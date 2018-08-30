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Очень хочется работать в Сбербанке не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте. Я работаю 6 месяцев администратором (промоутером). Пока училась в институте, мечтала о работе именно в нашем банке, но попасть сюда и оказалось сложнее, чем кажется. Я заполнила анкету, через 3 месяца мне всё-таки позвонили и попросили подойти. Предложили мне работу администратора, с условием что я проработаю 3 месяца, после подпишу ученические, пройду обучение и по результатам экзамена они решат брать меня или нет. Прошло 6 месяцев, я выполняю все планы, успела съездить на пару тренингов в свои выходные, но ученические подписывать со мной не спешат, ссылаясь, что я неплохо выполняю планы "да и мест пока нет".

Знакомые работники говорят, что просто без знакомств попасть трудно даже на место операциониста. Очень жаль, неужели всё и правда так? Всё равно, я люблю Сбербанк! Надеюсь в будущем руководство обратит своё внимание и на сотрудников. Желание работать тоже очень важная составляющая, которую всеми возможными способами отбивают.
SandraAridea • сотрудник
19.11.2011 17:12
16 комментариев
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vindigo
19.11.2011 18:06
В нашем городе легко попасть в ОКР Сбербанка, возьмут запросто, т.к постоянный некомплект, но дохлый номер устроиться в элитные отделы сбера: кредитчики, корпоративщики. Там, действительно, только по блату, одни знакомые и родственники начальников отделов, с улицы человеку практически нереально туда пробиться.

Изменено: vindigo - 19.11.2011 18:18
polk
19.11.2011 19:31
Обратитесь в инспекцию по труду по вашему региону. В соответствии с трудовым кодексом РФ Статья 61. Вступление трудового договора в силу
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором.
Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования

Изменено: polk - 19.11.2011 19:35
ghost
19.11.2011 23:08
Вот это да, а мазахисты еще есть! Удачи, удачи!!!
mordochka777
20.11.2011 22:45
Интересно! У нас тоже из-за нехватки кадров берут всех!!!! Однако желание работать у этих всех проходит после 3 месяцев в лучшем случае работы за окном! ОКР - это исчезающий вид, текучка жуткая! Возможно в вашем городе все по другому, но как показывает практика, везде одно и тоже! Так что подумайте хорошенько! Возможно это правда ваша работа, а возможно это максимализм у вас бьет через край!)
SandraAridea
Автор отзыва
21.11.2011 00:28
Понимаю,что трудно сначала,но так это везде так. Мне очень нравится общаться с людьми и даже работая администратором помогаю операционистам выполнять план,уговаривая клиентов-открыть вклад,приобрести монету и т.д. Надеюсь,что в скором времени меня всё-таки возьмут на работу smile:)
novo96
21.11.2011 07:20
обязательно возьмут, текучка в сбере большая, так , что верьте и надейтесь
LoveLean
21.11.2011 15:22
Автор жжет -
Всё равно , я люблю Сбербанк!

А что именно Вы любите?
Логотип, крыльцо, входную дверь?
1LIlia
21.11.2011 22:17
Да не мазохист это, ребенок просто. Посмотрите на характер написания текста, на ник. Не удивлюсь если ее почтовый ящик называется что-то типа пусикэт...

Дитя, подумай о своем будущем, о своих детях. Когда тебе будет 40, они не поймут ради чего ты в 20-ть тратила свое здоровье и теперь разваливаешься...
incub
22.11.2011 06:03
Работа промоутера - это одно, а работа тем же окр - совсем другое. Одним лишь общением потом не обойдется. Во-первых, обязанностей у вас сейчас практически нет. Во-вторых, вследствие первого пункта и требований к вам не так много. Когда же подпишите договор и станете окр начнется совсем другая пестня. Рабочий день - от зари и до зари. Выходные - как получится, могут вызвать в любой день. Планы - выполнение любыми силами и средствами, хоть своими. Зачастую своими. Оплата - зависит от выполнения планов, но сколько и когда - величины постоянные и неизвестные. Так что опыт опытом, но подумайте стоит ли все того? Пообщайтесь поближе с опытными работниками, которые поработали более трех-пяти лет. Узнайте поближе всю кухню изнутри, а не судите по вывеске снаружи. И удачи вам!
novo96
23.11.2011 10:40
а стоит ли переубеждать человека? ну хочет она нахлебаться...сбера, пускай,когда ребенку говорят не трогай тут горячо, он не понимает, пока не обожгется..Так что автору...возьмут Вас не расстраивайтесь, сейчас последних опытных работников сократят и Вас возьмут, потерпите ещё немного
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