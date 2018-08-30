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Успехов всем! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Сегодня исполняется два года, как я стала бывшей сотрудницей МДМ Банка. Так сложилось. Слияние банков влияет не только на бизнес, но и на жизнь всех сотрудников, особенно, если речь идет о руководящем составе. Все-таки организм с двумя головами вряд ли жизнеспособен. И я согласна с теми, кто говорит, что к объединению не применимы правила сложения – 1+1 не равно 2, это скорее умножение – 1х1=1.

Почти два года я работала в МДМ, и для меня это время связано с самыми теплыми воспоминаниями. Нашу проектную группу собрали для организации регионального банка. Проект сложный, многозадачный и, я бы сказала, многоуровневый. Столько всего нужно было учесть, просчитать, предусмотреть! С удовольствием вспоминаю нашу команду – в ней собрались уникальные по своим компетенциям люди – грамотные, эрудированные, профессионалы своего дела. Иногда, когда мы принимались за очередную задачу, нам казалось, что ее условия и сроки невыполнимы. Но каждый раз мы справлялись. И сейчас приятно вспомнить некоторые изящные решения и находки. А сколько радости и гордости за нашу команду испытывала я, возвращаясь домой после работы, когда та или иная задача была успешна завершена.

На общее впечатление о банке влияло и то, как было организовано рабочее пространство – стильно оформленные, современные офисы создавали ощущение респектабельности и надежности. Сочетание требовательного, но вполне демократичного руководства, готовых оказать поддержку коллег головного офиса, достойной заработной платы, дополненной хорошим соцпакетом, – все это поддерживало очень комфортные условия, работа приносила удовлетворение.

Чему я научилась за время работы в проекте? Это был интересный и очень творческий период. Появились новые знания и опыт в решении сложных и нетривиальных задач, чем я и занимаюсь на новом месте работы. Желаю всем своим бывшим коллегам почаще испытывать то состояние единства, которое было у нас. Успехов всем!

Админ: В какой период времени работали? В какой должности?

хевиз: 2008 и 2009 год, работала начальником отдела бюджетирования Филиала ОАО "МДМ-Банк", Уральский банк.
хевизбывший сотрудник
28.12.2011 21:22
8 комментариев
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Sieze
28.12.2011 23:00
Если отзыв о Экс-Мдм(а по датам очень похоже), то в книгу памяти его:)
Вурдалак
29.12.2011 19:16
Конкретики маловато. Задам несколько уточняющих вопросов и надеюсь, что Хевиз честно и содержательно ответит на них.
1. В каком регионе Вы работали?
2. Какие именно функциональные обязанности выполняли непосредственно Вы?
3. В каком месяце и году Вы трудоустроились в банк МДМ?
4. На тот момент дефис в названии кредитной организации был или нет?
5. По какой причине покинули столь замечательное (судя по тексту отзыва) место? (сразу отмечу, что фраза
Цитата
Так сложилось
неинформативна). Хотелось бы также узнать основание увольнения (по собственному желанию, по соглашению сторон, в связи с сокращением штатов и т.п.).
6. Утверждение
Цитата
С удовольствием вспоминаю нашу команду – в ней собрались уникальные по своим компетенциям люди – грамотные, эрудированные, профессионалы своего дела
выглядит, мягко говоря, нескромно. Не находите?
hokum
06.01.2012 12:04
Два года это мало. При увольнении должны были давать бумажку, дополнительно о всему, что подписывалось при трудоустройстве, по которой в течении многих лет нельзя никакую инфу разглашать smile:)
Marks&E
10.01.2012 15:46
2автор: название регионального банка скажите?
хевиз
Автор отзыва
10.01.2012 19:35
Добрый день, коллеги!
Не ожидала увидеть, что мое желание поделиться добрыми воспоминаниями вызовет так много отзывов! Большое всем спасибо за внимание.
Два года - это и не мало и не много, потому что это 2008 и 2009 год. Они были событиями очень насыщены для всех сотрудников "МДМ-Банка", и это - неоценимый профессиональный багаж и жизненный опыт (я работала начальником отдела бюджетирования Филиала ОАО "МДМ-Банк", Уральский банк).
Желаю всем в наступившем году личного и профессионального роста.
Успехов всем!
Marks&E
13.01.2012 18:13
2админ: а почему отзыв не заЩитан?
ariman1
23.01.2012 12:23
Хм....я ушел в начале 2009, когда начались сокращения. так на Урале и за уралом особенно жестко чистили мдмовцев, так как офисы УРСА и МДМ дублировали друг друга.
tempesta
22.02.2012 21:25
Поддержу автора, сегодня Банк представлен лучшими представителями культур МДМ, УРСА, Райфф... С приходом нового ПредПрава ожидаем скачка в развитии, в т.ч. организационого, хватит ставить паруса галсами, постоянные развороты отъедают ресурсы. Все в напряжении, готовы к различным сценариям, ждем команд капитана...
Forza MDM!!!
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