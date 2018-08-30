Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Болезнь Сбербанком
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Преамбула
30 тыс. сотрудников Сбербанка будет сокращено в результате внедрения инновационных компьютерных технологий, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф премьер-министру РФ Владимиру Путину в ходе совместного осмотра центра сопровождения клиентских операций Сбербанка.
Как пояснили RB.ru в пресс-службе Сбербанка, кредитная организация перераспределяет численность штата в область клиентского обслуживания и продаж. "Оптимизация численности персонала происходит в основном за счет сокращения ставок, в первую очередь сотрудников, которые уходят на пенсию, покидают банк по собственному желанию. В 2011 году работа по повышению эффективности позволила банку обработать существенно больший объем бизнеса практически без изменения численности сотрудников. Таким образом, высвобождения персонала практически не было, в большей степени оно было виртуальным", - сообщили в пресс-службе.
Фабула
Сегодня зашел в «свое» бывшее ОСБ, последний рабочий день в этом году стал последним рабочим днем в Сбербанке еще для 12 моих бывших коллег. Из ранее процветающего ОСБ, в котором успешно работало около 400 человек, при этом ОСБ, почти всегда занимало 3-4 место в рейтинге ОСБ по прибыли, с прибылью 2-3 сотни миллионов, теперь, дай бог, осталось человек 200.
Но я, даже не об этом. Бегают девчонки из бывшего отдела межбанковских расчетов, бухгалтерия в общем, последние из могикан, в смысле последние сокращаемые в бухгалтерии. Так вот, бегают и волнуются, нам доступы «забили» (время около 15-00), мы еще не все отчеты сделали. Их, как котят, доблестный Сбербанк на улицу выкинул, а они за отчет переживают! Как будто завтра им опять на работу и на ковер за отчеты ругать. Они еще не поняли, что завтра они безработные, что 10-го им на биржу идти, вставать на учет…
Взгрустнулось и подумалось - что это? Болезнь Сбербанком, ответственность за порученное дело? Наверное, и то и другое. Вспомнил, как сидели в былые годы 31 декабря часов до 10 вечера, проводили последние клиентские и ОФКшные платежи, делали последние зачисления и никто не ныл, что надо домой к семьям, к детям. А 3 января опять на работу, а как же ГОДОВОЙ ОТЧЕТ! Они, действительно, «последние из могикан», таких в Сбере почти не осталось.
Всем бывшим и действующим сотрудникам удачи в Новом Году! С Новым Годом!
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10
bizon04 • бывший сотрудник
30.12.2011 18:02
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+1
“Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников”.
Главное достоинство Сбербанка – это советское прошлое: сегодня более 20 000 подразделений банка по всей стране позволяют пользоваться его услугами во всех уголках России. И, к сожалению, очередей среди банков, желающих создать конкуренцию Сбербанку в деревнях, селах, в малых городах России, не наблюдается: Сбербанк еще долго будет оставаться в стране банком – монополистом. И в таких реалиях он обязан стать “одной из лучших финансовых компаний”, прежде всего, в России, что едва ли выполнимо без “ощущения гармонии и счастья ее сотрудников”.
Когда Греф только что пришел в Сбербанк, основная часть сотрудников радовалась: перемены действительно назрели. Однако на поверку оказалось, что высшее руководство Сбербанка во главе с Грефом рассматривает банк исключительно как торговое предприятие, призванное получать максимальную прибыль: профессионалы, детально знающие специфику банковского дела, оказались в этой структуре “лишними”. И когда квалифицированные специалисты сокращаются, увольняются или мечтают уйти из Сбербанка – это по своим последствиям сродни «утечке мозгов» из России. В результате Сбербанк уже сегодня становится для клиентов одним из самых ненадежных банков в России.
Колониальная кадровая политика разрушает Сбербанк, значит, приносит большой вред России.
Изменено:
может проблема то не в клозетах, а в головах? конкретно в головах среднего и младшего руководящего состава. может первоначальные идеи по реформированию сбера не так уж плохи но хромает реализация?
вот уж действительно в россии две беды дороги и дураки...