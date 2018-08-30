Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Собеседования в NORDEA
|положительный голос не засчитан
|
Добрый день, коллеги! Буквально на днях (ноябрь 2011) проходила процедуру устройства на работу в вышеназванный и всячески охаянный банк. Хотелось бы опровергнуть приведенные здесь утверждения буквально по каждому пункту!
Начну с того, что на момент размещения своего резюме на hh.ru я находилась в отпуске по уходу за ребенком (по-простому, в декрете). Уже 2 (!) года. Соответственно, особых иллюзий относительно своих перспектив не питала. Однако влиться снова в ряды трудящихся коллег хотелось, а мой прежний банк постигла почти фатальная участь, так что делать было нечего — стала искать подходящие вакансии. И вот — о, чудо — начальник отдела, подходящего мне практически по всем параметрам. Откликнулась. Буквально через пару дней — звонок. Как выяснилось позже, я была первым соискателем на данную позицию. За звонком последовали собеседования с сотрудником HR (все на достойном уровне: вежливо, дружелюбно, квалифицированно) и руководителями соответствующего департамента (вообще милейшие люди). Традиционные «Спасибо, мы Вам позвоним, до свидания». Замечу, что одета я была в юбку, рубашку и кардиган, однако никаких замечаний относительно моего внешнего вида и просьб «прийти в следующий раз в пиджаке» не последовало.
Через пару дней меня пригласили на следующий этап — собеседование с психологом и детектор лжи (Каллиграф Каллиграфыч далее — КК). При этом — никаких обещаний типа «Вы нам невероятно подходите»! Просто следующий этап. Психолог, явно служивший некогда в следственных органах, оказался врачом. И несмотря на некоторый наезд с его стороны в начале беседы и мой соответствующий ответ (ведь лучшая защита — нападение), в конце встречи он уже давал мне рецепты борьбы с железодефицитной анемией и низким давлением . Само собеседование состояло из короткого теста на способность оперативно мыслить (до теста на IQ он явно не дотягивал) и уже описанного предыдущими ораторами теста с цветными карточками. Ну а вторая часть была посвящена собственно КК — обсуждение вопросов сначала в беседе, а затем они же, но с датчиками и строгими «да» - «нет». НИКАКИХ вопросов о сексуальной ориентации, предпочтениях и прочих подробностях личного характера не было! Традиционные наркотики, алкоголь, мошенничество, существенные проблемы с законом (штрафы ДПС не в счет) и здоровьем (типа инвалидности или необходимости серьезных операций). То есть все, что может касаться или повлиять на качество трудового процесса. Далее «Спасибо! До свидания! Позвоним в начале следующей недели»
Во вторник следующей недели — звонок «Мы готовы сделать Вам предложение»! С момента первого звонка от силы прошло 2 недели!!! Правда, за это время я успела получить более интересное предложение и от предложения Нордеа отказалась. Но процесс подбора персонала оцениваю на «отлично».
|
1
JuliaMi • несостоявшийся сотрудник
21.11.2011 17:58
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
В итоге на монитор был выведен график типа ЭКГ или КТГ. Могу предположить, что амплитуда колебаний свидетельствовала об уровне эмоционального напряжения при ответах, что могло позволить сделать выводы, вопросы из какой области вызывают некоторые сомнения))))))))))
Вы чувствуете тонкую разницу - naf-naf-naf-naf в момент обращения в Нордеа работала в другой организации на далеко не последней позиции и её работодателя (не спросив её согласия) известили о том, что она ищет работу.
А Вы сидели дома с ребенком, решили, что пора выходить, обратились в Нордеа и параллельно - еще в один банк, и в итоге выбрали второй - с какого перепугу Нордеа будет Вашему работодателю звонить, если он вообще, и скорее всего, не подозревает, куда Вы в итоге устроились? И, если и позвонит, то что скажет?? ))
ТоVencedor - калЛиграф, в отличие от полиграфа - это такой человек, который посвятил свою жизнь красивому письму, отсюда выражение "каллиграфический почерк".
Как выглядит проверка на полиграфе - можно увидеть в массе художественных фильмов, например - "Ошибка резидента", где героя Ножкина проверяли западные спецслужбы ).
За сим позвольте откланяться!
Целью моей было лишь предоставить актуальную информацию о работе HR в вышеуказанном банке, а не вступать в полемику с кучкой неудовлетворенных обывателей
Изменено: