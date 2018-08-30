Сегодня исполняется два года, как я стала бывшей сотрудницей МДМ Банка. Так сложилось. Слияние банков влияет не только на бизнес, но и на жизнь всех сотрудников, особенно, если речь идет о руководящем составе. Все-таки организм с двумя головами вряд ли жизнеспособен. И я согласна с теми, кто говорит, что к объединению не применимы правила сложения – 1+1 не равно 2, это скорее умножение – 1х1=1.



Почти два года я работала в МДМ, и для меня это время связано с самыми теплыми воспоминаниями. Нашу проектную группу собрали для организации регионального банка. Проект сложный, многозадачный и, я бы сказала, многоуровневый. Столько всего нужно было учесть, просчитать, предусмотреть! С удовольствием вспоминаю нашу команду – в ней собрались уникальные по своим компетенциям люди – грамотные, эрудированные, профессионалы своего дела. Иногда, когда мы принимались за очередную задачу, нам казалось, что ее условия и сроки невыполнимы. Но каждый раз мы справлялись. И сейчас приятно вспомнить некоторые изящные решения и находки. А сколько радости и гордости за нашу команду испытывала я, возвращаясь домой после работы, когда та или иная задача была успешна завершена.



На общее впечатление о банке влияло и то, как было организовано рабочее пространство – стильно оформленные, современные офисы создавали ощущение респектабельности и надежности. Сочетание требовательного, но вполне демократичного руководства, готовых оказать поддержку коллег головного офиса, достойной заработной платы, дополненной хорошим соцпакетом, – все это поддерживало очень комфортные условия, работа приносила удовлетворение.



Чему я научилась за время работы в проекте? Это был интересный и очень творческий период. Появились новые знания и опыт в решении сложных и нетривиальных задач, чем я и занимаюсь на новом месте работы. Желаю всем своим бывшим коллегам почаще испытывать то состояние единства, которое было у нас. Успехов всем!



Админ: В какой период времени работали? В какой должности?



хевиз: 2008 и 2009 год, работала начальником отдела бюджетирования Филиала ОАО "МДМ-Банк", Уральский банк.