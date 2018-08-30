Имела несчастье устроиться на работу в Сбербанк , хоть меня многие отговаривали и сама я понимала, что Сбербанк - это тяжелый труд за копейки, но гарантировали более-менее хорошую зарплату... Устроилась, ждала 2 (!) месяца пока меня там проверяли. Пошла на обучение и оказалось, что мои опасения подтвердились. Во-первых, практически все сотрудники, которые там работают, просто ужасно отзывались о работе. Говорили разное: в столовой - осторожно, можно отравиться; есть бешеный план, который сотрудники и рады бы были выполнять, но заявок нет в таком количестве; за невыполнение плана вызывают каждый раз на ковер, стыдят и требуют объяснительные! Сотрудники пытаются достучаться до руководства, что план невозможно выполнить, т.к заявок мало, на что "мудрое" руководство настоятельно рекомендует оставаться после работы или приходить в выходной день дорабатывать! Люди жаловались на то, что их тут не слышат, никому и ни до кого нет дела, и вообще, все бы с радостью слиняли отсюда, если бы была возможность... Кто может - тот убегает и никогда не возвращается!



В период своего обучения меня постоянно прессинговали. Такой ужасной атмосферы я не видела нигде! Нужно было выучить много материала, я это понимала и была готова к этому. Все упражнения я выполняла может не отлично (т.к у меня не было опыта в этой области вообще), но хорошо, тренировочный тест сдала без проблем. Но за единственный неверный ответ на обучении меня вызвала моя руководительница, отсчитала, как малолетку, я была в шоке, у меня желание работать испарялось со скоростью света. (Самое интересное, что обучение там ведут девочки из рядового отдела с ярко накрашенными голубыми ногтями(!), а не опытные бизнес-тренеры, как во всех солидных банках. Наша девочка-тренер всё обучение просидела не отрываясь от своего телефона (видимо, сидела в соц.сетях), иногда что-то пыталась объяснить. Я прошла огромное количество тренингов, но такое видела в первый раз...) Дальше - хуже. Моя руководительница пришла на обучение, чтобы наблюдать за мной! Мне так было неприятно, я, конечно, волновалась и хотела этим же днем пойти написать на увольнение, но мне объяснили люди, которые там работают, что мне просто не повезло и мне досталась из всех руководителей самая, скажем так, "своеобразная" дама. Я всё выучила наизусть. В итоге, в день тестирования меня моя руководительница повела к начальнику отдела, чтобы он меня еще больше "напугал" перед тестом... Это был финиш. Естественно, я весь тест думала о том, какой здесь ужас и уже не вникала в сам тест. В итоге, не добрала 3 балла и просто полетела увольняться! Были другие коллеги, которые не сдали этот тест, не добрали около 25 баллов, им без проблем дали вторую попытку, потому что им повезло - им попался адекватный руководитель. Потом мне бывшие коллеги, которые там остались, звонили и говорили, что в ближайшее время оттуда сбегут, т.к. обстановка невыносимая и прессинг постоянный. Сама работа оказалась, для меня лично, очень легкой и я бы качественно её выполняла, т.к. знаю, что я могу и умею, но в такой атмосфере нет желания и стремления работать вообще!



