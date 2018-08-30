Доброго всем времени суток! Может, конечно, только нас, операционистов "Авангард-Экспресс", набирают таких неприхотливых и позитивных, но мне все нравиться! Конечно, свои минусы тоже есть, куда же без них, но в целом все хорошо. Программа АБС очень простая и удобная, все больше и больше совершенствуется, спасибо тем, кто это делает. Все вопросы выслушиваются и рассматриваются в индивидуальном порядке. Зарплата как-никак, но все же индексируется (в отличие от других банков). Премии платятся в зависимости от проходимости офиса. Офис у многих рядом с домом. Ну, не буду перечислять все, а то напишите, что отзыв "заказной".



Из минусов хочется оставить пожелания тем людям, которые проектируют/строят "Экспрессы": ну ООООЧЕНЬ неудобно, когда клиенты норовят чуть-ли не на колени залезть и в ноутбук заглянуть во время беседы, т.к. стойка операциониста во многих офисах открытая. Операционист сидит почти между кассой и стойкой, и из личного опыта хочу сказать, что такая вот "близость" к клиентам весьма не безопасна, т.к. под вечер в офис где-нибудь на окраине Москвы порой заходят очень неадекватные люди, меняющие валюту или отправляющие перевод.



Хочу пожелать всем действующим сотрудникам позитивных коллег, начальников и таких же клиентов! И не обращайте внимания на мелочи, ведь все мы люди и можем допускать промахи и ошибки, берегите свои нервы и выполняйте свою работу!