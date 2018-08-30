Приятного дня, уважаемые читатели! Вот решил найти пару минут и написать отзыв о банке "Тинькофф" (не буду тут писать огромные рассказы и т.п.).



Я работал в банке ТКС около года - на разных должностях. Начинал карьеру со специалиста колл центра, спустя некоторое время удалось перейти в другой отдел, все просто: написал резюме, побеседовал с руководством и перешел. В ТКСе есть карьерный рост, если, конечно, ты не серая мышь, которая всю жизнь будет стоять на одном месте. Руководство всеми силами пытается мотивировать сотрудников - четко и качественно работать и я хочу подчеркнуть, что мотивация достаточно сильная. Хочу сказать огромное спасибо всем руководителям, из вас вышла отличная команда, благодаря Вам до сих пор существует ТКС. Именно руководители создали безупречную дисциплину в "Тинькофф"



Уволился я по соглашению сторон, и я не в коем случае не виню работодателя. Уважаемые экс коллеги, спасибо за работу, я многому научился благодаря банку, благодаря вам; банковский мир тесен - скоро увидимся!



P.S. Ставлю все 5+