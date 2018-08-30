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ЦСКО, кредитный эксперт отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Имела несчастье устроиться на работу в Сбербанк smile:( , хоть меня многие отговаривали и сама я понимала, что Сбербанк - это тяжелый труд за копейки, но гарантировали более-менее хорошую зарплату... Устроилась, ждала 2 (!) месяца пока меня там проверяли. Пошла на обучение и оказалось, что мои опасения подтвердились. Во-первых, практически все сотрудники, которые там работают, просто ужасно отзывались о работе. Говорили разное: в столовой - осторожно, можно отравиться; есть бешеный план, который сотрудники и рады бы были выполнять, но заявок нет в таком количестве; за невыполнение плана вызывают каждый раз на ковер, стыдят и требуют объяснительные! Сотрудники пытаются достучаться до руководства, что план невозможно выполнить, т.к заявок мало, на что "мудрое" руководство настоятельно рекомендует оставаться после работы или приходить в выходной день дорабатывать! Люди жаловались на то, что их тут не слышат, никому и ни до кого нет дела, и вообще, все бы с радостью слиняли отсюда, если бы была возможность... Кто может - тот убегает и никогда не возвращается!

В период своего обучения меня постоянно прессинговали. Такой ужасной атмосферы я не видела нигде! Нужно было выучить много материала, я это понимала и была готова к этому. Все упражнения я выполняла может не отлично (т.к у меня не было опыта в этой области вообще), но хорошо, тренировочный тест сдала без проблем. Но за единственный неверный ответ на обучении меня вызвала моя руководительница, отсчитала, как малолетку, я была в шоке, у меня желание работать испарялось со скоростью света. (Самое интересное, что обучение там ведут девочки из рядового отдела с ярко накрашенными голубыми ногтями(!), а не опытные бизнес-тренеры, как во всех солидных банках. Наша девочка-тренер всё обучение просидела не отрываясь от своего телефона (видимо, сидела в соц.сетях), иногда что-то пыталась объяснить. Я прошла огромное количество тренингов, но такое видела в первый раз...) Дальше - хуже. Моя руководительница пришла на обучение, чтобы наблюдать за мной! Мне так было неприятно, я, конечно, волновалась и хотела этим же днем пойти написать на увольнение, но мне объяснили люди, которые там работают, что мне просто не повезло и мне досталась из всех руководителей самая, скажем так, "своеобразная" дама. Я всё выучила наизусть. В итоге, в день тестирования меня моя руководительница повела к начальнику отдела, чтобы он меня еще больше "напугал" перед тестом... Это был финиш. Естественно, я весь тест думала о том, какой здесь ужас и уже не вникала в сам тест. В итоге, не добрала 3 балла и просто полетела увольняться! Были другие коллеги, которые не сдали этот тест, не добрали около 25 баллов, им без проблем дали вторую попытку, потому что им повезло - им попался адекватный руководитель. Потом мне бывшие коллеги, которые там остались, звонили и говорили, что в ближайшее время оттуда сбегут, т.к. обстановка невыносимая и прессинг постоянный. Сама работа оказалась, для меня лично, очень легкой и я бы качественно её выполняла, т.к. знаю, что я могу и умею, но в такой атмосфере нет желания и стремления работать вообще!

speialistбывший сотрудник
19.12.2011 16:37
7 комментариев
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tarzan
19.12.2011 16:47
Мне не понятно одно: если были опасения, то зачем устраивались в Сбербанк и если на стадии обучения все стало ясно окончательно, что тянули, не уволились сразу?
speialist
Автор отзыва
19.12.2011 17:10
Во время обучения я окончательно решила уволиться,тянула только из-за того,что жаль было потерянных 2 месяца,которые я ждала,когда меня проверяли,да и график сменный мне подходил.Решила поработать совсем непродолжительное время для опыта и уйти в другой банк,т.к я уже все вакансии просмотрела везде требуется опыт от 3 месяцев,только из-за этого решила остаться.......Вообщем решила потерпеть 3 месяца...сейчас понимаю,что это было не нужно,т.к главное понимание процесса.сейчас прохожу обучение уже в другом банке,где и з/п выше и атмосфера рабочая.Поверьте мне,я знаю с чем сравниваю....я уже 6 лет работаю в банковской сфере и такого как в сбербанке я не видела нигде!
novo96
20.12.2011 09:05
Уважаемый автор....поздравляю с обретенной свободой smile:) и желаю никогда больше не увидеть такого как в сбере.
speialist
Автор отзыва
20.12.2011 13:14
благодарю smile:)
LoveLean
21.12.2011 13:51
....Я прошла огромное количество тренингов, но такое видела в первый раз...) ....

Вы просто не читали письма.

...Он был неграмотный рабочий.
Но он знал всё.
Потому что читал Ленина...

Читайте письма Грефа - и вам не будет страшен никакой тест!!!
speialist
Автор отзыва
21.12.2011 15:33
Читайте внимательней....при чем здесь тест??какие письма на ОБУЧЕНИИ!!!!!!??Я про психологическую атмосферу написала,а работа для меня оказалась легкой, еще раз повторю !!!
Мария Жарчинская
10.10.2013 17:42
ЦСКО-это ужас!!!Работа для тех,кто не умеет думать и любит лошадиный труд!!!Валите оттуда,придурки!!!Даже за 30тыс.работать там стрёмно,сидишь как робот и выполняешь однотипные действия.Никакого карьерного роста,постоянно задерживаешься!!!Вообщем,если ты без блата,так тебе и сидеть как дураку и вбивать в комп...Ребята,ищите вы нормальные работы,с хорошей зарплатой и условиями.В ЦСКО все ведь как роботы,никто даже ни с кем не общается.Проработав там месяц,я убежала.Отстойная работа!!Не будьте дураками,хватит там просиживаит свои жопу!!!!!Не страдайте иллюзиями,работайте на реальной работе!!!А не будьте тупой лошадью,хватит себя изнурять ради каких-та там копеек 30-тысяч.Поверьте это ерундовая зарплата для такой работы!!!!Бегите оттуда.Я очень рада,что ушла!!!
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