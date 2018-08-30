Отзыв месяца:

декабрь 2011 года Доброе время суток, дорогие посетители banki.ru. Хочу поделиться, как я пытался устроиться в Связь-Банк. Причины поиска и смены настоящего места работы объяснять не буду, так как главное, наверное, в моем отзыве все-таки Связь-Банк. Как говорится разместил резюме, позвонили, пригласили на собеседование, причем даже культурно пошли на встречу, когда я сообщил, что не могу в обозначенный день приехать на собеседование ввиду того, что еще работаю на прежнем месте, на что вежливо была предложена удобная для меня дата, на том и остановились.



В обозначенное время я приехал в Офис Связь-Банка, расположенный в г.Москве. Меня встретил дружелюбный молодой человек, который и проводил меня на собеседование. Общение происходило с замом главного боса подразделения, в которое я планировал устроиться. Сразу скажу, что как в предыдущих отзывах «красных платьев» и пренебрежительного общения не было. Пообщались по функционалу должности, на которую я претендую, об оплате труда, о графике работы, почему ухожу, почему решил именно к ним. После проведенного собеседования мне было сообщено, что по результату подхожу/не подхожу мне позвонят и сообщат в течение 3-4 дней, и если я подхожу, тогда мне надо будет еще раз подъехать уже на собеседование с директором подразделения. На том попрощались и расстались. Конечно, немного удивило, что человеку необходима почти неделя, что бы определиться. Видимо, рассматривали еще кандидатов, ну да ладно.



Далее, в последующие дни я внимательно всматривался в номера, которые определялись на дисплее мобильного телефона. По прошествии 4-х дней последовал звонок из Связь-Банка, в котором мне сообщили об успешном прохождении первого этапа собеседования и теперь меня ждет для общения вышеупомянутый директор. Одев самую красивую рубашку, галстук и брюки, помчался опять в офис, в назначенное время меня встретил уже зам. Директора, с которым мы общались в прошлый раз и проводили в кабинет, в котором располагался главный человек в подразделении. Зайдя в кабинет, я увидел мужчину средних лет и сразу появилось чувство, что общение не будет проходить как стресс интервью, о котором тут писали в отзывах. Присев на кресло перед его рабочим столом, зам расположился так же рядом, мы начали второй этап собеседования. Сначала я рассказал почему ищу место работы, какие должности занимал, в каких банках работал, почему уходил, честно, было очень приятно общаться с данным руководителем, т.к. наездов и выставления себя «королем» не было, видно, что человек был в теме и задавал вопросы по существу. Его же зам только сидел и слушал. В конце общения, так не напряженно оно протекало, даже затронули тему детей, как быстро они растут и какие они в детстве шкодники. Далее мне было сообщено, что ему потребуется также 3-4 дня для принятия решения подхожу/не подхожу. На срок в 3-4 дня я уже не обратил внимания, т.к., полагаю, это у них корпоративная традиция. Но раз человека ищут на должность, значит в первую очередь это надо банку, чего тогда тянуть и растягивать сроки почти в неделю - не понятно. Попрощавшись, с хорошим настроением от приятного собеседования я уехал.



По пришествию 4-го дня мне опять позвонили и сказали, что Биг Босс одобрил мою позицию в данном банке, попросту я подхожу, и что теперь мне необходимо заполнить анкету для проверки в СБ. Конечно, в чем вопрос, заполнил, ответил на все вопросы, которые располагались на 7 страницах данной анкеты, вот тут и началось все интересное. Заполнив и отправив в отдел кадров, я стал опять ждать звонка по результатам проверки. Замечу, что анкета составлена таким образом, паспорт сразу необходимо указать на нескольких страницах. Причину ухода с текущего места, на нескольких страницах, кому они могут позвонить по поводу тебя, для рекомендации в текущее место работ и опять же в Связь-Банк на нескольких страницах. Ну да ладно, мне позиционировали на собеседованиях банк как государственный, у которого в перспективе обогнать ВТБ 24 и догнать Сбер, вот, думаю, поэтому и надо заполнять кучу анкет.



