Я уже полгода не являюсь сотрудником данного банка, но просто накипело. Необходимо было запросить документы и столько проблем возникло, что не могу не высказаться.



Начну с самого отдела кадров. Связаться с кем-нибудь - задача практически нереальная, ни по рабочему телефону, ни по мобильному (особенно нереально связаться с госпожой Чи.Ю). На звонки не отвечают, на смс'ки не реагируют - да уж, вот и отношение к своим "коллегам", вроде в одном банке работаем, можно было бы и уважительней относится.



Ну а теперь о менеджерах точек... Проработала сравнительно недолго, всего около 2-х лет, но натерпелась. Графики абсолютно ненормальны, то 5/2, то 2/2, меняли чуть-ли не каждую неделю. Ладно, если бы на одной точке, а то среди дня звонят и говорят, что где-то еще консультанта нет, и вот ты сломя голову мчишься через всю Москву на другую точку. Упуская при этом кредит на своей точке, за что еще и на собраниях по тыковке получаешь. Когда мне самой необходимо было поменять график на один день из-за больницы, последовал очень интересный ответ от госпожи Яр.Т., вроде не ошибаюсь. Ответ был примерно такого содержания: "Это твои проблемы, тебе надо - ты и ищи замену, мне некогда!" Интересно, а разве это не твой функционал? Наверное, я в этой жизни ничего не понимаю... Да уж, неплохо бы руководству банка обратить особое внимание именно качество работы отдела кадров. Такое было не только у меня, а еще у половин тех, с кем общалась, пока работала. И все ссылки на то, что работать некому, меня не особо должны волновать, у меня есть свои обязанности, которые я знаю наизусть, и права, которые я тоже неплохо знаю.



Касательно з/п - вообще отдельная тема. Наверное, ее уровень и является основной причиной отсутствия сотрудников. Премию получить практически нереально, т.к все эти перемещения по точкам отнюдь не позитивно сказываются на планах и доле банка.



То, как увольнялась - отдельная тема, никто ничего слышать не хотел, и меня уже и не существовало для них. Хорошая позиция - полный игнор. В общем, кому-то проблем, а кто-то сидит у себя в офисе и прохлаждается.



P.S. Была еще такая тема, когда я заговорила о повышении либо переводе в другое подразделение (по показателям я и еще несколько девочек со мной проходили), очень мило побеседовали и по результатам нам сказали, что наши резюме передадут руководителям. Однако взяли человека, который даже и не претендовал, а просто по знакомству (и тут я ничему не удивлена), но вот просто факт выкидывания всех предоставленных резюме в урну (даже не уничтожив его, а ведь там "конфиденциальные данные", это так, для отдела кадров, для информации, там этого, судя по всему, не знают), просто ни в какие ворота не лезет.