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Ну что могу сказать?
Работаю на АП+ с 5 августа 2011. Занимаюсь продажами только наличных в кредит и кредитных карт. Сделала большие продажи в августе месяце. Но зарплату за октябрь (оклад за октябрь + премия за август) получила такую, что до сих пор нахожусь в шоке!
Дело в том, что в банке существует система надбавок за объемы продаж от 10% до 60% к окладу и премии. Но такой надбавки я получила в размере 0%. Я потеряла в зарплате 5000 руб. + работаю на окладе кредитного специалиста, который работает на АП (потребительское кредитование на торговых точках). Никто не дает детального разъяснения по поводу моей зарплаты: ни руководство, ни специальная служба «Управление мотивации персоналом».
Хочу отметить: работать на АП+ мне очень нравиться, но моя зарплата не соответствует моим продажам!
г. Ишимбай
РЦОО «Региональный центр» гор. Уфа Уфимского филиала
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Akkakira • сотрудник
17.11.2011 17:24
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Ответ банка:
Здравствуйте, Akkakira.
Если в настоящее время Вы еще не решили вопрос о начислении своих бонусов, Вы можете обратиться лично ко мне по адресу Galina.Vaisband@homecredit.ru . Опишите подробно ситуацию и укажите свою контактную информацию.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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|Homyak09
06.12.2011 17:31
|Я полностью согласна с вами. Зарплата в нашем банке чуть ли не самая плохая из всех банков. У нас в Улан-Удинском РП оклад просто смех. У ОТП банка в 2,5 раза больше!!! Где справедливость! В то время, как нам все урезают, ОТР повышают оклад. Такое ощущение, что мы с такими %ми ставками, в среднем 48%годовых - самый бедный банк. Кому скажи, что у меня - банковского работника, такой оклад, засмеют ведь. Руководство, подумайте о своих рядовых сотрудниках.
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