Спустя опять 4 дня мне позвонили с отдела кадров и сообщили, что моя анкета проверенна и теперь предстоит встреча с сотрудниками СБ, думаю, ну что еще, все мои данные указаны, проверяй не хочу, может, хотят посмотреть не оборванец ли я, адекватный вообще, или какого цвета у меня глаза? Ну вызвали, значит надо ехать. В обозначенное время я приехал в офис, дорога уже знакомая Присев на проходной, я стал ожидать сотрудника СБ, который должен за мной спуститься, при этом наблюдая довольно забавную картину: приехавший курьер с документацией сдавал ее сотруднице банка со словами «сколько вас ждать можно?!?! А?!», «где вас носит, я тут стою уже 5 минут?!», «примите, распишитесь и я ухожу, а тот тут с вами скучно!», «вопросы!! Милая, это не ко мне, я ничего не знаю!», думаю вот какое «замечательное» общение у курьеров с сотрудниками банка. Меня окликнул мужчина в черном костюме, который при этом общаясь, видимо, со своим другом, который сидел за монитором видеонаблюдения, сказал мне пройдемте. Где "здравствуйте"? "Вы кто?" Ну, думаю, это же СБ. В принципе, в любом банке они считают себя именно теми королями, которого не включил главный руководитель подразделения. Поднявшись на этаж, меня завели в переговорную. Присев, сотрудник СБ, не поднимая глаз - "Документы давай"!!! Ммм..., думаю, какой ты суровый, «злой полицейский». Простите, паспорт!??? Я ему отвечаю. "Давай все, что привез". Ну, думаю, не вопрос, протягиваю паспорт, два диплома, военный билет, страховое свидетельство. Тут начинается настоящий цирк, или игра в шпионов, сотрудник СБ открыв мой паспорт, перевел взгляд на меня и начал щупать паспорт (знаете как слепые читают книги) вот именно также. Что он хотел нащупать?, выявить, что я приехал проходить СБ с поддельным паспортом? Или что у меня начнется истерика и от такого давления? На самом же деле все клетки внутри меня рвались наружу от смеха, дикого ржача, но я упорно сдерживал их. Далее, отложив паспорт, он взялся рассматривать военный билет, тут последовал только два вопроса: в каком году получил? – в 18 лет, говорю. Второй вопрос - по какой причине? - состояние здоровья. Спустя N количество секунд было озвучено его умозаключение – значит купил!!! Тут я вспомнил про стресс интервью, которое проходило большее количество соискателей до меня и еще раз моя душа улыбнулась, вот оно! Ну, конечно! Как же без меня начнут данное цирковое шоу, как же я мог оказаться тем избранным, которого это не коснется!!



По поводу военника, скажу сразу, получен он у меня официально, предъявлял его и при получении прав и трудоустройстве, ну и везде, где требовался «полный пакет документов». 100% его проверяли до вас, уважаемый СБшник, уже не один раз. Даже если это так и он купленный, вы, СБ Банка, и должны это проверить!



Так и не дождавшись от меня согласия, что он купленный, сотрудник СБ перешел к моим дипломам и, просмотрев их, задал вопрос – тоже купил!? Ну, думаю, красота, с поддельным паспортом, купленным военником и поддельными дипломами я к вам приехал; думаю, да, а печь с трубой, которая меня сюда довезла, за углом припаркована. Далее, наверное, поняв, что на его провокацию я не поддаюсь, поспешил перейти к следующему этапу, а именно решил блеснуть знанием всех руководителей в банках Москвы. "Значит, ты, говоришь, что с такой-то работал?" - назвав при этом мне абсолютно незнакомую фамилию. На что я ответил, нет, с такой не работал, и данное ФИО мне не знакомо (может, он меня перепутал с кем и на самом деле ждали другого претендента, так сказать – Ты от него?.. м.м..м…- ДА! Ну что же раньше не сказал, все, прошел СБ). Дальше еще уточнил у меня, были ли проблемы с «ментами», на что получил утвердительное – НЕТ. После чего сказал, что беседа закончена, и поспешил удалиться, нагнав его в коридоре, я уточнил, когда ждать ответа - "дня 2, максимум, тебе позвонят"!

