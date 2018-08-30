Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Болезнь Сбербанком не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Преамбула
30 тыс. сотрудников Сбербанка будет сокращено в результате внедрения инновационных компьютерных технологий, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф премьер-министру РФ Владимиру Путину в ходе совместного осмотра центра сопровождения клиентских операций Сбербанка.

Как пояснили RB.ru в пресс-службе Сбербанка, кредитная организация перераспределяет численность штата в область клиентского обслуживания и продаж. "Оптимизация численности персонала происходит в основном за счет сокращения ставок, в первую очередь сотрудников, которые уходят на пенсию, покидают банк по собственному желанию. В 2011 году работа по повышению эффективности позволила банку обработать существенно больший объем бизнеса практически без изменения численности сотрудников. Таким образом, высвобождения персонала практически не было, в большей степени оно было виртуальным", - сообщили в пресс-службе.

Фабула
Сегодня зашел в «свое» бывшее ОСБ, последний рабочий день в этом году стал последним рабочим днем в Сбербанке еще для 12 моих бывших коллег. Из ранее процветающего ОСБ, в котором успешно работало около 400 человек, при этом ОСБ, почти всегда занимало 3-4 место в рейтинге ОСБ по прибыли, с прибылью 2-3 сотни миллионов, теперь, дай бог, осталось человек 200.

Но я, даже не об этом. Бегают девчонки из бывшего отдела межбанковских расчетов, бухгалтерия в общем, последние из могикан, в смысле последние сокращаемые в бухгалтерии. Так вот, бегают и волнуются, нам доступы «забили» (время около 15-00), мы еще не все отчеты сделали. Их, как котят, доблестный Сбербанк на улицу выкинул, а они за отчет переживают! Как будто завтра им опять на работу и на ковер за отчеты ругать. Они еще не поняли, что завтра они безработные, что 10-го им на биржу идти, вставать на учет…

Взгрустнулось и подумалось - что это? Болезнь Сбербанком, ответственность за порученное дело? Наверное, и то и другое. Вспомнил, как сидели в былые годы 31 декабря часов до 10 вечера, проводили последние клиентские и ОФКшные платежи, делали последние зачисления и никто не ныл, что надо домой к семьям, к детям. А 3 января опять на работу, а как же ГОДОВОЙ ОТЧЕТ! Они, действительно, «последние из могикан», таких в Сбере почти не осталось.

Всем бывшим и действующим сотрудникам удачи в Новом Году! С Новым Годом!
bizon04бывший сотрудник
30.12.2011 18:02
10 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Typhoon
30.12.2011 19:59
Мне понравился предпоследний абзац, очень метко.
maskroom
31.12.2011 09:01
Аж зеленая скупая слеза навернулась
Marianna2012
31.12.2011 12:16
У меня такое чувство, что умер очень близкий мне человек. Я до сих пор не могу забыть Сберегательный банк, хотя уволилась больше года назад. Годы работы в Банке до того, как его переименовали в СБЕРБАНК, были лучшими в моей профессиональной жизни. Прекрасный сплоченный коллектив, тяжелая, но казалось такая важная работа, стабильность и уверенность в завтрешнем дне. Теперь ничего этого нет...
Sunnyd3
31.12.2011 12:58
А ГОГа и его приспешники, это синоним лживости, болтологии, очковтирательства, лицемерия, цинизма, как по отношению к сотрудникам, так и по отношению к клиентам.
+1
Пилот в каске
31.12.2011 22:26
Если честно надоело уже ваше нытьё о работе в Сбербанке. Едут на том, кто везёт. Сами виноваты.
bizon04
Автор отзыва
01.01.2012 12:25
Для тех кто в каске, надо быть в сильном алкогольном угаре, что бы разглядеть в этом посте нытье о работе в Сбербанке.
Evdokia
01.01.2012 14:29
Из миссии банка, определенной в «Стратегии развития Сбербанка»:
“Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников”.

Главное достоинство Сбербанка – это советское прошлое: сегодня более 20 000 подразделений банка по всей стране позволяют пользоваться его услугами во всех уголках России. И, к сожалению, очередей среди банков, желающих создать конкуренцию Сбербанку в деревнях, селах, в малых городах России, не наблюдается: Сбербанк еще долго будет оставаться в стране банком – монополистом. И в таких реалиях он обязан стать “одной из лучших финансовых компаний”, прежде всего, в России, что едва ли выполнимо без “ощущения гармонии и счастья ее сотрудников”.

Когда Греф только что пришел в Сбербанк, основная часть сотрудников радовалась: перемены действительно назрели. Однако на поверку оказалось, что высшее руководство Сбербанка во главе с Грефом рассматривает банк исключительно как торговое предприятие, призванное получать максимальную прибыль: профессионалы, детально знающие специфику банковского дела, оказались в этой структуре “лишними”. И когда квалифицированные специалисты сокращаются, увольняются или мечтают уйти из Сбербанка – это по своим последствиям сродни «утечке мозгов» из России. В результате Сбербанк уже сегодня становится для клиентов одним из самых ненадежных банков в России.
Колониальная кадровая политика разрушает Сбербанк, значит, приносит большой вред России.

Изменено: Evdokia - 01.01.2012 14:32
boristheblade
09.01.2012 13:59
все почему-то пишут про грефа, греф то, греф се, а я считаю что один человек не может ничего изменить в такой большой организации как сбер. мой последний опыт - новая система мотивации 5+. согласен со всем что написано в презентации об этой системе, как она должна работать. но то что учинили НАЧАЛЬНИЧКИ НА МЕСТАХ это просто звиздец полный - все извращено поставлено с ног на голову смысл утерян люди в ужасе разбегаются.
может проблема то не в клозетах, а в головах? конкретно в головах среднего и младшего руководящего состава. может первоначальные идеи по реформированию сбера не так уж плохи но хромает реализация?
вот уж действительно в россии две беды дороги и дураки...
budun
10.01.2012 16:06
Сбербанк головного мозга))
oldman_99
03.02.2014 03:02
Прочёл "Болезнь Сбербанком". Хорошо написано. От души. Сразу вспомнились "лихие 90-е", когда работал в одном из филиалов "Петровского". Какой был хороший и дружный коллектив. И как нас "ликвидировали". Очень похоже. Делал квартальный отчёт, вдруг входят какие-то люди, отключают компьютер и уносят. И стул заодно забирают. Так я делал отчёт сначала на компе Главбуха, а когда и его "вынесли", то работал прямо с сервера, с "консоли сисадмина", благо, его уже уволили. Заодно "поднимал" сервер, когда он "падал" (конечно, по командам из "центра"). Короче, "уходил под воду" вместе с "Варягом". Но, как выяснилось потом, напрасно - наш баланс "скинули" на МФЦ (типа Сберовских ЦСКО), и наша отчётность вошла "автоматом" в общую. Как показала дальнейшая жизнь, эта централизация не спасла Банк. Его скупили "москвичи". А потом он растворился в других банках. Но дело не в этом - просто после прочтения вашей "элегии" я понял, что я тоже "был болен Петровским". И взгрустнул немного. Спасибо Вам большое!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)