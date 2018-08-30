Добрый день! Являюсь сотрудником банка полгода. Точнее, сотрудником ГВС. Я за это время успела полюбить свою работу и сам банк. Соц пакет замечательный, у меня много друзей и знакомых в других банках работают и, поверьте, не везде есть бесплатные обеды, замечательная страховка и т.д.

Коллектив дружный, всегда придут на помощь (ну, может, мне просто повезло). Есть, конечно, свои "мерзкие" люди в коллективе, но стоит ли обращать на них внимание? Скажу больше, со многими сотрудниками я даже очень подружилась. Искренне рада, что познакомилась с интересными людьми. Начальство? Ну конечно не обходится без придирок. Но если ты качественно выполняешь свою работу, то и трогать тебя не будут. Есть такие, которые без конца курят, обедают и отдыхают, а под конец рабочего дня приступают к работе, а потом жалуются на то, что их не ценят, обижают и бла, бла, бла.

А те, кто пишет плохо, видимо, просто вы сами не смогли добиться чего-то. И теперь виноваты все, банк, руководство и т.д. и т.п. Будьте сильнее! И все получится!



p.s. Я люблю тебя, ЮниКредит!