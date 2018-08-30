Всем доброго времени суток! Так обидно стало за негативные отзывы, что решила написать свой: в КЕБе работаю с августа 2007 года, меня взяли без опыта работы, я только закончила колледж и поступила на заочку в ВУЗ. Это было просто счастье для меня: мне тогда предложили з/п 11 049 рублей, что было на 3-4 тысячи больше, чем у моих бывших однокурсников.



Кроме з/п коллектив подобрался просто волшебный - нам всем хотелось творить, помогать друг другу, с девчонками частенько после работы ходили гулять на набережную. В общем - было здорово.



Потом наступил 2009 год - офис расширили, набрали новый персонал, из старого почти все либо нашли новую работу, либо ушли в декрет. Меня впервые повысили в должности, правда без увеличения з/п, но для меня тогда деньги были не настолько важны, как, например, сейчас. В прошлом году меня снова повысили с повышение оклада + в марте текущего года я попала под индексацию и теперь моя з/п около 24 000 рублей. Для нашего региона это 10 балов из 5.



Многие пишут, что руководство неадекватное - ну, это как повезёт, хочу сказать. Приходят девочки из других банков и таких ужасов рассказывают, что в очередной раз думаешь: ну их нафиг, от КЕБа хоть знаешь уже, откуда ждать очередной грозы и камней. Больше всех достается сплетникам и интриганам. Честно. Директор собирает планерки, где открытым текстом говорит, что ей тот-то тот-то сотрудник сообщил следующее... и дальше тот, кто сообщил, должен ответить за свои слова! Никого слепо не лишают административной премии (это 25% от оклада ежемесячно) - нужно жутко сильно накосячить, чтобы 5% с тебя списали, и то пока не напишешь объяснительную и не придет приказ о нарушении, никто их тебя не лишит.



Да, обидно, что большие отказы по кредитам, что банк жалеет денег на рекламу, что клиенты так неуважительно относятся, когда видят перед собой молоденькую девушку. Раза 2 в год не работает программа. Клиентов жалко, но что мы можем сделать - ответ у программистов один: проверяйте снова и снова. Вот и бывает, что вместо работы сидишь и тупо щёлкаешь мышкой, потому что программа одна и она нужна для всего! Однажды клиентка начала орать - чё вы там делаете, телевизор смотрите? Извините, но я еле успела отвернуться, иначе она бы увидела, как я смеюсь. Телевизор я на работе смотрю, ага. Какие только глупости от клиентов не выслушаешь...



К чему я это - не судите строго меня за положительный отзыв, но для меня работа в КЕБ стала неоценимым источником как опыта, так и материальной базы для существования.



Админ: В каком отделе работаете?