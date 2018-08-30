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«Здравомыслие, или добро пожаловать на галеры» плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Прошу прощение, если кого-то задену НЕ СПРАВЕДЛИВО. Данный отзыв о должности «Специалист продаж банковских продуктов». Начнем с названия моего отзыва «Здравомыслие, или добро пожаловать на галеры».
Что это значит, я думаю, действующие сотрудники, у которых еще осталось здравие мысли, сразу все поняли, другим же могу сказать - гребите лучше, быстрее, а то плеть у самодуров с синдромом «наполеона», так же как и всегда жжет спину.

Сухо минусы банка:

ОБУЧЕНИЕ.

1. Трудоустройство в банк само по себе большая дикость, не предусмотренный на высококлассных специалистов 2-х недельный курс с дневным посещением (для работающего специалиста невозможно посещение).
2. Обучение проводят сотрудники, которые с практикой практически не знакомы. Курс обучения проходят практически на заучивание 2-4 фраз.
3. Практика во время обучения проходит 3 дня в отделении у работающего специалиста, у которого времени на вас НЕТ, НЕТ ВООБЩЕ.
4. По окончании учебного курса экзамен, как в институте с изучением билетов.

РАБОЧИЕ БУДНИ.

1. Оказывается, получать вы будете меньше, чем говорилось на первом собеседовании, Ваш оклад, оказывается, всего 4 500 руб. (что в дальнейшем самодуры будут вам постоянно намекать).
2. Рабочий день ненормированный, в прямом смысле, на что сотрудники банка (руководители) будут вам напоминать. «РАБОТАТЬ С 9-00 ДО 21-00».
3. Помогать вам никто не собирался у всех времени НЕТ. Есть, конечно, отдел АНИМАЦИИ, который должен, но не может, так как они не знают. Месяц, два, Вас будут все шпынять, орать и требовать выполнение плана, сразу с первого дня.
4. Продавать Вам придется всякую … ОБЯЗАТЕЛЬНО! которая не понятно зачем нужна бедному клиенту. А продавать Вас будут учить техникой продаж «недоговорки», как бы это не обязательно, но купить эти услуги надо или кредит не дадим.
5. 3-4 отчета в день, будь любезен, заполни, на каждый по 20 минут, но помни, план продаж никто не отменял!!!
6. И проверки, проверки, проверки по телефону, тайные покупатели, бизнес консультанты (они должны помогать, но за отсутствием достаточного образования они контролируют).
7. Отдел контроля качества мешать работать будут меньше, чем БИЗНЕС КОНСУЛЬТАНТ, но будут.

ИТОГО: 11 минусов банку. «Держать вас никто не будет» - это основной лозунг руководства. Соискателям: «Мыслете здраво, не идите работать в этот банк, но если мозг у Вас уже болен, то «ВЕЛКOМ»». Действующим: «Держите свой мозг в чистоте, я Вас уверяю, банков очень много, где больше платят за меньшую работу, или же покупайте мазь. Какую? Это уже решать ВАМ.

ВСЕМ СПАСИБО, Я СВОБОДЕН.

P.S. Руководство «РОСБАНК» постоянно безбожно врет.
dastaliбывший сотрудник
16.11.2011 12:30
9 комментариев
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TTT555
16.11.2011 14:17
И что за отдел Анимации такой? Мультики снимает? Или детей сотрудников развлекает?
zvv79
17.11.2011 10:48
Интересно этот пост модераторы также затрут, как и предыдущий??? Модераторы ау... РОСБАНКом не довольны...
Сергеич
17.11.2011 11:30
zvv79, уж Вам ли не знать, с опытом на сайте, о правилах общения, где грамотность не обсуждается smile:stop:
канарейка
17.11.2011 17:08
Про обучение - чистая правда. В бумагах про него красиво написано - институт наставничества, бизнес-тренер и бизнес-консультант... На самом деле никаких наставников нет, потому как этим якобы наставникам совершенно некогда, работой завалены выше крыши, и никакой мотивации быть наставником тоже нет. Бизнес-консультанты теорию, может, и знают, но в полях не бывали, пороху не нюхали, поэтому все как в жини - "любовная лодка разбилась о быт".
SGRussia
20.11.2011 16:46
Красиво написано! Эти 11 минусов имеют место быть. Обиднее всего, конечно, это отношение руководства а-ля "незаменимых у нас нет". Хотя есть и плюсы, например, возможность карьерного роста, отличный коллектив и пр.
Moneyfest
26.11.2011 08:56
За анимацию обидно как-то стало...От региона зависит. Есть, поверьте мне, опытные продавцы, которые могут и обучить, и тренинг написать, и выйдя "в поле", на бис продать продукт сложному клиенту, и с ПО помочь, и с Москвой разрулить недопонимание...И еще много чего. Если, конечно, вам удастся до них дозвониться или поймать лично - уж очень они шустрые))))))
nip_82
30.11.2011 10:48
Уважаемый, бывший сотрудник! Такое впечатление, что данный опыт работы в Банке является для вас дебютным, так как ни в одной кредитной организации на сегодняшний день никто не "отменял планы", более того, вы же не в школу пришли и не в институт, а, так на минуточку, на работу! По поводу зарплаты - не вносите смуту, просто она состоит из 2-х частей: оклада и административной премии. А заявления, относительно продажи "всякой..." - это прямая обязанность сотрудника компании, и не важно, банк это или магазин...
ohota
07.12.2011 17:06
В том то и дело, что это Банк, а не магазин! Да, нужно выполнять планы, качественно обслуживать клиентов, предлагать по максимуму все... Вы читали эти жуткие скрипты, по которым сотрудников заставляют разговаривать с клиентами?! Смешно и клиентам, кстати, тоже смешно! В своем стремлении выполнить планы и как можно больше привлечь клиентов, нельзя доходить до маразма...
bensen
13.01.2012 09:10
по моему кратко и по сути, хотя я работал в МСБ, ситуация схожа.
а работой завалены из-зи отсутствия гармотного планирования начиная от руководства
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