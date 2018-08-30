Здравствуйте. Я работаю 6 месяцев администратором (промоутером). Пока училась в институте, мечтала о работе именно в нашем банке, но попасть сюда и оказалось сложнее, чем кажется. Я заполнила анкету, через 3 месяца мне всё-таки позвонили и попросили подойти. Предложили мне работу администратора, с условием что я проработаю 3 месяца, после подпишу ученические, пройду обучение и по результатам экзамена они решат брать меня или нет. Прошло 6 месяцев, я выполняю все планы, успела съездить на пару тренингов в свои выходные, но ученические подписывать со мной не спешат, ссылаясь, что я неплохо выполняю планы "да и мест пока нет".



Знакомые работники говорят, что просто без знакомств попасть трудно даже на место операциониста. Очень жаль, неужели всё и правда так? Всё равно, я люблю Сбербанк! Надеюсь в будущем руководство обратит своё внимание и на сотрудников. Желание работать тоже очень важная составляющая, которую всеми возможными способами отбивают.