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|Спасибо ТКСу
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Приятного дня, уважаемые читатели! Вот решил найти пару минут и написать отзыв о банке "Тинькофф" (не буду тут писать огромные рассказы и т.п.).
Я работал в банке ТКС около года - на разных должностях. Начинал карьеру со специалиста колл центра, спустя некоторое время удалось перейти в другой отдел, все просто: написал резюме, побеседовал с руководством и перешел. В ТКСе есть карьерный рост, если, конечно, ты не серая мышь, которая всю жизнь будет стоять на одном месте. Руководство всеми силами пытается мотивировать сотрудников - четко и качественно работать и я хочу подчеркнуть, что мотивация достаточно сильная. Хочу сказать огромное спасибо всем руководителям, из вас вышла отличная команда, благодаря Вам до сих пор существует ТКС. Именно руководители создали безупречную дисциплину в "Тинькофф"
Уволился я по соглашению сторон, и я не в коем случае не виню работодателя. Уважаемые экс коллеги, спасибо за работу, я многому научился благодаря банку, благодаря вам; банковский мир тесен - скоро увидимся!
P.S. Ставлю все 5+
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George Tolmachev • бывший сотрудник
16.11.2011 13:51
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С отзывом Георгия полностью согласен+1, удачи на новом месте )
P.S. Везде хорошо, где нас нет