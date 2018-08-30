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|Не прошел службу безопасности
|нейтральный голос не засчитан
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Здравствуйте, все жители форума . Устраивался на работу в БРС на кредитного менеджера, на собеседовании пригласили в другую комнату и предложили вакансию "ЯКОБЫ поинтереснее и лучше оплачиваемую"! Все хорошо, приятная беседа с ведущим менеджером, после - обучение... Первый день - все отлично! Самые высокие результаты из всей группы, на второй день - такая же история! Все старались, как и я, все понять и т.д.
Ближе к тестам меня отозвала полу-девушка и грубым таким голосом говорит: "Вас не пропустила служба безопасности, причины не известны, собирайте вещи, уходите! Материал оставьте (как будто я шпион американский)!" Очень удивило, ведь я, наверно, сам пример здорового образа жизни. Не пью, не курю и т.д., имею 1-й по легкой и 3-й по тяжелой атлетике разряд, и КМС по Джиу-Джитсу! Да и др. заслуг не пересчитать просто. Даже сама преподаватель очень удивилась - как так! После и ведущий также позвонила и расстроилась. В общем, не мне судить этот банк, но СБ у них голимая, наверно, планы тоже свои исполняют. Да и почитав отзывы, даже рад, что не попал туда, пойду дальше арт-директором работать.
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viktor_skorpion • несостоявшийся сотрудник
22.11.2011 15:23
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Да Вы не пример! Вы-мамонт)))) Можно с Вами познакомиться? )))
На месте этой девушки, я бы срочно подняла все Ваши анкеты, уточнила адрес проживания, приехала и отхлестала Вас по щекам.
А то иш писанный-расписанный красавец нашелся. Удивили КМСом, да кому он нужен в Банке. Да, и всем известно, что большинство "отказов от СБ" - это отказы, по каким-либо другим причинам (не прошел обучения/не понравились руководителю и пр. пр. пр.). Так что спуститесь с небес на землю.
Изменено:
MEN_018, могут допустить к обучению. На обучение приглашают сразу, а проверка СБ идет в процессе. Так что могут попросить как после 1-го-2-го дня обучения, так и непосредственно перед оформлением. Обычная практика.
Изменено:
А КМС пригодится, когда ФПД вырастет, чтоб со своих клиентов деньги выбивать))))
Это не бред. Благодаря ТК РФ грамотно отказать сотруднику очень сложно, если в заявленных требованиях к вакансии прописан минимум (а когда идет массовый подбор подобных специалистов и берут нубов - там требований почти нет). Поэтому кадровые службы стараются необоснованно не отказывать. "Не понравился руководителю", например - отказ необоснованный. И если человек пойдет в ГИТ, она встанет на сторону несостоявшегося сотрудника (если он по другим параметрам подходит, разумеется). И, чтобы избежать волокиты, спихивают все на СБ, ведь все знают, что СБ Банков может отказать, а если отказала-путь в этот Банк закрыт. Да и молодые специалисты не будут дотошно выяснять истинную причину отказа в этом случае.
1.какое отношение ваш здоровый образ жизни имеет к сб?пол тюрьмы сидит спорсменов
ОТВЕТ! Конечно ни какого не имеет, но подразумевает что отношение к нарушению закона не имею!
2. На месте этой девушки, я бы срочно подняла все Ваши анкеты, уточнила адрес проживания, приехала и отхлестала Вас по щекам.
ОТВЕТ: Вообще то нужно читать по внимательнее.... там не означает что девушка не красивая или что нибудь в этом роде... Это выгладило и сказано так! Можно было сказать "Извините... но вы не прошли службу безопасности! А не стал-ушел! Я ей кто? Брат что ли?
3. ахха,с арт директора на дожность спеца рядового,кстати хороший вариант
АРТ-ДИРЕКТОР - РАБОТА НОЧНАЯ... КОГДА ВСТАНЕТ ВЫБОР СЕМЬЯ ИЛИ РАБОТА, ТОГДА Я ПОМОТРЮ!
4. Минуточку...а как могли допустить к обучению, не пройдя 100% СБ ??? А что касается КМС и заслуг в Джиу-Джитсу!!, у вас экономическое или финансовое образование сть ? может СБ это в последний момент и заметило?
ОТВЕТ: Гос. упр. и финансы
5. А что удивительного? Когда не знают что придумать, чтоб отказать, то прикрываются СБ. И объяснять ничего не надо.
А КМС пригодится, когда ФПД вырастет, чтоб со своих клиентов деньги выбивать))))
ОТВЕТ: Об отказе очень удивилась преподаватель... а так же потом позвонил ведущий и тоже очень сожалел что не пропустили!
А КМС Всегда пригодиться)
8. Это не бред. Благодаря ТК РФ грамотно отказать сотруднику очень сложно, если в заявленных требованиях к вакансии прописан минимум (а когда идет массовый подбор подобных специалистов и берут нубов - там требований почти нет). Поэтому кадровые службы стараются необоснованно не отказывать. "Не понравился руководителю", например - отказ необоснованный. И если человек пойдет в ГИТ, она встанет на сторону несостоявшегося сотрудника (если он по другим параметрам подходит, разумеется). И, чтобы избежать волокиты, спихивают все на СБ, ведь все знают, что СБ Банков может отказать, а если отказала-путь в этот Банк закрыт. Да и молодые специалисты не будут дотошно выяснять истинную причину отказа в этом случае.
ОТВЕТ: Скорее это так(((