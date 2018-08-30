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Собеседования в NORDEA положительный голос не засчитан
Добрый день, коллеги! Буквально на днях (ноябрь 2011) проходила процедуру устройства на работу в вышеназванный и всячески охаянный банк. Хотелось бы опровергнуть приведенные здесь утверждения буквально по каждому пункту!

Начну с того, что на момент размещения своего резюме на hh.ru я находилась в отпуске по уходу за ребенком (по-простому, в декрете). Уже 2 (!) года. Соответственно, особых иллюзий относительно своих перспектив не питала. Однако влиться снова в ряды трудящихся коллег хотелось, а мой прежний банк постигла почти фатальная участь, так что делать было нечего — стала искать подходящие вакансии. И вот — о, чудо — начальник отдела, подходящего мне практически по всем параметрам. Откликнулась. Буквально через пару дней — звонок. Как выяснилось позже, я была первым соискателем на данную позицию. За звонком последовали собеседования с сотрудником HR (все на достойном уровне: вежливо, дружелюбно, квалифицированно) и руководителями соответствующего департамента (вообще милейшие люди). Традиционные «Спасибо, мы Вам позвоним, до свидания». Замечу, что одета я была в юбку, рубашку и кардиган, однако никаких замечаний относительно моего внешнего вида и просьб «прийти в следующий раз в пиджаке» не последовало.

Через пару дней меня пригласили на следующий этап — собеседование с психологом и детектор лжи (Каллиграф Каллиграфыч smile:) далее — КК). При этом — никаких обещаний типа «Вы нам невероятно подходите»! Просто следующий этап. Психолог, явно служивший некогда в следственных органах, оказался врачом. И несмотря на некоторый наезд с его стороны в начале беседы и мой соответствующий ответ (ведь лучшая защита — нападение), в конце встречи он уже давал мне рецепты борьбы с железодефицитной анемией и низким давлением smile:) . Само собеседование состояло из короткого теста на способность оперативно мыслить (до теста на IQ он явно не дотягивал) и уже описанного предыдущими ораторами теста с цветными карточками. Ну а вторая часть была посвящена собственно КК — обсуждение вопросов сначала в беседе, а затем они же, но с датчиками и строгими «да» - «нет». НИКАКИХ вопросов о сексуальной ориентации, предпочтениях и прочих подробностях личного характера не было! Традиционные наркотики, алкоголь, мошенничество, существенные проблемы с законом (штрафы ДПС не в счет) и здоровьем (типа инвалидности или необходимости серьезных операций). То есть все, что может касаться или повлиять на качество трудового процесса. Далее «Спасибо! До свидания! Позвоним в начале следующей недели»

Во вторник следующей недели — звонок «Мы готовы сделать Вам предложение»! С момента первого звонка от силы прошло 2 недели!!! Правда, за это время я успела получить более интересное предложение и от предложения Нордеа отказалась. Но процесс подбора персонала оцениваю на «отлично».
JuliaMi • несостоявшийся сотрудник
21.11.2011 17:58
11 комментариев
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TTT555
21.11.2011 18:12
Имхо, то, что у Вас было все иначе - ни в коей мере не опровергает слов Ваших предшественников - а историю из блистательного отзыва naf-naf-naf-naf с оповещением нынешнего работодателя о поиске его сотрудником работы Вы вообще по очевидным причинам не можете отрицать... )
JuliaMi
Автор отзыва
21.11.2011 18:40
Дело не в отрицании. На мой взгляд, некоторые отзывы настолько негативны из-за того, что их авторы просто не могут простить, что их не взяли! слишком лично и слишком субъективно
JuliaMi
Автор отзыва
21.11.2011 18:43
На самом деле, мне просто хотелось поделиться свежей инфой
JuliaMi
Автор отзыва
21.11.2011 19:35
Кстати, на мое нынешнее место работы (тоже, в общем, вполне уважаемый европейский банк) никто не звонил
Vencedor
22.11.2011 09:43
Простите, но не могли бы вы пояснить, что такое калиграф и каким образом с помощью этого можно что-то понять о собеседнике...
JuliaMi
Автор отзыва
22.11.2011 11:14
Каллиграф Каллиграфыч (в миру -полиграф или детектор лжи) техническое средство, используемое при проведении инструментальных психофизиологических исследований для синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи, а также, при наличии необходимости и возможности, других физиологических параметров с последующим представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде, предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации (Википедия)
В итоге на монитор был выведен график типа ЭКГ или КТГ. Могу предположить, что амплитуда колебаний свидетельствовала об уровне эмоционального напряжения при ответах, что могло позволить сделать выводы, вопросы из какой области вызывают некоторые сомнения))))))))))
TTT555
22.11.2011 12:33
Уважаемая JuliaMi!
Вы чувствуете тонкую разницу - naf-naf-naf-naf в момент обращения в Нордеа работала в другой организации на далеко не последней позиции и её работодателя (не спросив её согласия) известили о том, что она ищет работу.
А Вы сидели дома с ребенком, решили, что пора выходить, обратились в Нордеа и параллельно - еще в один банк, и в итоге выбрали второй - с какого перепугу Нордеа будет Вашему работодателю звонить, если он вообще, и скорее всего, не подозревает, куда Вы в итоге устроились? И, если и позвонит, то что скажет?? ))

ТоVencedor - калЛиграф, в отличие от полиграфа - это такой человек, который посвятил свою жизнь красивому письму, отсюда выражение "каллиграфический почерк".
Как выглядит проверка на полиграфе - можно увидеть в массе художественных фильмов, например - "Ошибка резидента", где героя Ножкина проверяли западные спецслужбы ).
dobryl
22.11.2011 14:28
Для полноты восприятия "восторга" не хватает только должности, на которую претендовал автор, суммы вознаграждения и города, где имели место происходить столько значимые события. А то как то однобоко.. Столько этапов собеседования, все так "шоколадно".... Не хотелось бы, что бы в результате это была должность менеджера по продажам кредитых продуктов на точке (про текучку кадров, уверен, тут даже и говорить не стоит).
JuliaMi
Автор отзыва
22.11.2011 14:56
Ну что ж! Москва, Начальник отдела документарных операций (для тех, кто не в курсе, - это аккредитивы гарантиями и инкассо) в Департаменте торгового и проектного финансирования. Если позволите, о вознаграждении умолчу. Но оно было вполне достойным даже для НЕ СИДЯЩИХ в декрете!!!!
За сим позвольте откланяться!
Целью моей было лишь предоставить актуальную информацию о работе HR в вышеуказанном банке, а не вступать в полемику с кучкой неудовлетворенных обывателей
dobryl
22.11.2011 16:07
Ну что ж, на счет выражения "кучка неудовлетворенных обывателей" я промолчу, хотя и не понял, о ком конкретно шла речь. Но зато понял, что автор не очень обременен воспитанием, раз позволяет себе подобные высказывания. Ну да ладно. Про вознаграждение тоже как то умолчал... Ну а банку остается только посочувствовать, потеряли такого специалиста по аккредитивами , особенно по супер-сложному "продукту" (позвольте это так назвать) как инкассо. Про гарантии я даже и упоминать боюсь. Тут вообще могут работать только "штучные спецы" коих на рынке можно по пальцам одной руки посчитать. (это все для тех, кто в курсе) .

Изменено: dobryl - 22.11.2011 16:07
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