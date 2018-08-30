Не могу читать все эти гадости про свой Ситибанк. Это лучшая работа на земле! Вот, возьмём меня. Я жила в райцентре, работала в местной сберкассе. Ну что я умела. Меня в Москве ни в один банк не брали, думала, уже буду подъезды мыть. Но меня не только взяли в такое прекрасное место, но и всему научили. Ничего, что через Менпауэр, у нас говорят – хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну и чего мне после этого обижаться, что пришлось уйти не в 6, а в 10? Да я сама готова, и начальник такой внимательный, на вопросы всегда ответит, и задерживаться просит вежливо, а вовсе не орёт. Я же должна быть благодарна, что мне ошибками не тычут, а просто просят более опытного со мной провести тренинг, ошибки исправить. И чего, я кофе после этого им не принесу? Только приятно.



Кстати, общий комфорт просто замечательный. Ну где ещё можно за целый день кофе сколько хочешь выпить? И коллектив чудесный. Дни рождения в коллективе всегда отмечаем, почти каждую неделю собираемся, перезнакомились. Один отдел к другому в гости ходит. А если кому не нравится, то таких никто не держит, может идти куда хочет, и без него есть с кем пообщаться. А начальство у нас лучше, чем было в моём городе. Те от простых работников нос воротили (типа крутые – зав. сберкассой), а здесь не так. Собираются и в офисе с нами, и домой на вечеринки приходят. Я вот смогла в Мытищах комнату снять. Так вот. Если даже в 6 закончить, что очень редко, и к 9 мы ко мне приезжаем, то что же, в 10 уже расходиться что ли? Понятно, задерживаемся, но у нашего начальства проблем нет. Они люди интеллигентные. И жёны у них интеллигентные, не звонят, не скандалят. А чего скандалить, если их обеспечивают? И муж её ведь не просто на пьянку-гулянку с девочками поехал, он коллектив и командный дух поддерживает. А мы тоже приличные. Своё место знаем.



Соцпакет очень крутой. Так бы вся зарплата на зубного ушла, а так хожу каждый месяц к стоматологу, бесплатно и в лучшую поликлинику. Это каждый подтвердит. Руководство очень мудрое. Непосредственная начальница прочитала тут все гадости и говорит - надо, девчонки, правду наконец-то написать. Вот я и пишу. Так что если кто-то не может с начальством ужиться, это его проблемы. Начальство надо уважать, не спорить, и не думать, что ты самый тут крутой, тогда спокойно будешь работать. А недовольные могут увольняться, им замену быстро найдут.