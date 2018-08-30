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|Очень хочется работать в Сбербанке
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Я работаю 6 месяцев администратором (промоутером). Пока училась в институте, мечтала о работе именно в нашем банке, но попасть сюда и оказалось сложнее, чем кажется. Я заполнила анкету, через 3 месяца мне всё-таки позвонили и попросили подойти. Предложили мне работу администратора, с условием что я проработаю 3 месяца, после подпишу ученические, пройду обучение и по результатам экзамена они решат брать меня или нет. Прошло 6 месяцев, я выполняю все планы, успела съездить на пару тренингов в свои выходные, но ученические подписывать со мной не спешат, ссылаясь, что я неплохо выполняю планы "да и мест пока нет".
Знакомые работники говорят, что просто без знакомств попасть трудно даже на место операциониста. Очень жаль, неужели всё и правда так? Всё равно, я люблю Сбербанк! Надеюсь в будущем руководство обратит своё внимание и на сотрудников. Желание работать тоже очень важная составляющая, которую всеми возможными способами отбивают.
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SandraAridea • сотрудник
19.11.2011 17:12
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Изменено:
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором.
Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования
Изменено:
Всё равно , я люблю Сбербанк!
А что именно Вы любите?
Логотип, крыльцо, входную дверь?
Дитя, подумай о своем будущем, о своих детях. Когда тебе будет 40, они не поймут ради чего ты в 20-ть тратила свое здоровье и теперь разваливаешься...