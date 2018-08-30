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А мне здесь нравится хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго всем времени суток! Может, конечно, только нас, операционистов "Авангард-Экспресс", набирают таких неприхотливых и позитивных, но мне все нравиться! smile:) Конечно, свои минусы тоже есть, куда же без них, но в целом все хорошо. Программа АБС очень простая и удобная, все больше и больше совершенствуется, спасибо тем, кто это делает. Все вопросы выслушиваются и рассматриваются в индивидуальном порядке. Зарплата как-никак, но все же индексируется (в отличие от других банков). Премии платятся в зависимости от проходимости офиса. Офис у многих рядом с домом. Ну, не буду перечислять все, а то напишите, что отзыв "заказной". smile:-)

Из минусов хочется оставить пожелания тем людям, которые проектируют/строят "Экспрессы": ну ООООЧЕНЬ неудобно, когда клиенты норовят чуть-ли не на колени залезть и в ноутбук заглянуть во время беседы, т.к. стойка операциониста во многих офисах открытая. Операционист сидит почти между кассой и стойкой, и из личного опыта хочу сказать, что такая вот "близость" к клиентам весьма не безопасна, т.к. под вечер в офис где-нибудь на окраине Москвы порой заходят очень неадекватные люди, меняющие валюту или отправляющие перевод.

Хочу пожелать всем действующим сотрудникам позитивных коллег, начальников и таких же клиентов! И не обращайте внимания на мелочи, ведь все мы люди и можем допускать промахи и ошибки, берегите свои нервы и выполняйте свою работу! smile;)
Pooffy • сотрудник
02.12.2011 03:02
5 комментариев
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Работница
14.12.2011 18:15
А вот у меня вопрос к вам по поводу зарплаты. Я была на собеседовании, вроде как прошла. Но вот незадача - предлагают оклад по трудовому договору маленький. Не буду говорить конкретных цифр, но давайте обозначим эту сумму Х. А в реале обещают платить Х*3. То есть в 3 раза больше чем оклад в трудовом договоре. Эти обещания Банк выполняет? Выплачивает ту ЗП, которую обещают??? И бывают ли такие случаи, когда сотруднику просто срезают всю ЗП до уровня оклада, якобы за плохое выполнение своих обязанностей?
Pooffy
Автор отзыва
14.12.2011 23:04
>>> Платят столько, сколько обещают, плюс премии и переработки (если есть), с повышением должности происходит повышение оклада. А вот чтобы срезали з/п до уровня оклада - такого я не слышала.
Palych
15.12.2011 20:26
Ничего себе! До сих пор?!?! Уже очень много лет назад это вызывало неподдельное изумление. smile:)
Но нет, таким низким скотством там не занимаются. Все о чем договориваются при приеме честно выполняется (даже не в лучшие времена). Во всяком случае, так было тогда, "много лет назад". smile:) Почти уверен, что в этом смысле ничего не поменялось.

Изменено: Palych - 15.12.2011 20:26
Пилот в каске
16.12.2011 18:59
Не пойму откуда такая паранойя к защите от визуального контакта клиента с ПО Банка.
Pooffy
Автор отзыва
16.12.2011 22:43
>>> А разве я писала что у меня паранойя? Или я прошу отгородить меня глухой стеной от клиентов, чтоб, не дай Бог, они не увидели ноутбук или принтер? Я о том, что при такой стойке не комфортно работать 12, а то и 13 часов подряд. Кстати, а "стол" кассира вы видели в новых офисах???? Наверно им очень удобно работать на поверхности шириной 15 см вместо стола.
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