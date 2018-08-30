Ну что могу сказать?



Работаю на АП+ с 5 августа 2011. Занимаюсь продажами только наличных в кредит и кредитных карт. Сделала большие продажи в августе месяце. Но зарплату за октябрь (оклад за октябрь + премия за август) получила такую, что до сих пор нахожусь в шоке!



Дело в том, что в банке существует система надбавок за объемы продаж от 10% до 60% к окладу и премии. Но такой надбавки я получила в размере 0%. Я потеряла в зарплате 5000 руб. + работаю на окладе кредитного специалиста, который работает на АП (потребительское кредитование на торговых точках). Никто не дает детального разъяснения по поводу моей зарплаты: ни руководство, ни специальная служба «Управление мотивации персоналом».



Хочу отметить: работать на АП+ мне очень нравиться, но моя зарплата не соответствует моим продажам!



г. Ишимбай

РЦОО «Региональный центр» гор. Уфа Уфимского филиала