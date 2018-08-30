Работал кредитным менеджером ровно 1 месяц. Не смог выдержать условий. Практически каждый день на новой точке, причём тухлой точке, где месячный план 50000р (мебельный, меховой магазин), кто берёт мебель в кредит? Никто.



На собеседовании обещали, что работа будет в удалённости ~ 1-2 станции метро от места жительства, в итоге ездил по 10-15 станций с несколькими пересадками + ещё на автобусе - в общей сложности тратил 2 ЧАСА на дорогу туда-обратно до работы.



Глючное ПО, с которым неприятно работать, постоянно что-то виснет и ломается. Отчёт по СМС - конечно, же за свой счёт. Отношение руководства к работнику - свинское. Просил перевестись в другой отдел, на что мне ответили - "развесь объявления в институте, найди себе замену, тогда, может быть, переведём". После чего сказал, что уволюсь - сразу подобрели. И график удобный, мол, сделаем, и переведём, но это всё "завтраки", которыми меня кормили МЕСЯЦ. С меня хватило.



Устраивался на график 4/3, через 2 недели мне позвонила ведущая и поставила перед фактом - РАБОТАЕМ 5/2. Что я учусь на дневном отделении - всем плевать. Требуют работать с 10 до 20 5/2, хотя в договоре прописано "с 10 до 19", если уходишь в 19, то сразу предвзятое отношение складывается, всегда хамят. Ведущий специалист вообще со мной матом разговаривает по телефону постоянно, и вместо "что?" орёт "ЧО???", как гопота последняя. Не буду называть фамилий.



Насчёт самой работы. Вам дают план на месяц, практически невыполнимый, т.к. Вас сажают на мёртвую точку, а-ля мебельный магазин, где кредит бывает 1 в полгода. Требуют в каждый кредит пихать страховку, т.е. ОБМАНЫВАТЬ клиента. Думаю, многие в курсе, что сейчас есть такая вещь, как рассрочка 0-0-24. Так вот её оформлять вообще запрещают, говорят: "как хочешь, но ты должен оформить другой продукт + страховку, чтобы клиент переплатил кучу денег". Таким образом план выполнить вообще НЕРЕАЛЬНО. Клиент, услышав, что 0-0-24 он вряд ли получит, просто уходит и всё. 90% людей хотят кредит без переплаты.



В общем, спасибо БРС за полученный опыт, теперь, если буду брать кредит в Вашем банке, обязательно сделаю так, чтобы менеджеру пришлось сделать отмену авторизации Хе-хе.