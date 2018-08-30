Перенесено из Народного рейтинга

автор: Himmler



В конце августа 2011 года меня пригласили на собеседование в банк Уралсиб на должность агента по продажам кредитов на выезде, зарплату обещали сдельную - 500р за 1 поездку. Сказали, что проект временный, до ноября. Назначили дату обучения и сказали, что после этого будет тестирование, которое я в итоге прошел успешно. Приняли на работу по трудовому договору, принимал некий Ж-ов Алексей, сказал сразу, чтобы я не беспокоился по поводу того, что принимают не по трудовой, что не кинут, что известный банк и т.д. и т.п., что в принципе сразу вызвало небольшое подозрение. Ладно, подумал я, компания действительно крупная, известная, и не станет рисковать своей репутацией из-за таких мелочей.



Отработал я сентябрь, мне сказали, что зарплата задерживается до 13 октября, потом сказали, что принято решение выплатить зарплату агентам сразу за 2 месяца, в пятницу, 28 октября, сказали, что она немного задержится и будет до конца следующей недели, 6 ноября сказали, что зарплата будет 100% на следующей неделе. В четверг, 13 ноября, я позвонил и спросил будет зарплата сегодня или завтра, мне ответили, что будет точно 15-го ноября. Зарплату так и не начислили...



Прежде чем иметь какие-либо дела с этим банком, задумайтесь, не обманут ли они вас...