Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Постскриптум
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Год как не работаю в этом банке. Работал в юридическом департаменте 3,5 года на руководящей должности.
Коллектив был отличный, такого нигде у меня не было за мои более чем 10 лет работы в банках. Летом 2010 пришел новый директор и выгнал всех, кто что-либо знал в юриспруденции, насколько я знаю, там сейчас одни салажата. Зачем это - мысли есть, но промолчу, ибо нет четких доказательств.
Зарплата всю дорогу были маленькие, но до августа 2008 года это компенсировалось премиями. Потом все зажали, премии забылись, в банке начались непонятные преобразования под неадекватным лозунгом сокращения издержек. Профессионалы все ушли, сейчас уходят те профи, которые там по случайности остались.
Новый бренд напоминает агентство ритуальных услуг. Сейчас профи в этом банке делать нечего, не с кем работать. Реально что-то создавать не дадут, замучают бюрократией и говорильней.
|
1
Fesso • бывший сотрудник
22.11.2011 17:11
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
светопреставление в Банке началось весной 2010 года, а летом докатилось до ЮД, когда в руководство Банка пришел Хозяин (собственник) и началась смена команды.
Что касается зарплат в ЮД ГО, так как я понял по прошествии времени, одной из причин не повышение з.п. в 2010 г. является своеобразное мнение руководителя ЮД по данному вопросу. Обращаю внимание, что это не говорит о моем каком-либо негативным отношении к предыдущему начальнику ЮД, так как именно этому человеку я благодарен за то, что стал банковским юристом, поэтому от меня за этой ей ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
Что касается опыта новых сотрудников ничего не могу сказать, так как знаю только человека, который пришел на мое место (это точно не «салажонок», а хороший специалист). Что касается других верных бойцов могу сказать, что тем кто остались/пришли повезло больше нас, так как они наконец получили з.п. о которой старая команда юристов не могла мечтать.
Кроме того, новый начальник ЮД, судя по сайту Банка, смогла войти в руководство Банка, и смею, надеяться это отразилось и на положение ЮД в целом.
Могу сказать об обстановке которая царила в 2010 году, с кем общался все уходили или собирались уходить. В итоги на уровне среднего звена поменялось очень много народу. Те кто остались, получились хороший плюс к з.п. и продолжают работать. Правда есть случаи, когда старых спецов жестко выкидывают из Банка (это я не про ЮД).
Поэтому если вы спец и сможете себя продать на собеседовании, желаю всем удачной работы в РГС банке, так как одним из показателей результата работы является з.п. если она Вас устраивает то в путь. Кроме того, уверен тем кто попадет в данный Банк обеспечена динамичная работа, скучать не будете.
Лично я ушел с глубоким сожалением, так как коллектив и работы были замечательные проработал примерно столько же, сколько и автор отзыва, если бы не з.п. работал бы там до сих пор. Но сейчас у меня большие перспективы работы в другом Банке.
Изменено: