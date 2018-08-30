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Русский Стандарт такой Русский Стандарт... плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал кредитным менеджером ровно 1 месяц. Не смог выдержать условий. Практически каждый день на новой точке, причём тухлой точке, где месячный план 50000р (мебельный, меховой магазин), кто берёт мебель в кредит? Никто.

На собеседовании обещали, что работа будет в удалённости ~ 1-2 станции метро от места жительства, в итоге ездил по 10-15 станций с несколькими пересадками + ещё на автобусе - в общей сложности тратил 2 ЧАСА на дорогу туда-обратно до работы.

Глючное ПО, с которым неприятно работать, постоянно что-то виснет и ломается. Отчёт по СМС - конечно, же за свой счёт. Отношение руководства к работнику - свинское. Просил перевестись в другой отдел, на что мне ответили - "развесь объявления в институте, найди себе замену, тогда, может быть, переведём". После чего сказал, что уволюсь - сразу подобрели. И график удобный, мол, сделаем, и переведём, но это всё "завтраки", которыми меня кормили МЕСЯЦ. С меня хватило.

Устраивался на график 4/3, через 2 недели мне позвонила ведущая и поставила перед фактом - РАБОТАЕМ 5/2. Что я учусь на дневном отделении - всем плевать. Требуют работать с 10 до 20 5/2, хотя в договоре прописано "с 10 до 19", если уходишь в 19, то сразу предвзятое отношение складывается, всегда хамят. Ведущий специалист вообще со мной матом разговаривает по телефону постоянно, и вместо "что?" орёт "ЧО???", как гопота последняя. Не буду называть фамилий.

Насчёт самой работы. Вам дают план на месяц, практически невыполнимый, т.к. Вас сажают на мёртвую точку, а-ля мебельный магазин, где кредит бывает 1 в полгода. Требуют в каждый кредит пихать страховку, т.е. ОБМАНЫВАТЬ клиента. Думаю, многие в курсе, что сейчас есть такая вещь, как рассрочка 0-0-24. Так вот её оформлять вообще запрещают, говорят: "как хочешь, но ты должен оформить другой продукт + страховку, чтобы клиент переплатил кучу денег". Таким образом план выполнить вообще НЕРЕАЛЬНО. Клиент, услышав, что 0-0-24 он вряд ли получит, просто уходит и всё. 90% людей хотят кредит без переплаты.

В общем, спасибо БРС за полученный опыт, теперь, если буду брать кредит в Вашем банке, обязательно сделаю так, чтобы менеджеру пришлось сделать отмену авторизации smile:) Хе-хе.
Dima2011бывший сотрудник
21.11.2011 19:26
14 комментариев
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kerin
21.11.2011 23:42
Молодец! Всё правильно сделал.
maskroom
22.11.2011 11:16
ну а причем тут менеджер то с отменой авторизации?он вас продавать не научил?
Uff6ff
22.11.2011 12:09
В ТЦ Метрополис (Москва) в магазине меха и кожи Снежная королева есть отдельный закуток представителя банка (Кредит Европа, кажется - хотя могу и ошибиться), который рассматривает кредит на шубы.
А вы говорите мебель в кредит!

Изменено: Uff6ff - 22.11.2011 12:10
MEN_018
22.11.2011 14:56
Сейчас в кредит все что угодно можно купить. Так что не удивляюсь.
director13
23.11.2011 00:49
сожалею вашей неудачной карьере в брс... возможно, что все и было так плохо, как вы рассказываете, но безопровержимо считаю, что в любой организации можно "поставить" и зарекомендовать себя так, чтобы вас бы охотнее перевели на лучшее место, чем дали уволиться. удачи!
СтипнойАрел
23.11.2011 13:31
"Отчёт по СМС - конечно, же за свой счёт"
Ответ: у меня нет рабочего сотового телефона
Hu_wizard
27.11.2011 13:56
Честно говоря последняя фраза просто неадекватна... За такое поведение можно запросто в ЧС загудеть, а потом ты уже где угодно пробуй брать - посмеёшся...
у любой компании есть коммерческие интересы, это второй момент.
А по организации работы и самой работе верю на 100% всему, что описал автор.
Pika4y
07.12.2011 18:49
Ну а как хотели, что вот вы пришли с точки кого то сняли кто работает давно и вас туда поставили сразу? Нет так не бывает.
fender
08.12.2011 00:59
Москва не сразу строилась... Чтоб добиться хорошей точки нужно себя проявить, что вы, как я поняла, так и не смогли! Удачи Вам!!

p.s. А что отмену авторизации сложно сделать?? 2 минуты...
Пилот в каске
09.12.2011 23:24
Банк эксплуатирует неопытную молодёжь ещё продолжающую комплексовать по тому или иному поводу. Возьми они взрослого человека на работу сразу бы ведущий за мат в разговоре по носу получил. Собственно наблюдаем капитализм в сухом остатке.
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