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Мой личный опыт положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте!!! Хочу поделиться с вами своим опытом работе в банке. И начну, пожалуй, с обучения.
Обучают многому, на тот момент, когда я пришла на обучение в банк, оно длилось 2 дня. На третий день мы уже сдавали тест. Всё, чему нас обучали, было вполне достаточно для того, чтобы тест сдать. Главное - слушать, слышать и хотя бы попытаться понять, о чём тебе говорят. Вполне понятным тебе языком, что немаловажно.

После сдачи теста обязательно общаешься с руководителем отдела, тебе рассказывают о внутренних правилах банка, соцпакете и прочих нюансах. Если всё устраивает - проходишь стажировку и добро пожаловать в коллектив.

Коллектив, кстати сказать, отличный! Опытные сотрудники помогают не только в работе, но и освоиться на новом месте работы. Все дружные и отзывчивые люди. Спасибо за это руководству в первую очередь.
Руководство справедливое. Никогда не оставит без внимания твои просьбы, всегда поможет решить проблему или какую-либо нестандартную ситуацию в работе. Но! Учитывайте, что у банка клиентоориентированный подход, главное - это качественно обслуженные клиенты и хорошие отзывы о работе сотрудников и банка в целом! Ребята, помните, незаменимых сотрудников нет, а клиент всегда прав! Поэтому никто не станет поощрять обманы и мошенничество. Если с клиентом нужно связаться, значит НУЖНО. Нужна консультация - консультируйте. Не пытайтесь работать на количество, старайтесь на качество. Увеличивать себе статистику обманным путем не стоит вовсе, уволят по статье, хорошего мало.

Повышаться в банке вполне реально. На собственном опыте приведу вам пример - я работала в банке 10 месяцев, первое повышение было через 4 месяца, следующее ещё через 4. Я никогда не пыталась быть хитрее и умнее кого-то, я просто работала. Это был первый опыт работы в банке,я всему училась "с нуля", стала набираться опыта и шла на повышение. Это может каждый, было бы желание. 10 месяцев работы пролетели незаметно и легко, я бы работала с удовольствием дальше, но так сложились личные обстоятельства, что, увы, я покидаю своё место работы в банке ТКС.

Я благодарна всем, с кем я работала. Это действительно ценный опыт - быть частью сложного процесса, постоянно чему-то учиться и при этом получать удовольствие от всего, что ты делаешь. Спасибо, ТКС! Вы лучшие! Вы действуете сейчас и дальше действовать будете Вы!

С Уважением, Ведущий специалист сектора обработки внутренних запросов отдела Телемаркетинг.
Захватычбывший сотрудник
26.11.2011 04:17
8 комментариев
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Вурдалак
27.11.2011 01:46
Цитата
Ребята,помните, незаменимых сотрудников нет, а клиент всегда прав! Поэтому никто не станет поощрять обманы и мошенничество.

Цитата
Увеличивать себе статистику обманным путем не стоит вовсе,уволят по статье,хорошего мало.

Это из серии "Наш ответ Чемберлену" smile:jokingly:
Цитата
10 месяцев работы пролетели незаметно и легко, я бы работала с удовольствием дальше, но так сложились личные обстоятельства,что,увы, я покидаю своё место работы в банке ТКС.

Захватыч, откройте, пожалуйста, тайну: какие обстоятельства вынудили покинуть Вас столь прекрасное место?
Захватыч
Автор отзыва
27.11.2011 07:33
Я говорю Вам так,как есть. Кому-то в это не верится, кого-то это рассмешит,а кто-то меня поймёт. Ведь мне действительно очень жаль уходить( и не просто жаль, а до слёз. До самых настоящих и искренних.

Ухожу по причине человеческой жадности - предложили место,где я буду зарабатывать в 3 раза больше. Естественно,место по знакомству. и несмотря на то,что меня там очень ждут, я ещё думала, уйду я из банка или нет. И это чистая правда. Мне очень жаль расставаться со своей работой и коллективом. За время работы в ТКС это стали не просто коллеги, а друзья. А друзей очень сложно покидать. Представьте,что вы работаете со своими друзьями там,где вам действительно нравится...

