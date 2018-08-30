Долго-долго читала все высказывания о Сбере! и абсолютно согласна со всеми - это не работа, это каторга! Работаю уже 4,5 года в этом банке (Магнитогорское отделение Челябинского отделения) в должности ОКР, и каждый новый день меня "удивляет" все больше и больше! Новые планы, новая мотивация, новые сотрудники... Вчера нас "обрадовали", что наши оклады урежут на 20% с 1 апреля 2012г., неужели те, кто придумывает эту мотивацию, надеются на то, что люди согласятся остаться на эту зарплату, учитывая то, что ОКР теперь работают за четверых. Хорошо Греф придумал прибыль поднять за счет сокращения фонда заработной платы и сокращения рабочей силы. Зачем платить кредитным инспекторам, когда их можно сократить и обязанности возложить на ОКР! Зачем держать бухгалтеров и платить, когда их работу могут выполнять ОКР за бесплатно? Из нас еще почтальонов сделали! После 15-часовой работы мы еще должны рекламу по домам разносить за оклад 11000 руб.! Где справедливость? Хотя этот вопрос, конечно, не к месту, потому что в Сбербанке справедливости нет вообще, только издевательства, жалобы, унижения!..



Я уже дождаться не могу, когда уйду с этого дурдома, и, читая отзывы бывших работников, тихо завидуешь, как они сейчас наслаждаются жизнью, семьей и видят этот мир совсем другими глазами... Хочется тоже хотя бы на миг почувствовать себя женщиной, а не зомби вечно приходящей после каторжной работы домой. Я воспитываю одна ребенка, хотя воспитанием здесь не назовешь, потому что я его не вижу, домой прихожу - он уже спит, сами понимаете, как мы учимся - НИКАК! В школу я боюсь ходить, т.к. ничего хорошего не скажут про него. А кто виноват? Конечно же, Я! Сбер лишает всего! Нормальной жизни, семьи, радости, любви! НЕНАВИЖУ этот банк!



Девчонки, если вы не замужем и хотите выйти замуж, подумайте 1000 раз, прежде чем идти работать в Сбербанк!!! А кто замужем - подумайте о своих детях и мужьях, они гораздо важнее в этой жизни, чем ПСС Сбербанка и мизерная оплата труда! Тем более хорошего будущего Сбер не обещает... зарплату получать за улыбку, не улыбнулся - 50%. Поднимать банк с "колен" ценой своей жизни, я считаю, это просто абсурд!