Выйдя на улицу, я ощутил, как теплое солнце светит мне прямо в лицо и на сердце стало легко и приятно, что осталось только заключение СБ и я буду работать в таком престижном банке. По пути еще раз вспомнил «плохого полицейского», что вызвало только улыбку.



Дальше потянулись дни ожидания. Прошел день, второй, третий, четвертый - никто не звонит. Думаю, что такое, почему тянут, ведь все этапы пройдены и остается только написать заявление на прежнем месте работы и забрать трудовую. По прошествии 4-х дней я решил обратиться в наше СБ (дабы ребята нормальные работают, общаемся и по рабочим вопросам и так) не обращались ли по мне из других Банков. На что получаю ответ, да, только сегодня звонили и интересовались тобой как раз СБшники Связь-Банка. Так как наше СБ знало, что я решил сменить место работы, палки в колеса не вставляли, это 100%, сказали, что характеризуют меня хорошо, на ковер не вызывался, в нарушениях, прогулах не замечен, взысканиям не подвергался и т.д. Потянулись опять дни ожидания звонка. Параллельно решил посмотреть еще раз отзывы на Банках.ру, что пишут про этот Банк? Ну, собственно, все предположения оправдались, еще раз прочитал про пройденные стресс интервью, неуважение к соискателю и т.д. Также меня заинтересовал вопрос по поводу квартальной премии, которая была обещана мне на собеседовании. В результате общения с сотрудниками данного банка (а также бывшими сотрудниками) выяснилось следующее. Что если твое трудоустройство не попадает на начало квартала, как минимум на предыдущий день до его начала, то премию ты за последующие три месяца не получаешь. Если ты уходишь в отпуск, то премию ты не получаешь. А если ты, как «белый человек», захочешь уйти в отпуск два раза в год, мимо двух премий ты пролетаешь. Та же история распространяется и на больничный лист. Получается, что, если ты будешь работать по ТК, т.е. уходить в отпуск, ну или, не дай бог, болеть, то премии тебе не видать. Честно, меня эта информация насторожила, а также информация, что общение руководитель-подчиненный происходит только в виде «наездов».



Прошла неделя, звонка так и не последовало. Решил сам позвонить, дозвонился, задаю вопрос по решению СБ, а то я в подвешенном состоянии нахожусь - и тут непонятно, и вы пока проверяете неделю. Ответ был таков – ваша анкета в СБ, пока идет проверка, ожидайте звонка, свяжутся сегодня/завтра. Жду эти два дня, звонка не следует, перезваниваю сам, опять ответ - ждите, сегодня/завтра. Думаю, ну что там проверять-то, родителей, несчастный военник с дипломом? Работая в банке я через нехитрые программы, которые разрешены СБ, могу проверить человека и узнать есть негатив или нет в течение часа, а тут почти 2 недели СБ меня проверяет!!!



По окончанию второй недели, так и не дождавшись звонка, я опять позвонил в банк и получил ответ - Вам отказано СБ, конечно, причину они не объясняют. Попрощался и думаю, на основании чего могли отказать-то? В банковской сфере уже почти 8 лет, за это время сменил только одно место работы и то не по своему желанию, карьера в трудовой книжке всегда шла вверх, проблем с законом не было, свои кредитные обязательства исполняю в срок. Но для себя я понял, что, скорее всего, отказ был не по причини «нашелся негатив», который, как оказывается, просмотрело СБ банка, в котором я работаю, и СБ предыдущего Банка, а нашелся человек, которого «надо устроить» в данную организацию.



Оценку ставить не буду, так как по общению в этом банке есть люди, с которыми действительно было бы приятно работать, а есть контингент, который вызывает неприятные чувства. Вот такое трудоустройство.