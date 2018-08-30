Всем привет! Хочу рассказать о своем опыте работы в ОАО"Промсвязьбанк" и о его дальнейших последствиях. Работал практически два года в одном из подразделений банка, достаточно успешно, более того, были награды за лучшие показатели в работе, благодарности и т.д. В связи с разногласиями с руководителем уволился по собственному желанию (конечно же, желание было не собственное, но такова формулировка в ТК, и с этим уже ничего не поделаешь). Причин для беспокойства не было, так как будучи хорошим специалистом и имея богатый опыт был уверен, что работу найду. И в силу собственных человеческих убеждений не стал опускаться до разборок и обращения в трудовую инспекцию и другие инстанции. Без каких- либо сомнений проходил успешно собеседования с руководителями в разных банках, но в итоге получал отказ в принятии на работу. Причиной отказов (их было 7) являлась негативная информация от службы безопасности Промсвязьбанка, о чем мне сообщали все потенциальные работодатели. И данному факту есть конкретные подтверждения.



Это обстоятельство повергло меня в шок!!! На каком основании служба безопасности ПСБ распространяет обо мне негативную информацию? Почему меня об этом никто не уведомил? По трудовому законодательству такие действия должны быть юридически правомерными и донесены до меня в письменном виде, если у банка есть на такие действия основания. И когда я обратился в банк к бывшему руководителю с целью разъяснения сложившейся ситуации, мне было сказано, что официальной информации нет, я не в теме, до свидания!



В результате неправомерных действий Промсвязьбанка я в течение трех месяцев не могу устроится на работу, испорченна деловая репутация, более того, не оплачено образование, не оплачен кредит и полный разлад в личной жизни... По данному факту направленна претензия на имя руководства банка, так же отдельно приложены копии обращении в Центральный Банк, Генеральную прокуратуру, Трудовую инспекцию (11.11.2011). В случае игнорирования со стороны Банка, буду вынужден направить заявления в выше перечисленные инстанции, с последующим исковым заявлением в суд в соответствии со статьей №152 Гражданского кодекса РФ Защита чести, достоинства и деловой репутации.