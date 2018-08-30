Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Сначала она искала справедливость, а потом новою работу
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Печально слышать знакомые имена и ситуации во всех отзывах. Но это происходит везде и во всех дирекциях. Более того скажу я вам - это происходит во всех, как модно сейчас говорить, "розничных банках". Есть у меня знакомая, кстати, бывшая сотрудница Хоума, которая работает в довольно престижном банке. Так вот, она рассказывает такие глупости их начальства, что смеюсь до коликов! Но когда спрашиваю ее хочет ли она вернуться в Хоум, она говорит твердое "НЕЕЕЕЕЕТ!!!".
Когда я пришла работать в банк 4 года назад администратором группы администраторов (как это раньше называлось), совсем не понимала, почему сотрудники, которые меня обучали, отзывались только негативно о работе и о начальстве. И говорили, что после Хоума очень тяжело устроиться на другую работу, потому что СЗБ и бывшее непосредственное руководство всегда дают плохую оценку твоей работе, каким отчаянным (в хорошем смысле этого слова) сотрудником ты не был. Так вот, проработав 3 года в Хоуме, решила уйти, потому что стало невозможно терпеть беспредел руководства. И что вы думает? После собеседования в другом банке мне отказали в работе без объяснения причин! Потом через хорошего знакомого и одного из начальников этого банка узнаю, какой я, оказывается, отвратительный, невнимательный и конфликтный сотрудник! Т.е. это сообщило мое непосредственное руководство, когда тот банк уже принимал решение об оформлении меня на работу! Конечно, в лицо мне это никто не сказал.
Это полностью поменяло отношение к работе. Осталась работать в банке только потому, что хотела завести детей и теперь скрываю беременность, чтобы не уменьшили заработок. А страх, как показывает опыт, обоснован. Из положительных моментов хочу отметить бесплатное обслуживание по ДМС, премия и нет задержек по выплате з/платы. Всё.
|
0
qwertyuiop[ • сотрудник
12.11.2011 17:28
|
Ответ банка:
Здравствуйте, qwertyuiop.
Все, что ни происходит с людьми – отражение их собственного отношения к жизни. Только от Вас зависит, сможете ли Вы найти хорошую работу, поладить с коллегами, заработать денег. Для того чтобы в карьере все складывалось хорошо, нужно прилагать усилия для выстраивания отношений как с клиентами, так и с коллегами, нужно искать ключи к людям. На жизненном пути нам встречаются разные люди, а также обстоятельства, бывает, складываются по-разному. Желаю Вам проникнуться этой мыслью и научиться поворачивать ситуацию таким образом, чтобы в результате все стороны были счастливы и довольны. Поверьте, это работает.
Также со своей стороны хочу сказать, что мы заинтересованы в удержании наших сотрудников. Наверняка Вы ценный сотрудник, и, Вас просто не хотели потерять.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
А вообще, пакостить бывшим сотрудникам всеми способами - к сожалению, норма в банковской сфере. Типа, чтоб якобы "клиентов с собой не переманивали", ну и вообще "для общей профилактики". Так что на всякий случай, готовьте "запасной аэродром" - мало ли как дальше жизнь сложится !