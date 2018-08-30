Здравствуйте, все жители форума . Устраивался на работу в БРС на кредитного менеджера, на собеседовании пригласили в другую комнату и предложили вакансию "ЯКОБЫ поинтереснее и лучше оплачиваемую"! Все хорошо, приятная беседа с ведущим менеджером, после - обучение... Первый день - все отлично! Самые высокие результаты из всей группы, на второй день - такая же история! Все старались, как и я, все понять и т.д.



Ближе к тестам меня отозвала полу-девушка и грубым таким голосом говорит: "Вас не пропустила служба безопасности, причины не известны, собирайте вещи, уходите! Материал оставьте (как будто я шпион американский)!" Очень удивило, ведь я, наверно, сам пример здорового образа жизни. Не пью, не курю и т.д., имею 1-й по легкой и 3-й по тяжелой атлетике разряд, и КМС по Джиу-Джитсу! Да и др. заслуг не пересчитать просто. Даже сама преподаватель очень удивилась - как так! После и ведущий также позвонила и расстроилась. В общем, не мне судить этот банк, но СБ у них голимая, наверно, планы тоже свои исполняют. Да и почитав отзывы, даже рад, что не попал туда, пойду дальше арт-директором работать.