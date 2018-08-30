Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|"Не просто уволить, а сделать так, что бы больше не трудоустроился"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Всем привет! Хочу рассказать о своем опыте работы в ОАО"Промсвязьбанк" и о его дальнейших последствиях. Работал практически два года в одном из подразделений банка, достаточно успешно, более того, были награды за лучшие показатели в работе, благодарности и т.д. В связи с разногласиями с руководителем уволился по собственному желанию (конечно же, желание было не собственное, но такова формулировка в ТК, и с этим уже ничего не поделаешь). Причин для беспокойства не было, так как будучи хорошим специалистом и имея богатый опыт был уверен, что работу найду. И в силу собственных человеческих убеждений не стал опускаться до разборок и обращения в трудовую инспекцию и другие инстанции. Без каких- либо сомнений проходил успешно собеседования с руководителями в разных банках, но в итоге получал отказ в принятии на работу. Причиной отказов (их было 7) являлась негативная информация от службы безопасности Промсвязьбанка, о чем мне сообщали все потенциальные работодатели. И данному факту есть конкретные подтверждения.
Это обстоятельство повергло меня в шок!!! На каком основании служба безопасности ПСБ распространяет обо мне негативную информацию? Почему меня об этом никто не уведомил? По трудовому законодательству такие действия должны быть юридически правомерными и донесены до меня в письменном виде, если у банка есть на такие действия основания. И когда я обратился в банк к бывшему руководителю с целью разъяснения сложившейся ситуации, мне было сказано, что официальной информации нет, я не в теме, до свидания!
В результате неправомерных действий Промсвязьбанка я в течение трех месяцев не могу устроится на работу, испорченна деловая репутация, более того, не оплачено образование, не оплачен кредит и полный разлад в личной жизни... По данному факту направленна претензия на имя руководства банка, так же отдельно приложены копии обращении в Центральный Банк, Генеральную прокуратуру, Трудовую инспекцию (11.11.2011). В случае игнорирования со стороны Банка, буду вынужден направить заявления в выше перечисленные инстанции, с последующим исковым заявлением в суд в соответствии со статьей №152 Гражданского кодекса РФ Защита чести, достоинства и деловой репутации.
|
5
[Masterstaff] • бывший сотрудник
30.11.2011 00:48
|
Ответ банка:
Уважаемый [Masterstaff]!
30 ноября представитель Промсвязьбанка предложил Вам направить в банк необходимую информацию для проведения служебного расследования.
По данным на 6 декабря информации об обстоятельствах произошедшего от Вас не получено. Таким образом подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в Вашем отзыве, не представляется возможным.
С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено:
И конечно продолжайте искать работу, может быть не только в банках. Не все доверяют результатам проверок.
Соглашусь с gulag - не все работодатели доверяют результатам проверок.
Удачи вам.
Мы заинтересованы в том, чтобы разобраться в данной ситуации. Пришлите, пожалуйста, на электронный адрес pr@psbank.ru информацию на рассмотрение с указанием следующих данных: обстоятельства произошедшего, Ваши фамилия, имя, отчество, на какой должности, в каком подразделении банка и в какой период времени Вы работали, Ваши контакты для связи.
По Вашему обращению будет проведено служебное расследование, в ходе которого будут проверены предоставленные Вами сведения.
С уважением, Департамент общественных связей ОАО «Промсвязьбанк»
По сути, безопасники везде являются независимой инстанцией, которая не подчиняется никому, при этом, имея громадный ресурс влияния. Куча сделок проходит через них, приемы на работу проходят через них, договорные отношения проходят через них... все идет через службы безопасности. А так как в этих структурах работают люди, имеющие за плечами богатый опыт работы в силовых ведомствах, это накладывает определенный отпечаток на их стиль и образ мышления. И очень часто им начинает сносить планку от собственного могучия и безнаказанности, что влечет за собой печальные последствия как для бизнеса в целом, так и для отдельных его представителей (пускай и бывших) в частности.
Автору остается только пожелать удачи в борьбе за свое доброе имя. Могу посоветовать сразу на этапе собеседования озвучивать возникновение возможных проблем по линии безопасников, иногда это помогает. Один пример из моей практики это подтверждает.
Что касается доказательств, то один из моих знакомых к которому я пробовал устроится в Банк (и только с целью проверки) он готов подтвердить данную информацию, в том числе в суде. Все последующие трудоустройства будут сопровождать юрист, по каждому отказу буду требовать официальный запрос об отказе с причиной отказа , если потребуется и через суд, так как работодатель обязан дать письменный отказ по законодательству.
Я человек достаточно нравственный и готов вести диалог с Банком. Но не надеюсь на мирный исход. Время покажет.
Все документы отправлю в рабочем порядке по всем инстанциям и обязательно подам в суд, для меня это теперь дело всей моей карьеры, репутации и принципа.
С уважением, [Masterstaff]