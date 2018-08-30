Относительно недавно стали с ребятами сотрудниками ХКФ во Владивостоке. Что так долго тянули с открытием офисов?! За пять лет (примерно) репутацию себе в нашем регионе заработали не хомячью, а крысиную (неприятную). После месяца работы чуть психоз не заработал, общаясь с большим количеством недовольных клиентов.

1. Обратите внимание на обучение КС на точках продаж - оно 0-е, толком ничего объяснить людям не могут. 2. На Дальний Восток завезите оборудование для изготовления карт (на скорости просто взлетите), 3-4 недели карту ждать в 21-м веке как-то "стремно", ребята 3. В чем домашний уют и тепло - не понял. В хорошем отношении между сотрудниками и управляющими?! Или клиентам должно быть тепло от таких конских %-х ставок (у конкурентов 19,9 - это максимум, а в ХКФ - это минимум (не беру в счет экспресс-кредиты за 30 минут)? На работу, как домой (уж точно не прихожу). Микроволновку людям купите. ЗП вообще смешные. Бонусы, как кот в мешке (их только в феврале получим, а что получим - х.з.) Лично для меня, уют на работе - это когда все отделы работают, как часы - четко и слаженно (без бардака), когда начальство не ест мозг, а помогает тебе в работе (заботится). Наше как раз такое. Тепло в кошельке от хорошей ЗП. Когда все четко, то и работается хорошо и планы выполнять хочется. Для клиентов уют - это, как минимум, быстрое, грамотное, вежливое обслуживание. Диванчики вместо стульев. Чай, кофе, печенюшки. Если домашний - зачем этот бред с белыми рубашками, хорошо хоть пилотки на головы не напялили (белый цвет приятный, но не практичный (пачкается быстро) (стандарты дресскода - в топку) .