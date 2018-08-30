Здравствуйте!!! Хочу поделиться с вами своим опытом работе в банке. И начну, пожалуй, с обучения.

Обучают многому, на тот момент, когда я пришла на обучение в банк, оно длилось 2 дня. На третий день мы уже сдавали тест. Всё, чему нас обучали, было вполне достаточно для того, чтобы тест сдать. Главное - слушать, слышать и хотя бы попытаться понять, о чём тебе говорят. Вполне понятным тебе языком, что немаловажно.



После сдачи теста обязательно общаешься с руководителем отдела, тебе рассказывают о внутренних правилах банка, соцпакете и прочих нюансах. Если всё устраивает - проходишь стажировку и добро пожаловать в коллектив.



Коллектив, кстати сказать, отличный! Опытные сотрудники помогают не только в работе, но и освоиться на новом месте работы. Все дружные и отзывчивые люди. Спасибо за это руководству в первую очередь.

Руководство справедливое. Никогда не оставит без внимания твои просьбы, всегда поможет решить проблему или какую-либо нестандартную ситуацию в работе. Но! Учитывайте, что у банка клиентоориентированный подход, главное - это качественно обслуженные клиенты и хорошие отзывы о работе сотрудников и банка в целом! Ребята, помните, незаменимых сотрудников нет, а клиент всегда прав! Поэтому никто не станет поощрять обманы и мошенничество. Если с клиентом нужно связаться, значит НУЖНО. Нужна консультация - консультируйте. Не пытайтесь работать на количество, старайтесь на качество. Увеличивать себе статистику обманным путем не стоит вовсе, уволят по статье, хорошего мало.



Повышаться в банке вполне реально. На собственном опыте приведу вам пример - я работала в банке 10 месяцев, первое повышение было через 4 месяца, следующее ещё через 4. Я никогда не пыталась быть хитрее и умнее кого-то, я просто работала. Это был первый опыт работы в банке,я всему училась "с нуля", стала набираться опыта и шла на повышение. Это может каждый, было бы желание. 10 месяцев работы пролетели незаметно и легко, я бы работала с удовольствием дальше, но так сложились личные обстоятельства, что, увы, я покидаю своё место работы в банке ТКС.



Я благодарна всем, с кем я работала. Это действительно ценный опыт - быть частью сложного процесса, постоянно чему-то учиться и при этом получать удовольствие от всего, что ты делаешь. Спасибо, ТКС! Вы лучшие! Вы действуете сейчас и дальше действовать будете Вы!



С Уважением, Ведущий специалист сектора обработки внутренних запросов отдела Телемаркетинг.