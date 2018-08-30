Жить уверенно! Лозунг, который пропагандируется этой славной организацией, именуемой БАНК! Уверенны можете быть в одном - попав туда, забудьте о таком понятии как уважение, поздравляю, вы в рабстве!

Довелось поработать в одном из филиалов. Если бы так сильно не нуждалась в работе на тот период, ушла бы через неделю, ибо такое отношение к персоналу я считаю неприемлемым.



Во-первых, планы! Но о них предупреждают сразу, правда, конечно, рассказывают не обо всем, а только о положительной стороне работы. Например, никто не считает своим долгом сообщить, что будет с тобой, если ты эти планы по каким-либо причинам не выполнишь. И, да, когда устраивалась на работу, условия были одни. За каждый проданный продукт или услугу обещалось отдельное вознаграждение. В процессе работы условия «игры» изменились, но тебя предупредить забыли или не посчитали нужным, помни, ты в рабстве, не о чем с тобой разговаривать. People схавает, как говориться.



Зарплата самая низкая по городу. И еще хотелось бы отметить, что в таком городе как наш работу найти очень и очень трудно, об этом хорошо известно и руководству банка. И конечно, как добропорядочные работодатели они не забывают тебе напоминать день от дня КОМУ и НА СКОЛЬКО ты должна быть благодарна, что тебе все еще позволяют тут работать. Очень популярна фраза «У меня вот такая пачка резюме» (соответствующий жест, показывающий размер пачки, само собой прилагается). Любят брать на работу студентов, наверное, это хорошо, все-таки опыт. Печальный, но все-таки опыт. Да и проблем с ними меньше, бесприкословнное подчинение гарантируется, по причинам описанным выше.



Отдельный разговор - это мой бывший непосредственный руководитель, а точнее Управляющий Доп. офисом. Давно уже там не работаю, а эмоции не утихают. Начальник, по моему глубокому убеждению, должен быть образцом для подражания (это в идеале). В реальности хотелось бы, чтобы это был хотя бы компетентный и профессиональный человек, к которому ты бы мог всегда обратиться за помощью. Что же я получила. Как-то сразу у нас не сложилось. Человеку очень хочется подчеркнуть свою значимость, лишний раз показать, кто здесь главный. Особенно с новенькими. Хотя по-началу никто ее авторитет сомнению не подвергает, со временем она сама все портит. Это ненормально, когда подчиненные, чтобы зайти в кабинет, собираются полдня, потому как процедура эта неприятна, и не важно, с какой целью ты туда направляешься. Постоянно заставляет писать объяснительные по поводу и без. То ты слишком долго переодеваешься, то слишком часто дышишь, то еще что-нибудь в таком духе. Любимая фраза «зайди ко мне», произносит она это обычно надув свои губки. Девочка-припевочка 30 с лишним лет. Нравиться слово «субординация», не один раз скажет вам о ней, хотя сама она с ней явно не знакома.



Есть в банке такой продукт как негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Много надежд на него возложено, но для того, чтобы продукт успешно реализовывать, не делается НИЧЕГО. Постоянное гнобление своих сотрудников не в счет. Даже брошюр нет. Вернее они есть, но в ограниченном количестве, спасибо, что хоть не под роспись выдают. Так вот хранятся эти брошюры в кабинете управляющей, и чтобы их взять, необходимо выслушать все что она о тебе, негодяе таком, думает. Что вот выдает она тебе их по 3 в месяц, а ты такой-сякой их, понимаешь ли, раздаешь клиентам! Беречь надо казенное имущество, показал клиенту, он ручонки свои потянул, а ты - атата! куда! у нас их мало, вдруг не перейдете, а брошюру потрачу на вас, заругаааааааааают!



Есть, конечно, в ней и положительные качества, например, великодушно позволяет самим составлять себе график работы. О чем не забудет упомянуть лишний раз, как без этого. Не понимаю, почему нет доступа к инструкциям ЦБ. Это действительно важно, как оказалось, доступ есть у управляющей, но опять-таки, чтоб что-то там выпросить, нужно унизиться, а лишний раз этого делать сооовсем не хочется. Собрался увольняться - автоматически переходишь в разряд злейших врагов и предателей. Пренепримено пустят слух о том, что работник ты так себе, поэтому иди с миром, нам таких не надо. У нас только лучшие! Никто никогда не спросит - а что случилось? по какой причине ты решил покинуть сей райский уголок? Почему не спрашивают - наверное, догадываются, где собака зарыта. В общем, из нашего доп. Офиса по причине "не сошлись характером" уволилось 6 человек за полгода.



При увольнении просят заполнить опросник, с целью выявления причин увольнения. Все как один пишут отвратительный непосредственный руководитель. А воз и ныне там. Вопрос: зачем спрашивают, если менять ничего не собираются? Причем руководство знает, что управляющий доп офисом «Центральный» филиала ОАО «БИНБАНК» в Йошкар-Оле очень не очень, но, повторюсь, мер по оздоровлению обстановки в коллективе никаких не предпринимает. Жаль.



Единственное, что в этом банке ценно - это люди. Коллектив отличный, все молодые, профессиональные, высококвалифицированные. Всегда помогут, поддержат, приятно с такими работать, но это, конечно, что касается низшего звена.



Подводя итог, скажу одно - это банк ни для клиентов, ни для работников ничего хорошего не делает. Тарифы просто ужасны. Закажете там карточку, заплатите комиссию за обслуживание карты+навалят смс информирование (заставляют говорить, что подключается автоматически и подключают всем подряд, т.к. ПЛАНЫ)+каждый раз за снятие своих денюжек в банкоматах БИНБАНКА будет платить 0,1% от суммы, минимум 10 руб.+захотите баланс проверить - еще 10 руб., а если, не дай вам БОГ, сунете карточку в чужой банкомат, совсем без штанов останетесь, т.к. там за проверку баланса слупят с вас 40 рубликов.



Безусловно, не жалею, что попала туда, ведь теперь я точно знаю как быть не должно.