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|Мой личный опыт
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Здравствуйте!!! Хочу поделиться с вами своим опытом работе в банке. И начну, пожалуй, с обучения.
Обучают многому, на тот момент, когда я пришла на обучение в банк, оно длилось 2 дня. На третий день мы уже сдавали тест. Всё, чему нас обучали, было вполне достаточно для того, чтобы тест сдать. Главное - слушать, слышать и хотя бы попытаться понять, о чём тебе говорят. Вполне понятным тебе языком, что немаловажно.
После сдачи теста обязательно общаешься с руководителем отдела, тебе рассказывают о внутренних правилах банка, соцпакете и прочих нюансах. Если всё устраивает - проходишь стажировку и добро пожаловать в коллектив.
Коллектив, кстати сказать, отличный! Опытные сотрудники помогают не только в работе, но и освоиться на новом месте работы. Все дружные и отзывчивые люди. Спасибо за это руководству в первую очередь.
Руководство справедливое. Никогда не оставит без внимания твои просьбы, всегда поможет решить проблему или какую-либо нестандартную ситуацию в работе. Но! Учитывайте, что у банка клиентоориентированный подход, главное - это качественно обслуженные клиенты и хорошие отзывы о работе сотрудников и банка в целом! Ребята, помните, незаменимых сотрудников нет, а клиент всегда прав! Поэтому никто не станет поощрять обманы и мошенничество. Если с клиентом нужно связаться, значит НУЖНО. Нужна консультация - консультируйте. Не пытайтесь работать на количество, старайтесь на качество. Увеличивать себе статистику обманным путем не стоит вовсе, уволят по статье, хорошего мало.
Повышаться в банке вполне реально. На собственном опыте приведу вам пример - я работала в банке 10 месяцев, первое повышение было через 4 месяца, следующее ещё через 4. Я никогда не пыталась быть хитрее и умнее кого-то, я просто работала. Это был первый опыт работы в банке,я всему училась "с нуля", стала набираться опыта и шла на повышение. Это может каждый, было бы желание. 10 месяцев работы пролетели незаметно и легко, я бы работала с удовольствием дальше, но так сложились личные обстоятельства, что, увы, я покидаю своё место работы в банке ТКС.
Я благодарна всем, с кем я работала. Это действительно ценный опыт - быть частью сложного процесса, постоянно чему-то учиться и при этом получать удовольствие от всего, что ты делаешь. Спасибо, ТКС! Вы лучшие! Вы действуете сейчас и дальше действовать будете Вы!
С Уважением, Ведущий специалист сектора обработки внутренних запросов отдела Телемаркетинг.
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Захватыч • бывший сотрудник
26.11.2011 04:17
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Это из серии "Наш ответ Чемберлену"
Захватыч, откройте, пожалуйста, тайну: какие обстоятельства вынудили покинуть Вас столь прекрасное место?
Ухожу по причине человеческой жадности - предложили место,где я буду зарабатывать в 3 раза больше. Естественно,место по знакомству. и несмотря на то,что меня там очень ждут, я ещё думала, уйду я из банка или нет. И это чистая правда. Мне очень жаль расставаться со своей работой и коллективом. За время работы в ТКС это стали не просто коллеги, а друзья. А друзей очень сложно покидать. Представьте,что вы работаете со своими друзьями там,где вам действительно нравится...
Я бы с удовольствием Вам ответила от всей души,как я люблю(мои меня знают)! Но тут не могу=) ваш сарказм мне по боку. Найдите такое место работы,как ТКС, тогда обсудим. Удачи вам и карьерного роста!!!!!!
К великому сожалению, необразованные и полуграмотные сотрудники - еще одна беда ТКС. И те, кто держатся за эту работу всеми силами, просто понимают, что это - их потолок и единственный шанс на нормальное будущее.
К счастью, я не знаю таких проблем.
Так что зависть - это ваш удел, а никак не мой. Поверь, двер, кто бы ты ни был там, меня с моим образованием отрывают с руками и ногами, ТКС было временное пристанище, которое дало мне хороший старт и не более.
А вы плачьте дальше от несправедливости, которая вас окружает в отделе, но здесь обязательно пишите, что все просто супер ))
И не забудьте еще больше облизать свое начальство, ведь это - единственный шанс на хоть какое-то продвижение ))) Которое отразится только на вашей зп, но никак не на функционале и не на интеллектуальности вашей работы )) Звоните клиентам хоть до старости, удачи!
Кстати, фамилии здесь не озвучиваются по правилам сайта, но вам, конечно же, на это наплевать. Если уж такие смелые, то озвучьте здесь свои, а там посмотрим! Или кишка тонка? )))
Изменено:
Ведут себя достойно с достойными людьми, а не с подобным контингентом.
Элементарно позволило. Семейные обстоятельства, потребность в определенном графике, все просто.
А потом привязалась, как дура, к тем, к кому не стоило. Сейчас оглядываюсь назад и думаю, как же это хорошо, что меня уволили, ведь я бы сидела и деградировала месяцами (а если годами?). Что было бы с моей карьерой?Моя теперешняя работа в банке - работа с живыми людьми - на 10 порядков выше и не идет ни в какое сравнение с функционалом в ТКС. И нервов столько не забирает.
Да, мне обидно, что со мной так поступили, но это стоило того, на самом деле. И хорошо, что я благодаря подобному горькому опыту научилась относиться к работе как к работе - ничего личного.
Чего и всем желаю. Ни одна работа не стоит наших слез, нервов, расстройств и разочарований (если это становится тенденцией).
1. в ТКС все же можно повыситься честным путем, без облизывания руководства;
2. в ТКС работают не только безграмотные и необразованные люди, а еще и такие,как вы;
3. то что вас уволили, только принесло вам пользу.
Я что-то упустила? или все верно?
Тогда зачем вы пишите,что все в вашем отделе неграмотные, ни на что негодные люди,что все лжецы,что руководство никого не повышает просто так, за хорошую работу? Где правда?
Да, можно повыситься, и я об этом писала. Даже не так, достаточно просто повыситься, было бы желание, стремление и мозги. Только это повышение не дает ничего, кроме увеличения зп, вот в чем дело. А зп - это далеко не все, по крайней мере, для меня.
И я не говорила про всех. Нет, не все такие. Там были и есть люди, с которыми я дружила, которых я любила, которых я просто уважала. Были и есть в ТМ люди достойные. Но все-таки они надолго не задерживаются там, чаще всего. Это факт, а факт, действительно, самая упрямая вещь на свете.
Изменено:
Любой взрослый это понимает.
vivilana, единственным доказательством Ваших слов служило бы полное Ваше отсутствие в постах данной ветки Банки.ру
Но все остальные видят обратное, а Ваши бывщие коллеги, как видно по комментариям, над Вами смеются.
Рекомендую Вам перестать плевать во всех желчью - и Вам приятней будет жить.
Если Вы так образованы, горды, умны, то примените это в жизни, а то прошлое, что связано с ТКС просто вычеркните из своей жизни. Пусть тени прошлого Вас не тревожат!
Увидев Ваш последующий ответ лишь получу подтверждение ранее написанному.