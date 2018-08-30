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к списку банков | • информация о банке «Меткомбанк (Череповец)»
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Будьте осторожны! отрицательный голос не засчитан
Доброго времени суток!

Работаю в банковской сфере с 2005 года, есть опыт работы в небольших российских банках и в крупных иностранных, в общем сравнить есть с чем. Разместили свое резюме, позвонила очень любезная сотрудница Меткомбанка, пригласила на собеседование с будущим непосредственны руководителем. По договоренности приехала в единственный офис в СПб, пообщалась. Снова любезный молодой человек, начальник отдела, в который я планировала устроиться работать, провел собеседование. Впечатление от встречи, все понравилось, и я им, и они мне. Перезвонили, сказали, что выбрали меня из всех кандидатов, просили заполнить анкету, одну, другую, третью, психологический тест из 200 вопросов, анкету для СБ, и вот итог, я все прошла, меня берут!

Договорились так, я увольняюсь с работы, обговорили примерную дату выхода на работу к ним, ок, все серьезно. Сотрудники Меткомбанка пишут мне официальный оффер-предложение о приеме на работу со всеми подробностями, надо отдать должное этому банку, чем "заманили" - это абсолютно реальной цифре по зп. Не безгранично много, но и не мало, планы выполняемы, условия работы хорошие, соц. пакет, отдельный кабинет... В итоге, любезная сотрудница отдела кадров Галина Л. В течении двух недель высылает мне тот самый долгожданный оффер и в каждом письме и телефонном разговоре ожидает моего скорейшего выхода на работу к ним, сообщает мне о том, что вакансия закрыта, на нее не будут никого другого брать, она просто закрыта и все. Банк, думал, думал, и передумал... Хочу заметить, что с начала моего знакомства с этим банком и до момента моего разочарования в нем, прошло более двух с половиной месяцев!

Такого несерьезного подхода к организации работы банка и подбору персонала я еще не встречала. Если Вас пригласят на собеседование в данный банк, держите в запасе несколько месяцев ожидания и будьте готовы к тому, что в самый последний момент, все может круто измениться! Я рада, что в моей жизни произошел такой неудачный опыт, т.к. в следующий раз к "череповецким филиалам КБ..." и всем подобным организациям, я буду проявлять троекратную бдительность и осторожность!

Учитесь на чужих ошибках, дорогие соискатели! Жалко только своего, потраченного зря времени на анкеты и собеседования!
Ksenia88 • несостоявшийся сотрудник
15.11.2011 00:58
Администратор:
На основании поступивших данных отзыв не может быть засчитан.
3 комментария
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Lanka-Rostov
15.11.2011 09:38
Да, печальный опыт - это тоже хорошо! У меня был такой случай с Инвестбанком, прошла собеседование с представителями из Москвы, прошла проверку СБ, сказали ждите офис открываем через месяц. Жду... Тишина... Звоню в Москву - отвечают еще через месяц. Жду еще - другие предложения не рассматриваю.... Наконец-то выхожу на стажировку, и в день когда я уже подписала трудовой договор - выясняется, что должность мою решили в новом офисе не вводить..... Сначала я расстроилась.... Но по прошествию времени поняла, что так надо было! Еще через два месяца я нашла работу, на которой уже 2 года работаю и, в принципе, только рада, что тогда не устроилась на то место!
Отверженный странник
15.11.2011 18:08
Уважаемая Ksenia88 ! К сожалению такое иногда тоже случается. Честно говоря, "несколько месяцев" ожидания - звучит крайне пугающе... Зачем Вы вообще согласились ждать так долго ? Но чтобы отказали ПОСЛЕ джоб-оффера - случай беспрецендентный. Думаю, имея на его руках, можно попытаться потребовать с этого банка компенсации как минимум за время поиска новой работы. Что значит "ни с того, ни с сего" упразднили Вашу должность ? А Вы уверены, что так оно и есть ?

Изменено: Отверженный странник - 15.11.2011 18:11
Dgimbo
24.12.2011 12:03
Маленький Банчек не значит хороший!!!
Минимум топ 50, а еще лучше топ 3!!!
Всем удачи.
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