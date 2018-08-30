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|А я люблю свой банк!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Являюсь сотрудником банка полгода. Точнее, сотрудником ГВС. Я за это время успела полюбить свою работу и сам банк. Соц пакет замечательный, у меня много друзей и знакомых в других банках работают и, поверьте, не везде есть бесплатные обеды, замечательная страховка и т.д.
Коллектив дружный, всегда придут на помощь (ну, может, мне просто повезло). Есть, конечно, свои "мерзкие" люди в коллективе, но стоит ли обращать на них внимание? Скажу больше, со многими сотрудниками я даже очень подружилась. Искренне рада, что познакомилась с интересными людьми. Начальство? Ну конечно не обходится без придирок. Но если ты качественно выполняешь свою работу, то и трогать тебя не будут. Есть такие, которые без конца курят, обедают и отдыхают, а под конец рабочего дня приступают к работе, а потом жалуются на то, что их не ценят, обижают и бла, бла, бла.
А те, кто пишет плохо, видимо, просто вы сами не смогли добиться чего-то. И теперь виноваты все, банк, руководство и т.д. и т.п. Будьте сильнее! И все получится!
p.s. Я люблю тебя, ЮниКредит!
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aaslyamova • сотрудник
29.11.2011 15:15
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Начальство не обходится без придирок (в моем понимании придирки - это когда не до чего докопаться). Но если качественно делать работу - то и трогать не будут. А если в силу неопытности делать будешь некачественно - тогда БУДУТ трогать? И как именно будут?
Ну и на последок - мы, кто пишем плохо, не смогли добиться чего-то. Чего-то такого... Такого... Повышения зарплаты, например, это же чего-то такое... Или карьерного роста... Это вообще чего-то-чего-то!
А действующему сотруднику - удачи в любви к банку. Надеюсь, что через год эта любовь останется, и останется взаимной. А то ведь как в поговорке - "Любовь зла, полюбишь и козла".