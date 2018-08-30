Печально слышать знакомые имена и ситуации во всех отзывах. Но это происходит везде и во всех дирекциях. Более того скажу я вам - это происходит во всех, как модно сейчас говорить, "розничных банках". Есть у меня знакомая, кстати, бывшая сотрудница Хоума, которая работает в довольно престижном банке. Так вот, она рассказывает такие глупости их начальства, что смеюсь до коликов! Но когда спрашиваю ее хочет ли она вернуться в Хоум, она говорит твердое "НЕЕЕЕЕЕТ!!!".



Когда я пришла работать в банк 4 года назад администратором группы администраторов (как это раньше называлось), совсем не понимала, почему сотрудники, которые меня обучали, отзывались только негативно о работе и о начальстве. И говорили, что после Хоума очень тяжело устроиться на другую работу, потому что СЗБ и бывшее непосредственное руководство всегда дают плохую оценку твоей работе, каким отчаянным (в хорошем смысле этого слова) сотрудником ты не был. Так вот, проработав 3 года в Хоуме, решила уйти, потому что стало невозможно терпеть беспредел руководства. И что вы думает? После собеседования в другом банке мне отказали в работе без объяснения причин! Потом через хорошего знакомого и одного из начальников этого банка узнаю, какой я, оказывается, отвратительный, невнимательный и конфликтный сотрудник! Т.е. это сообщило мое непосредственное руководство, когда тот банк уже принимал решение об оформлении меня на работу! Конечно, в лицо мне это никто не сказал.



Это полностью поменяло отношение к работе. Осталась работать в банке только потому, что хотела завести детей и теперь скрываю беременность, чтобы не уменьшили заработок. А страх, как показывает опыт, обоснован. Из положительных моментов хочу отметить бесплатное обслуживание по ДМС, премия и нет задержек по выплате з/платы. Всё.