Проработала в данном учреждении практически год, по специальности... за этот год наблюдала все - от полной смены коллектива до полной смены фирменного стиля Банка. До сих пор там происходит ремонт - т.е. и в течение рабочего дня... ушла по собственному, и осталась этим опытом работы весьма довольна.