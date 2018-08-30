Долго думала по поводу написания этого отзыва, посмотрела и прочитала отзывы как бывших, так и ныне существующих коллег, и все-таки решила внести и свою лепту.



Небольшая предыстория. Я на тот момент уволилась с одного места и, так же как и многие, искала работу, по совету моих родителей отставила резюме на сайте, начались звонки и предложения. Однажды звонок поступи из банка Тинькофф Кредитные Системы, решила прийти на собеседование, посмотреть что да как. Пришла, прошла собеседование и была приглашена на 2-х недельное обучение. Обучение, конечно, проходить было тяжко, ничего не скажешь, поток информации огромный, но зато компания была у нас конечно супер, начались более коллективные отношения. После самого обучения началась уже наша работа, по началу было тяжело и иногда даже были косяки, но потом со временем начало все получаться. Не будем вдаваться в воспоминания, так как были как хорошие, так и плохие.



Как работодатель банк меня устраивал практически во всем, единственное, что иногда было мне не очень приятно, так это то, что ты не имел возможность взять несколько дней за свой счет, когда это действительно было необходимо, основным аргументом было то, что можно поменяться графиком и так далее. Но, например, у моей коллеги, которая писала дипломную работу и училась на дневном, так не получалось.



Корпоратив, конечно, проводится шикарно, здесь ничего не скажешь. Он был шикарен, бесплатное кофе, чай, молоко, на первом этаже столовая и кафе, все это, конечно, было плюсом в работе. Но, к сожалению, или к счастью, я уволилась, так как просто решила двигаться в другую сторону.



Хотела бы только обратить внимание, наверное, на перерывы и опоздания - если честно, мне кажется, что тут иногда доходило до абсурда: когда человек опоздал буквально на 30 сек и его просили объяснить ситуацию почему так произошло, или же когда очень хочется в туалет (ну, кофе дает о себе знать), а тебя не отпускают, вот тут знаете, есть доля возмущения, так как ходить в туалет по расписанию я тоже не могу.



Так банку я могу выразить благодарность за школу, которую мне дали, за те знания и за коллектив, который меня окружал, несмотря на какие-то недостатки было очень неплохо, мы все не идеальны и всегда бывает что что-то не устраивает, этого не изменить, наша сущность. Банку всего самого лучшего и прекрасного, а так же дальнейшего развития