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Спасибо ТКСу положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Приятного дня, уважаемые читатели! Вот решил найти пару минут и написать отзыв о банке "Тинькофф" (не буду тут писать огромные рассказы и т.п.).

Я работал в банке ТКС около года - на разных должностях. Начинал карьеру со специалиста колл центра, спустя некоторое время удалось перейти в другой отдел, все просто: написал резюме, побеседовал с руководством и перешел. В ТКСе есть карьерный рост, если, конечно, ты не серая мышь, которая всю жизнь будет стоять на одном месте. smile:) Руководство всеми силами пытается мотивировать сотрудников - четко и качественно работать и я хочу подчеркнуть, что мотивация достаточно сильная. Хочу сказать огромное спасибо всем руководителям, из вас вышла отличная команда, благодаря Вам до сих пор существует ТКС. Именно руководители создали безупречную дисциплину в "Тинькофф" smile:)

Уволился я по соглашению сторон, и я не в коем случае не виню работодателя. Уважаемые экс коллеги, спасибо за работу, я многому научился благодаря банку, благодаря вам; банковский мир тесен - скоро увидимся! smile:)

P.S. Ставлю все 5+
George Tolmachevбывший сотрудник
16.11.2011 13:51
2 комментария
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AG14
23.11.2011 22:29
комментарий от руководителя?) с таких хороших мест, как вы расписали, разве уходят?
Nikix
25.11.2011 23:36
Уходят если другое место лучше чем это ))) Да и потом ТКС это все волишь одна банковская линия, это КК. А сколько других продуктов есть? А работа на более престижной и более оплачиваемых должностях требуют больше знаний, чем работа только с КК, так что ,как говорил один из уважаемых сотрудников обучения персонала: " нельзя стоять на месте, нужно расти и развиваться, и смотреть только вперед и не зацикливаться на одном месте!"

С отзывом Георгия полностью согласен+1, удачи на новом месте )

P.S. Везде хорошо, где нас нет smile:)
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