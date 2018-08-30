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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Жить уверенно! Лозунг, который пропагандируется этой славной организацией, именуемой БАНК! Уверенны можете быть в одном - попав туда, забудьте о таком понятии как уважение, поздравляю, вы в рабстве!
Довелось поработать в одном из филиалов. Если бы так сильно не нуждалась в работе на тот период, ушла бы через неделю, ибо такое отношение к персоналу я считаю неприемлемым.

Во-первых, планы! Но о них предупреждают сразу, правда, конечно, рассказывают не обо всем, а только о положительной стороне работы. Например, никто не считает своим долгом сообщить, что будет с тобой, если ты эти планы по каким-либо причинам не выполнишь. И, да, когда устраивалась на работу, условия были одни. За каждый проданный продукт или услугу обещалось отдельное вознаграждение. В процессе работы условия «игры» изменились, но тебя предупредить забыли или не посчитали нужным, помни, ты в рабстве, не о чем с тобой разговаривать. People схавает, как говориться.

Зарплата самая низкая по городу. И еще хотелось бы отметить, что в таком городе как наш работу найти очень и очень трудно, об этом хорошо известно и руководству банка. И конечно, как добропорядочные работодатели они не забывают тебе напоминать день от дня КОМУ и НА СКОЛЬКО ты должна быть благодарна, что тебе все еще позволяют тут работать. Очень популярна фраза «У меня вот такая пачка резюме» (соответствующий жест, показывающий размер пачки, само собой прилагается). Любят брать на работу студентов, наверное, это хорошо, все-таки опыт. Печальный, но все-таки опыт. Да и проблем с ними меньше, бесприкословнное подчинение гарантируется, по причинам описанным выше.

Отдельный разговор - это мой бывший непосредственный руководитель, а точнее Управляющий Доп. офисом. Давно уже там не работаю, а эмоции не утихают. Начальник, по моему глубокому убеждению, должен быть образцом для подражания (это в идеале). В реальности хотелось бы, чтобы это был хотя бы компетентный и профессиональный человек, к которому ты бы мог всегда обратиться за помощью. Что же я получила. Как-то сразу у нас не сложилось. Человеку очень хочется подчеркнуть свою значимость, лишний раз показать, кто здесь главный. Особенно с новенькими. Хотя по-началу никто ее авторитет сомнению не подвергает, со временем она сама все портит. Это ненормально, когда подчиненные, чтобы зайти в кабинет, собираются полдня, потому как процедура эта неприятна, и не важно, с какой целью ты туда направляешься. Постоянно заставляет писать объяснительные по поводу и без. То ты слишком долго переодеваешься, то слишком часто дышишь, то еще что-нибудь в таком духе. Любимая фраза «зайди ко мне», произносит она это обычно надув свои губки. Девочка-припевочка 30 с лишним лет. Нравиться слово «субординация», не один раз скажет вам о ней, хотя сама она с ней явно не знакома.

Есть в банке такой продукт как негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Много надежд на него возложено, но для того, чтобы продукт успешно реализовывать, не делается НИЧЕГО. Постоянное гнобление своих сотрудников не в счет. Даже брошюр нет. Вернее они есть, но в ограниченном количестве, спасибо, что хоть не под роспись выдают. Так вот хранятся эти брошюры в кабинете управляющей, и чтобы их взять, необходимо выслушать все что она о тебе, негодяе таком, думает. Что вот выдает она тебе их по 3 в месяц, а ты такой-сякой их, понимаешь ли, раздаешь клиентам! Беречь надо казенное имущество, показал клиенту, он ручонки свои потянул, а ты - атата! куда! у нас их мало, вдруг не перейдете, а брошюру потрачу на вас, заругаааааааааают!

Есть, конечно, в ней и положительные качества, например, великодушно позволяет самим составлять себе график работы. О чем не забудет упомянуть лишний раз, как без этого. Не понимаю, почему нет доступа к инструкциям ЦБ. Это действительно важно, как оказалось, доступ есть у управляющей, но опять-таки, чтоб что-то там выпросить, нужно унизиться, а лишний раз этого делать сооовсем не хочется. Собрался увольняться - автоматически переходишь в разряд злейших врагов и предателей. Пренепримено пустят слух о том, что работник ты так себе, поэтому иди с миром, нам таких не надо. У нас только лучшие! Никто никогда не спросит - а что случилось? по какой причине ты решил покинуть сей райский уголок? Почему не спрашивают - наверное, догадываются, где собака зарыта. В общем, из нашего доп. Офиса по причине "не сошлись характером" уволилось 6 человек за полгода.

При увольнении просят заполнить опросник, с целью выявления причин увольнения. Все как один пишут отвратительный непосредственный руководитель. А воз и ныне там. Вопрос: зачем спрашивают, если менять ничего не собираются? Причем руководство знает, что управляющий доп офисом «Центральный» филиала ОАО «БИНБАНК» в Йошкар-Оле очень не очень, но, повторюсь, мер по оздоровлению обстановки в коллективе никаких не предпринимает. Жаль.

Единственное, что в этом банке ценно - это люди. Коллектив отличный, все молодые, профессиональные, высококвалифицированные. Всегда помогут, поддержат, приятно с такими работать, но это, конечно, что касается низшего звена.

