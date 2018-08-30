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|"Наконец-то это все кончилось..."
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработала в данном учреждении практически год, по специальности... за этот год наблюдала все - от полной смены коллектива до полной смены фирменного стиля Банка. До сих пор там происходит ремонт - т.е. и в течение рабочего дня... ушла по собственному, и осталась этим опытом работы весьма довольна.
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Эни • бывший сотрудник
17.12.2011 13:19
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