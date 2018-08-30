Прошу прощение, если кого-то задену НЕ СПРАВЕДЛИВО. Данный отзыв о должности «Специалист продаж банковских продуктов». Начнем с названия моего отзыва «Здравомыслие, или добро пожаловать на галеры».

Что это значит, я думаю, действующие сотрудники, у которых еще осталось здравие мысли, сразу все поняли, другим же могу сказать - гребите лучше, быстрее, а то плеть у самодуров с синдромом «наполеона», так же как и всегда жжет спину.



Сухо минусы банка:



ОБУЧЕНИЕ.



1. Трудоустройство в банк само по себе большая дикость, не предусмотренный на высококлассных специалистов 2-х недельный курс с дневным посещением (для работающего специалиста невозможно посещение).

2. Обучение проводят сотрудники, которые с практикой практически не знакомы. Курс обучения проходят практически на заучивание 2-4 фраз.

3. Практика во время обучения проходит 3 дня в отделении у работающего специалиста, у которого времени на вас НЕТ, НЕТ ВООБЩЕ.

4. По окончании учебного курса экзамен, как в институте с изучением билетов.



РАБОЧИЕ БУДНИ.



1. Оказывается, получать вы будете меньше, чем говорилось на первом собеседовании, Ваш оклад, оказывается, всего 4 500 руб. (что в дальнейшем самодуры будут вам постоянно намекать).

2. Рабочий день ненормированный, в прямом смысле, на что сотрудники банка (руководители) будут вам напоминать. «РАБОТАТЬ С 9-00 ДО 21-00».

3. Помогать вам никто не собирался у всех времени НЕТ. Есть, конечно, отдел АНИМАЦИИ, который должен, но не может, так как они не знают. Месяц, два, Вас будут все шпынять, орать и требовать выполнение плана, сразу с первого дня.

4. Продавать Вам придется всякую … ОБЯЗАТЕЛЬНО! которая не понятно зачем нужна бедному клиенту. А продавать Вас будут учить техникой продаж «недоговорки», как бы это не обязательно, но купить эти услуги надо или кредит не дадим.

5. 3-4 отчета в день, будь любезен, заполни, на каждый по 20 минут, но помни, план продаж никто не отменял!!!

6. И проверки, проверки, проверки по телефону, тайные покупатели, бизнес консультанты (они должны помогать, но за отсутствием достаточного образования они контролируют).

7. Отдел контроля качества мешать работать будут меньше, чем БИЗНЕС КОНСУЛЬТАНТ, но будут.



ИТОГО: 11 минусов банку. «Держать вас никто не будет» - это основной лозунг руководства. Соискателям: «Мыслете здраво, не идите работать в этот банк, но если мозг у Вас уже болен, то «ВЕЛКOМ»». Действующим: «Держите свой мозг в чистоте, я Вас уверяю, банков очень много, где больше платят за меньшую работу, или же покупайте мазь. Какую? Это уже решать ВАМ.



ВСЕМ СПАСИБО, Я СВОБОДЕН.



P.S. Руководство «РОСБАНК» постоянно безбожно врет.