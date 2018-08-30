1. Вот и миновал 170-летний юбилей. Жаль, что бывших сотрудников, честно отработавших в банке многие годы, создававших его положительный имидж и ушедших на заслуженный отдых (без скандалов, выговоров и т.д.) руководство банка НИКАК не поздравило. И неважно, что ты привел свой офис к золотому ПСС-статусу, имел высокие оценки "таинственных покупателей", неплохо справлялся с плановыми заданиями. Ведь теперь ты не работаешь - что же тратить усилия на отработанный материал. Хотя можно было бы организовать, например, поздравительную почтовую или SMS-рассылку, только никто из руководителей банка не задумался, что внимание к бывшим сотрудникам также является частью корпоративной культуры (а есть ли она в банке?) уважающей себя организации. К тому же многие из нас остаются клиентами банка...



2. В телесюжете о встрече с премьером со стороны руководителя банка прозвучала фраза о материальном вознаграждении сотрудников за внедренные инновации, принесшие экономию банку, если не ошибаюсь, в размере 27 млрд.руб. Коллеги, кто-нибудь слышал о фактическом поощрении сотрудников? Большие сомнения, что найдется хотя бы десяток награжденных по всей стране. Хотя мы привыкли многое в банке делать за "спасибо", но здесь даже "спасибо" не дождешься.