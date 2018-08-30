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1. Вот и миновал 170-летний юбилей. Жаль, что бывших сотрудников, честно отработавших в банке многие годы, создававших его положительный имидж и ушедших на заслуженный отдых (без скандалов, выговоров и т.д.) руководство банка НИКАК не поздравило. И неважно, что ты привел свой офис к золотому ПСС-статусу, имел высокие оценки "таинственных покупателей", неплохо справлялся с плановыми заданиями. Ведь теперь ты не работаешь - что же тратить усилия на отработанный материал. Хотя можно было бы организовать, например, поздравительную почтовую или SMS-рассылку, только никто из руководителей банка не задумался, что внимание к бывшим сотрудникам также является частью корпоративной культуры (а есть ли она в банке?) уважающей себя организации. К тому же многие из нас остаются клиентами банка...
2. В телесюжете о встрече с премьером со стороны руководителя банка прозвучала фраза о материальном вознаграждении сотрудников за внедренные инновации, принесшие экономию банку, если не ошибаюсь, в размере 27 млрд.руб. Коллеги, кто-нибудь слышал о фактическом поощрении сотрудников? Большие сомнения, что найдется хотя бы десяток награжденных по всей стране. Хотя мы привыкли многое в банке делать за "спасибо", но здесь даже "спасибо" не дождешься.
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антигога • бывший сотрудник
14.11.2011 16:21
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Коллеги, кто-нибудь слышал о фактическом поощрении сотрудников?
Ну я например слышал.
Слышал, слышал, аж уши завяли.
Ну тогда я сперва свой любимый Тер запросил, но там начали мычать, типа а ты кто такой, да и вообще эта наша корова и мы ее будем доить...
Предупредил шустрых ребят из ТБ, дал несколько дней сроку.
Тишь да гладь.
Тогда взял да и написал в Чуткую Службу Доверия СБ.
Полюбуйтесь -
(дабы невзначай не нанести сердечную рану Великому Менеджеру
за свинячества холопов из тера - не пишу имя банка и фамилий.
Поехали.
Здравствуйте уважаемая служба Доверия,
прошу Вас проверить обоснованность выплат сумм вознаграждения по итогам инновационной деятельности в ... Банке.
Информация размещена на портале... -
"Отчет о развитии
инновационной деятельности в ... банке
в период с ...
Поощрение участников инновационной деятельности.
заместитель главного бухгалтера размере 20500 рублей, за предложение №...
Данное предложение ОТКЛОНЕНО ЦА.
Почему тогда не получили вознаграждение другие авторы, с таким же возвратом из ЦА?
= = = = = = = = = = = = =
начальник отдела - в размере 30000 рублей, за предложение №...
Между тем предложение возвращено в ТБ 05.11.2010. с ответом
менеджера Центра инноваций ЦА Фокина А. Ю. -
"В ЦА регистрация ЗНО в АС Service Desk не требует дубляжа на бумажном носителе. Возможно, это "локальный" вопрос Вашего ТБ"
Т.е. из-за того, что кто-то, что-то не настроил правильно или неправильно работал с ПО, родилась "инновация", достойная материального поощрения?
А бабульки вернул назад?
Едем дальше -
старший инженер - в размере 10000 рублей и канечна начальник отдела УВиСАС - в размере 5000 рублей - за участие в процессе внедрения того же, вышеуказанного предложения №...
Поменять настройки в ПО это тоже достойно оплаты?
Или это не относится к непосредственной работе инженеров?
Статус предложения был изменен "на доработку".
Но за что тогда выплатили материальное вознаграждение?
= = = = = = = = = = = = = = =
начальник ... в размере 15000 рублей, за предложение №...
Предложение в момент награждения на рассмотрении в ЦА.
Может ли выплачиваться материальное вознаграждение если это предложение еще только рассматривается в ЦА?
Если да, то почему не все авторы удостоены такой привилегии?
Почему аналогичное по сути предложение №... разрешено к внедрению еще в апреле, а №... продолжает рассматриваться в ЦА?
Зачем его рассматривать если уже такая идея была?
Зачем за это выплачивать материальное вознаграждение?
= = = = = = = = = = = = = = = =
главный инженер... - в размере 30000 рублей, за предложение №...
Предложение в момент награждения на рассмотрении в ЦА.
Может ли выплачиваться материальное вознаграждение если предложение еще только рассматривается в ЦА?
Если да, то почему не все авторы, у которых предложения рассматриваются в ЦА не удостоены такой привилегии?
= = = = = = = = = = = = = = =
начальник отдела... в размере 30 000 рублей, за предложение..
Та же фишка.
Может ли выплачиваться материальное вознаграждение если предложение еще только рассматривается в ЦА?
Если да, то почему не все авторы, у которых предложения рассматриваются в ЦА не удостоены такой привилегии?
= = = = = = = = = = = = = = = =
заместитель начальника отдела ... в размере 28 500 рублей,
ведущий инженер...в размере 49 875 рублей,
старший инженер...в размере 64 125 рублей,
за предложение №...
Предложение еще не принято, рассматривается на КИ.
Почему же вознаграждение уже выплачено?
= = = = = = = = = = = = = = =
начальник сектора ... в размере 7 600 рублей, за предложение №...
У этого автора в системе имеется только одно предложение 4135.
Которое ОТКЛОНЕНО.
За что автору выплачены деньги?
= = = = = = = = = = = = = = =
Вызывает сомнение статистика должностей материально награжденных -
заместитель главного бухгалтера
начальник отдела
старший инженер
начальник отдела
начальник
главный инженер
начальник отдела
заместитель начальника отдела
начальник сектора
А что же рядовые сотрудники? Недостойны?
Или достойны только нематериального поощрения?
Подобно - "благодарим за активность".
Вот такая фигня ребята.
Как вы думаете, получил ли я ответ из Чуткой Службы Доверия СБ?
Вы правильно думаете.
Как вы думаете, наказали ли кого-нить из шайки-лейки?
Вы опять не ошиблись.
Как вы думаете, работаю ли я после своего письма в Сбербанке?
Да вы прямо экстрасенсы, черти лохматые...
Изменено:
А такие работнички, как Вы, которые не дружат со знаками препинания, наверняка (временно) на хорошем счету у начальства, так как занимаются профанацией при составлении отчетов об исполнении планов и идут по головам, лишь бы прорваться на ул.Вавилова, если еще не там. Успехов Вам.