых задержках на работе - в общем, пугал старательно, но на тот момент у меня уже был опыт работы в организациях где рабочих день длился до самой ночи и меня это не пугало, скорее даже порадовало, наличие работы, новизны в знаниях и стремление к развитию - вот что я видел за этим (сразу скажу не обманулся, что-то новое узнаю постоянно и на работу хожу с удовольствием, а выхожу с чувством выполненного долга). Ну я немного отвлекся, в общем, испытательный срок был два месяца, обещали голый оклад, но к моему удивлению на испытательном сроке я получал еще и полностью всю премию, что порадовало, мы все люди взрослые в основной своем массе и работать за идею, конечно, хорошо, но когда на счету твоей карты лежит нормальная сумма, это ли не моральное удовлетворение от своей работы. Да и премия, которую выдали в честь праздника, тоже порадовала, чем не лишний плюс работодателю.



2. Соцпакет. Здесь, пожалуй, буду краток: не болел и воспользоваться полисом и всеми другими благами, к счастью, возможности не было, но полюс на руках, так что, думаю, проблем не будет.



3. Коллектив. В отделе нашем работают люди разных возрастов, хотя молодежь, конечно, преобладает, но отношения у всех ровные. Обсуждать здесь отношения внутри коллектива я не буду, это дела личные и работы они мало касаются. С самого начала я попал под плотную опеку своего куратора, и с каким бы вопросом я не обратился, я всегда получал ответ, хотя, конечно, первый месяц я его помучал, что сделаешь, цена ошибки бывает очень высока. Основная масса людей, с которыми я общаюсь по работе или не совсем о ней, очень приятные и любящие свою работу, и главное - обладающие знаниями (небольшое отступление - нет, конечно, бывает звонит какая-нибудь коллега с гонором или что-то в этом духе, еще хуже, если она при этом еще и не понимает, о чем она звонит, но это бывает редко и, к счастью, всегда удавалось такие проблемы решить, причем не без помощи моих же коллег).



4. Руководство. Видимо, мне повезло, что я работаю в Красноярске, и руководители как моего отдела, так и моего подразделения, люди очень опытные, которые работают в банке не первый десяток лет, причем это люди не старых взглядов или закостенелых решений и стереотипов, они всегда готовы помочь, и к ним можно подойти за советом или за поддержкой. Отдельно хотел бы сказать несколько слов о своем руководителе, работал я с многими до него, и на разных работах начальство везде разное было, и хорошее, и плохое. Но на данный момент мои впечатления о нем как о профессионале и человеке находятся на высоком уровне, причем он заслужил их своей работой.



5. Общих комфорт. Можно подвести итог. Нет, конечно, все не так радужно и хорошо в Датском королевстве, и многие вещи мне бывают не понятны, уж очень сильна бюрократия в нашей организации, ПСС у меня вообще вызывает улыбку, хотя, пожалуй, из всего можно что-то для себя вынести в плане урока. Но приведу небольшой пример о работе: год назад решил я заплатить за учебу и, как многие из нас, обратился в Сбербанк, простоял 1,5 часа в очереди, еще минут 15 возле кассы - в общем, результат был, а удовлетворение не очень. Неделю назад обратился я с той же проблемой, 10 минут в очереди и буквально пару минут у кассы и мои мучения (я готовился заранее, если честно, к худшему, даже журнальчик прикупил) закончились, в общем вышел я приятно удивленный. И я рад, что я частичка этого механизма и мы помогаем делать его лучше. От себя все, за лишний пафос извините, но что хотел сказать, написал.