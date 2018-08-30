Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Ситибанк»
смотреть все отзывы банка (179)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Лучшая работа на земле положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Не могу читать все эти гадости про свой Ситибанк. Это лучшая работа на земле! Вот, возьмём меня. Я жила в райцентре, работала в местной сберкассе. Ну что я умела. Меня в Москве ни в один банк не брали, думала, уже буду подъезды мыть. Но меня не только взяли в такое прекрасное место, но и всему научили. Ничего, что через Менпауэр, у нас говорят – хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну и чего мне после этого обижаться, что пришлось уйти не в 6, а в 10? Да я сама готова, и начальник такой внимательный, на вопросы всегда ответит, и задерживаться просит вежливо, а вовсе не орёт. Я же должна быть благодарна, что мне ошибками не тычут, а просто просят более опытного со мной провести тренинг, ошибки исправить. И чего, я кофе после этого им не принесу? Только приятно.

Кстати, общий комфорт просто замечательный. Ну где ещё можно за целый день кофе сколько хочешь выпить? И коллектив чудесный. Дни рождения в коллективе всегда отмечаем, почти каждую неделю собираемся, перезнакомились. Один отдел к другому в гости ходит. А если кому не нравится, то таких никто не держит, может идти куда хочет, и без него есть с кем пообщаться. А начальство у нас лучше, чем было в моём городе. Те от простых работников нос воротили (типа крутые – зав. сберкассой), а здесь не так. Собираются и в офисе с нами, и домой на вечеринки приходят. Я вот смогла в Мытищах комнату снять. Так вот. Если даже в 6 закончить, что очень редко, и к 9 мы ко мне приезжаем, то что же, в 10 уже расходиться что ли? Понятно, задерживаемся, но у нашего начальства проблем нет. Они люди интеллигентные. И жёны у них интеллигентные, не звонят, не скандалят. А чего скандалить, если их обеспечивают? И муж её ведь не просто на пьянку-гулянку с девочками поехал, он коллектив и командный дух поддерживает. А мы тоже приличные. Своё место знаем.

Соцпакет очень крутой. Так бы вся зарплата на зубного ушла, а так хожу каждый месяц к стоматологу, бесплатно и в лучшую поликлинику. Это каждый подтвердит. Руководство очень мудрое. Непосредственная начальница прочитала тут все гадости и говорит - надо, девчонки, правду наконец-то написать. Вот я и пишу. Так что если кто-то не может с начальством ужиться, это его проблемы. Начальство надо уважать, не спорить, и не думать, что ты самый тут крутой, тогда спокойно будешь работать. А недовольные могут увольняться, им замену быстро найдут.
Turila • сотрудник
14.11.2011 03:03
30 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Уруру
14.11.2011 07:57
Какая-то безвкусная абсолютно шутка. %)
Lexx1982
14.11.2011 08:30
и жену вашу поздравляю, и мать вашу экхе-кхе кхе.
ну в общем забавно, но не более того
Lanka-Rostov
14.11.2011 09:39
"Руководство очень мудрое. Непосредственная начальница прочитала тут все гадости и говорит надо, девчёнки, правду наконец-то написать. Вот я и пишу."

Да уж.... Вот этим всё сказано! Я думаю, что этот отзыв можно и не проверять....
alpes
14.11.2011 12:12
Мда. Но такое лучше сразу в Анекдоты что ли постить.
wictorina
14.11.2011 13:08
Ну,спасибо ..за пятиминутку-смешинку.
ipattern
14.11.2011 13:35
Отзыв месяца?
vladimirmoiseevich
14.11.2011 13:39
похохотал от души
gene_nyc
14.11.2011 13:50
присоединяюсь. тоже посмеялся)
user135773
14.11.2011 16:26
Прогиб засчитан?
dobryl
14.11.2011 17:52
что-то коментов автора не видно. Такого стеба я тут еще не встречал. откровенная брехня. Особенно улыбает про зубного.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (179)