Подводя итог, скажу одно - это банк ни для клиентов, ни для работников ничего хорошего не делает. Тарифы просто ужасны. Закажете там карточку, заплатите комиссию за обслуживание карты+навалят смс информирование (заставляют говорить, что подключается автоматически и подключают всем подряд, т.к. ПЛАНЫ)+каждый раз за снятие своих денюжек в банкоматах БИНБАНКА будет платить 0,1% от суммы, минимум 10 руб.+захотите баланс проверить - еще 10 руб., а если, не дай вам БОГ, сунете карточку в чужой банкомат, совсем без штанов останетесь, т.к. там за проверку баланса слупят с вас 40 рубликов.

Безусловно, не жалею, что попала туда, ведь теперь я точно знаю как быть не должно.
Golden girlбывший сотрудник
14.12.2011 22:53
21 комментарий
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ppuppsa
15.12.2011 12:57
Сага посвящена управляющей ДО Центральный Филиала БИНБАНК в Йошкар-Оле. Скорее всего Golden girl не могла всего наболевшего и накопившегося сказать лично управляющей, работая в банке. Но теперь, когда она уже не является сотрудницей БИНБАНКа, у нее появилась такая возможность (ну хотя бы написать). У автора не сложились взаимоотношения с руководителем, но разве можно судить о банке в целом по работе одного допофиса?! У нас в Волгограде, например, замечательный управляющий Филиалом и адекватные руководители допофисов, в работе бывает всякое (как и везде), бывают и белые полосы, и черные, но всегда можно обсудить затруднительные моменты и прийти к консенсусу. Что касается момента увольнения - так это в любом банке, да что там в банке, в любой организации: сотрудник, отрабатывающий последние дни перед увольнением - отрезанный ломоть. Но высказывания автора по поводу того, что сразу распускаются слухи (кем? есть специальный отдел, в обязанности которого входит распространение негативной информации о бывших сотрудниках банка среди широких масс???) больше похожи на паранойю. По поводу тарифов - тут вообще полнейшая неосведомленность автора относительно тарифов на те же услуги в других банках. В БИНе одни из самых низких тарифов на пластик, проводились мониторинги, поэтому тут я полностью не согласна с высказываниями автора. А вообще, данный отзыв как две капли похож на многочисленные отзывы о банках бывших сотрудников этих самых банков. Хотя я до БИНБАНКа работала в местном Волгоградском банке (Русский Южный банк), и у меня остались только позитивные эмоции относительно бывшего работодателя, негатива никакого нет, а ушла я оттуда только потому, что на нынешнем месте работы мне предложили более высокую оплату труда и интересную работу.
P.S.: вопрос к автору, Вы уже нашли новое место работы?
Golden girl
Автор отзыва
15.12.2011 14:20
ppuppsa, безусловно вы правы. И высказаться мне хочется. Собственно для этого и создан этот раздел, для высказываний. Я очень рада что вам в Волгограде так повезло с руководством,это на самом деле очень важно, для качественного выполнения своих обязанностей. Так же скажу что в других доп офисах управляющие в адеквате. О самом главном руководстве писать не хочется. Могу лишь привести пример, бывшего управляющего филиалом новым строго настрого запрещено пускать на порог, в прошлом году на корпоратив заглянула бывшая сотрудница, сложились у нее теплые отношения со своими бывшими коллегами, зашла проведать, поздравить, руководством было в популярной форме объяснено ей куда и на сколько букв стоит пойти.
Что же касается тарифов, не знаю чего уж вы там намониторили. Соглашусь что комиссия за годовое обслуживание карт типа Classic низкая, но прибавьте к этому все остальные затраты, которые придеться понести клиенту, все это выльется далеко за пределы 700 рублей, которые предлагают другие банки по данному типу карт. Что же касается смс информирования то тут знаю много банков в которых это услуга на порядок дешевле а возможностей предоставляет столько же или больше.
Сейчас являясь потенциальным клиентам банка не пойду туда ни за что, и знакомым всем своим "порекомендую".
Но опять же сколько людей-столько и мнений, если вам все нравиться, отлично,желаю вам дальнейших профессиональных достижений и карьерного роста.
P.S. конечно я нашла другую работу.
ppuppsa
15.12.2011 14:34
ну а работа-то новая в банковской сфере?
ppuppsa
15.12.2011 14:37
Golden girl: комиссия за годовое обслуживание карт типа Classic низкая, но прибавьте к этому все остальные затраты, которые придеться понести клиенту

клиент, не подключив всяких прочих услуг к карте, будет платить только годовое обслуживание, которое как Вы справедливо отметили, низкое, а подключи он смс-инфу, страхование и пр., так он и в любом другом банке будет тратиться на комиссии
Golden girl
Автор отзыва
15.12.2011 14:41
да. Работа в банковской сфере меня устраивает. И желание работать в банке не пропало.
Хотя несколько бывших коллег сказали, что в банк больше не ногой.
Golden girl
Автор отзыва
15.12.2011 14:42
А если бедолага будет проверять баланс каждый день по 2 раза? и снимать по 500 рублей каждый день?
ppuppsa
15.12.2011 14:46
а что за банк?
Golden girl
Автор отзыва
15.12.2011 14:50
Другой
ppuppsa
15.12.2011 14:59
ну всё понятно, отзыв об этом "другом" банке появится тут по всей видимости после Вашего увольнения уже оттуда
Morfius
16.12.2011 00:15
" Хотя по-началу никто ее авторитет сомнению не подвергает, со временем она сама все портит."

Ахахах! Ну один в один моя начальница с моего бывшего банка. И все остальное как будто с неё списано.
Такие особы присутствуют везде, о них все знают, но их почему-то держат.
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