Я бы с удовольствием Вам ответила от всей души,как я люблю(мои меня знают)! Но тут не могу=) ваш сарказм мне по боку. Найдите такое место работы,как ТКС, тогда обсудим. Удачи вам и карьерного роста!!!!!!
vivilana
28.11.2011 23:11
Еще раз убеждаюсь, что те, кто прочно зацепился за ТКС, просто не могут не врать. О да, конечно, мне есть, чему завидовать )))
К великому сожалению, необразованные и полуграмотные сотрудники - еще одна беда ТКС. И те, кто держатся за эту работу всеми силами, просто понимают, что это - их потолок и единственный шанс на нормальное будущее.
К счастью, я не знаю таких проблем.
Так что зависть - это ваш удел, а никак не мой. Поверь, двер, кто бы ты ни был там, меня с моим образованием отрывают с руками и ногами, ТКС было временное пристанище, которое дало мне хороший старт и не более.
А вы плачьте дальше от несправедливости, которая вас окружает в отделе, но здесь обязательно пишите, что все просто супер ))
И не забудьте еще больше облизать свое начальство, ведь это - единственный шанс на хоть какое-то продвижение ))) Которое отразится только на вашей зп, но никак не на функционале и не на интеллектуальности вашей работы )) Звоните клиентам хоть до старости, удачи! smile;)
Кстати, фамилии здесь не озвучиваются по правилам сайта, но вам, конечно же, на это наплевать. Если уж такие смелые, то озвучьте здесь свои, а там посмотрим! Или кишка тонка? )))

Изменено: vivilana - 28.11.2011 23:14
vivilana
29.11.2011 01:18
Подобный функционал, тот, который был изначально, давался мне легко, я его грызла как орешки.
Ведут себя достойно с достойными людьми, а не с подобным контингентом.
Элементарно позволило. Семейные обстоятельства, потребность в определенном графике, все просто.
А потом привязалась, как дура, к тем, к кому не стоило. Сейчас оглядываюсь назад и думаю, как же это хорошо, что меня уволили, ведь я бы сидела и деградировала месяцами (а если годами?). Что было бы с моей карьерой?Моя теперешняя работа в банке - работа с живыми людьми - на 10 порядков выше и не идет ни в какое сравнение с функционалом в ТКС. И нервов столько не забирает.
Да, мне обидно, что со мной так поступили, но это стоило того, на самом деле. И хорошо, что я благодаря подобному горькому опыту научилась относиться к работе как к работе - ничего личного.
Чего и всем желаю. Ни одна работа не стоит наших слез, нервов, расстройств и разочарований (если это становится тенденцией).
lilusya
29.11.2011 01:28
vivilana, из вашего ответа можно сделать выводы:
1. в ТКС все же можно повыситься честным путем, без облизывания руководства;
2. в ТКС работают не только безграмотные и необразованные люди, а еще и такие,как вы;
3. то что вас уволили, только принесло вам пользу.
Я что-то упустила? или все верно?
Тогда зачем вы пишите,что все в вашем отделе неграмотные, ни на что негодные люди,что все лжецы,что руководство никого не повышает просто так, за хорошую работу? Где правда?
vivilana
29.11.2011 01:52
lilusya, если бы Вы читали внимательно, то не делали бы таких выводов из моих комментариев.
Да, можно повыситься, и я об этом писала. Даже не так, достаточно просто повыситься, было бы желание, стремление и мозги. Только это повышение не дает ничего, кроме увеличения зп, вот в чем дело. А зп - это далеко не все, по крайней мере, для меня.
И я не говорила про всех. Нет, не все такие. Там были и есть люди, с которыми я дружила, которых я любила, которых я просто уважала. Были и есть в ТМ люди достойные. Но все-таки они надолго не задерживаются там, чаще всего. Это факт, а факт, действительно, самая упрямая вещь на свете.

Изменено: vivilana - 29.11.2011 01:53
ZappBrannigan
29.11.2011 10:25
Пусть и оффтоп, но судя по комментариям не все у вивиланы супер, т.к. иначе человек бы тут не следил за комментариями в СР, а занимался бы своей "новой, прекрасной" жизнью.
Любой взрослый это понимает.

vivilana, единственным доказательством Ваших слов служило бы полное Ваше отсутствие в постах данной ветки Банки.ру
Но все остальные видят обратное, а Ваши бывщие коллеги, как видно по комментариям, над Вами смеются.

Рекомендую Вам перестать плевать во всех желчью - и Вам приятней будет жить.

Если Вы так образованы, горды, умны, то примените это в жизни, а то прошлое, что связано с ТКС просто вычеркните из своей жизни. Пусть тени прошлого Вас не тревожат!

Увидев Ваш последующий ответ лишь получу подтверждение ранее написанному.

Сергеич
29.11.2011 10:43
lilusya, vivilana, междоусобицу по вопросу карьерного взлета и путей его достижения просьба перенести за пределы форума. Будьте немного сдержаннее.
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