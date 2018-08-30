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Автор: volody92



В связи с увольнением появилось свободное время, просматривала страничку банка, почитала отзывы о работе в банке, хотя мне казалось, что все очень даже не плохо, некоторое время не решалась, но все же написала. 4 года я проработала в ОО «Астраханский», практически с самого начала присутствия банка в регионе. Коллектив замечательный, слаженный, все специалисты своего дела!



В середине октября этого года началась чистка (нет других слов) в наших рядах с головы, т.е. с управляющего. К концу октября коллектив начал постепенно приходить в себя, но не тут-то было. 28.10. в ОО «Астраханский» приезжает, типа для налаживания отношений с ООО ПКФ «ЦГП», руководитель Службы Безопасности головного офиса банка в сопровождении коллег из корпоративного бизнеса, которые встречаются с руководителем вышеуказанного ООО (причем нанятым менеджером, а не собственником бизнеса!), приходят в офис банка давать указания!



Руководитель Службы Безопасности головного офиса банка стоит передо мной, жует жвачку, стучит пальцем по столу и дает мне 30 минут для решения вопроса, который уже согласован с зам. Председателя в телефонном режиме и по эл. почте. Хочу сразу отметить, что задачу, поставленную передо мной, я выполнила, а клиент, в отношении которого решался вопрос, не смог появиться в банк, он сам мне это заявил в телефонном режиме. Так был срочно нужен документ в пятницу, что забрали его только во вторник перед обедом.



С 31.10. началось на меня давление, за полтора часа до конца рабочего короткого предпраздничного дня 03.11. мне два раза говорили писать заявление на увольнение и затем два раза решение отменяли без объяснения причин. Это было какое-то издевательство. Решение руководства банка о моем увольнении принималось (как выяснилось позже) на основании сплетен и слухов не подтвержденными никакими фактами. Уж очень это напоминает те далекие, холодные времена, когда подъезжал к подъезду воронок и увозил… куда, за что? Очень обидно, ведь за годы, проработанные в этом банке, был внесен немалый вклад в развитие банка в регионе, а вопросов по работе нет.



А добили меня возвратом ПК! 07.11. был мой последний рабочий день в банке, мне сказали, что до 17-00 мне зачислят расчет и мне необходимо сдать зарплатную ПК, без вариантов?! Забирай свои и… А то, что я являюсь клиентом банка, имею действующий текущий счет, у меня открыт депозит на немалую сумму, это вообще никак не учитывается? А насчет тариф поменять - никто не подумал? По супер-экспрессам ПК налево, направо выдаем, а бывшим сотрудникам, клиентам банка?



И наконец, 15.11. я обратилась с просьбой о выдаче мне справки о среднемесячной ЗП для предоставления в Агентство по занятости населения и предоставила бланк для заполнения. 28.11. справка не готова, более того, специалист, который может ее заполнить на больничном, когда выйдет тогда и заполнит, пояснили мне в Ростовском филиале. Хотя Законом установлено, что работодатель при увольнении обязан выдать справку в день увольнения вместе с трудовой книжкой. Что не было сделано. После моего обращения о выдаче данной справки прошло две недели, я до сих справку на руках не имею.



Фамилии не стала указывать, думаю, что эти люди узнают себя. Да «Близкий Вам Банк» стал далеко не близким…