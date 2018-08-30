Две недели назад меня пригласили на собеседование в МКБ. Назначили собеседование в центральном офисе, на Тургеневской. Меня встретила Ш. Юлия из отдела по подбору персонала, провела в переговорную и попросила подождать. Ждала минут 10-15. Когда Юлия вернулась, сообщила, что мне нужно будет пройти в другой офис, так как начальник отдела находится там. Любезно распечатала мне адрес, объяснила как пройти и оставила телефоны. Идти оказалось не долго. На собеседовании, которое проходило в коридоре с руководителем отдела Олесей Х., мы договорились, что окончательный ответ будет через несколько дней. Собеседование было во вторник, в пятницу созвонилась с Юлией и она выслала мне анкету для заполнения. В понедельник заполненная анкета была уже у нее. Мне сообщили, что нужно будет подождать 2-3 дня. В среду мне перезвонили, уточнили кое-какую информацию и сказали, что перезвонят завтра. В четверг звонка не последовало. Перезвонила сегодня (пятница) сама, мне сказали что с анкетой все в порядке (СБ), сейчас только ей нужно созвонится с руководителем. Через час опять звоню - мне сообщают, что эта вакансия "заморожена" - извините. Предлагают еще несколько вакансий заведомо понимая, что они или не подходят по заработной плате или не соответствуют опыту. А в среду я отказалась от другого очень хорошего предложения. Теперь до нового года - 2 недели осталось, а потом 10 дней праздников еще.



Считаю, что в банке нет организованности и сотрудники совершенно не умеют вести деловой разговор. Если, как мне сообщила (только в пятницу) Юлия, уже стоял вопрос о том, что эту вакансию могут "заморозить", почему было не сообщить об этом в среду, когда она звонила?! А если по каким-то параметрам я не подходила на ту должность, можно было сообщить, что выбор сделан в пользу другого кандидата, а не давать анкету для СБ. С этим банком я потеряла время (две недели: неделю ждала ответа от руководителя и неделю мою анкету проверяла служба безопасности) и работу в другом банке.