Год как не работаю в этом банке. Работал в юридическом департаменте 3,5 года на руководящей должности.

Коллектив был отличный, такого нигде у меня не было за мои более чем 10 лет работы в банках. Летом 2010 пришел новый директор и выгнал всех, кто что-либо знал в юриспруденции, насколько я знаю, там сейчас одни салажата. Зачем это - мысли есть, но промолчу, ибо нет четких доказательств.



Зарплата всю дорогу были маленькие, но до августа 2008 года это компенсировалось премиями. Потом все зажали, премии забылись, в банке начались непонятные преобразования под неадекватным лозунгом сокращения издержек. Профессионалы все ушли, сейчас уходят те профи, которые там по случайности остались.



Новый бренд напоминает агентство ритуальных услуг. Сейчас профи в этом банке делать нечего, не с кем работать. Реально что-то создавать не дадут, замучают бюрократией и говорильней.