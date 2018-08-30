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|Трудоустройство
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Две недели назад меня пригласили на собеседование в МКБ. Назначили собеседование в центральном офисе, на Тургеневской. Меня встретила Ш. Юлия из отдела по подбору персонала, провела в переговорную и попросила подождать. Ждала минут 10-15. Когда Юлия вернулась, сообщила, что мне нужно будет пройти в другой офис, так как начальник отдела находится там. Любезно распечатала мне адрес, объяснила как пройти и оставила телефоны. Идти оказалось не долго. На собеседовании, которое проходило в коридоре с руководителем отдела Олесей Х., мы договорились, что окончательный ответ будет через несколько дней. Собеседование было во вторник, в пятницу созвонилась с Юлией и она выслала мне анкету для заполнения. В понедельник заполненная анкета была уже у нее. Мне сообщили, что нужно будет подождать 2-3 дня. В среду мне перезвонили, уточнили кое-какую информацию и сказали, что перезвонят завтра. В четверг звонка не последовало. Перезвонила сегодня (пятница) сама, мне сказали что с анкетой все в порядке (СБ), сейчас только ей нужно созвонится с руководителем. Через час опять звоню - мне сообщают, что эта вакансия "заморожена" - извините. Предлагают еще несколько вакансий заведомо понимая, что они или не подходят по заработной плате или не соответствуют опыту. А в среду я отказалась от другого очень хорошего предложения. Теперь до нового года - 2 недели осталось, а потом 10 дней праздников еще.
Считаю, что в банке нет организованности и сотрудники совершенно не умеют вести деловой разговор. Если, как мне сообщила (только в пятницу) Юлия, уже стоял вопрос о том, что эту вакансию могут "заморозить", почему было не сообщить об этом в среду, когда она звонила?! А если по каким-то параметрам я не подходила на ту должность, можно было сообщить, что выбор сделан в пользу другого кандидата, а не давать анкету для СБ. С этим банком я потеряла время (две недели: неделю ждала ответа от руководителя и неделю мою анкету проверяла служба безопасности) и работу в другом банке.
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Екатерина_1 • несостоявшийся сотрудник
19.12.2011 14:56
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Изменено:
Просто руководителю отдела было неудобно или стеснительно вам отказать лично, вот и придумали с "заморозкой" вакансии.
Хотя по своему опыту собеседования в МКБ (года 3 назад) могу сказать, что это было одно из самых профессиональных интервью среди всех, что мне приходилось проходить. ФИО hr-а уже не помню, к сожалению, но она красиво отказала, повернув так, что должность, на которую я претендовал слишком мала для меня - нет нужного размаха =)) Конечно же все все поняли и разошлись с миром. Зато впечатления о сверхпрофессиональном hr из МКБ до сих пор остались.
Если я не прошла собеседование не надо брать документы для СБ!
А просто по телефону сообщить о том, что выбор сделан в пользу другого кандидата. Конечно вакансия еще открыта.
Я здесь писала о том, что делать это нужно после собеседования, а не через неделю, когда говорят: мы Вас берем, заполняйте анкету.
Спорить с Вами не буду.
Но после ВТБ24 и Райффайзен банка - для меня не понятны подобные "тягомутины" этого банка.
К сожалению, "порядок" приема на работу сотрудников во многие банки, очень похож на описанный Вами. Ничего не поделать : это СИСТЕМНАЯ проблема, с которой нужно смириться, если хочешь работать в данной системе. Другое дело, и самой тоже не стоит "терять бдительность" : заинтересованность работодателя в Вас надо научиться "чувствовать". Самое главное - не проявлять НЕНУЖНОЙ инициативы. Не делать того, о чем Вас не просят : главным образом, НЕ НАЗВАНИВАТЬ. Если не звонят, значит Вы им НЕ НУЖНЫ, хотя может нужны были еще вчера "как воздух". Мало, что у кого могло там измениться даже за несколько часов ? "Заморозка вакансии" - примитивная "мулька" для совсем уж "лопоухих" соискателей. А Вы видели, СКОЛЬКО есть ежедневно публикуемых вакансий, на которые в течении нескольких месяцев "невозможно" найти кандидата ? Так, что "замороженными" бывают не столько вакансии, сколько руководители, цель которых простому соискателю понять трудно. А "организованность" кадровиков вовсе не при чем : они лишь исполнители команд сверху.
Лучше позвонить и внести ясность, а то ожидание может тянутся долго.
Солидные банки и фирмы говорят сразу, что ответ можно поучить в течение стольких-то дней.
Изменено:
Потом решили взять кого-то другого.
Имели так называеимый короткий список.
В конце концов выбрали не Вас, а еще кого-то. В общем, обычное дело.