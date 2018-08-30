Добрый день, коллеги! Буквально на днях (ноябрь 2011) проходила процедуру устройства на работу в вышеназванный и всячески охаянный банк. Хотелось бы опровергнуть приведенные здесь утверждения буквально по каждому пункту!



Начну с того, что на момент размещения своего резюме на hh.ru я находилась в отпуске по уходу за ребенком (по-простому, в декрете). Уже 2 (!) года. Соответственно, особых иллюзий относительно своих перспектив не питала. Однако влиться снова в ряды трудящихся коллег хотелось, а мой прежний банк постигла почти фатальная участь, так что делать было нечего — стала искать подходящие вакансии. И вот — о, чудо — начальник отдела, подходящего мне практически по всем параметрам. Откликнулась. Буквально через пару дней — звонок. Как выяснилось позже, я была первым соискателем на данную позицию. За звонком последовали собеседования с сотрудником HR (все на достойном уровне: вежливо, дружелюбно, квалифицированно) и руководителями соответствующего департамента (вообще милейшие люди). Традиционные «Спасибо, мы Вам позвоним, до свидания». Замечу, что одета я была в юбку, рубашку и кардиган, однако никаких замечаний относительно моего внешнего вида и просьб «прийти в следующий раз в пиджаке» не последовало.



Через пару дней меня пригласили на следующий этап — собеседование с психологом и детектор лжи (Каллиграф Каллиграфыч далее — КК). При этом — никаких обещаний типа «Вы нам невероятно подходите»! Просто следующий этап. Психолог, явно служивший некогда в следственных органах, оказался врачом. И несмотря на некоторый наезд с его стороны в начале беседы и мой соответствующий ответ (ведь лучшая защита — нападение), в конце встречи он уже давал мне рецепты борьбы с железодефицитной анемией и низким давлением . Само собеседование состояло из короткого теста на способность оперативно мыслить (до теста на IQ он явно не дотягивал) и уже описанного предыдущими ораторами теста с цветными карточками. Ну а вторая часть была посвящена собственно КК — обсуждение вопросов сначала в беседе, а затем они же, но с датчиками и строгими «да» - «нет». НИКАКИХ вопросов о сексуальной ориентации, предпочтениях и прочих подробностях личного характера не было! Традиционные наркотики, алкоголь, мошенничество, существенные проблемы с законом (штрафы ДПС не в счет) и здоровьем (типа инвалидности или необходимости серьезных операций). То есть все, что может касаться или повлиять на качество трудового процесса. Далее «Спасибо! До свидания! Позвоним в начале следующей недели»



Во вторник следующей недели — звонок «Мы готовы сделать Вам предложение»! С момента первого звонка от силы прошло 2 недели!!! Правда, за это время я успела получить более интересное предложение и от предложения Нордеа отказалась. Но процесс подбора персонала оцениваю на «отлично».