Преамбула

30 тыс. сотрудников Сбербанка будет сокращено в результате внедрения инновационных компьютерных технологий, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф премьер-министру РФ Владимиру Путину в ходе совместного осмотра центра сопровождения клиентских операций Сбербанка.



Как пояснили RB.ru в пресс-службе Сбербанка, кредитная организация перераспределяет численность штата в область клиентского обслуживания и продаж. "Оптимизация численности персонала происходит в основном за счет сокращения ставок, в первую очередь сотрудников, которые уходят на пенсию, покидают банк по собственному желанию. В 2011 году работа по повышению эффективности позволила банку обработать существенно больший объем бизнеса практически без изменения численности сотрудников. Таким образом, высвобождения персонала практически не было, в большей степени оно было виртуальным", - сообщили в пресс-службе.



Фабула

Сегодня зашел в «свое» бывшее ОСБ, последний рабочий день в этом году стал последним рабочим днем в Сбербанке еще для 12 моих бывших коллег. Из ранее процветающего ОСБ, в котором успешно работало около 400 человек, при этом ОСБ, почти всегда занимало 3-4 место в рейтинге ОСБ по прибыли, с прибылью 2-3 сотни миллионов, теперь, дай бог, осталось человек 200.



Но я, даже не об этом. Бегают девчонки из бывшего отдела межбанковских расчетов, бухгалтерия в общем, последние из могикан, в смысле последние сокращаемые в бухгалтерии. Так вот, бегают и волнуются, нам доступы «забили» (время около 15-00), мы еще не все отчеты сделали. Их, как котят, доблестный Сбербанк на улицу выкинул, а они за отчет переживают! Как будто завтра им опять на работу и на ковер за отчеты ругать. Они еще не поняли, что завтра они безработные, что 10-го им на биржу идти, вставать на учет…



Взгрустнулось и подумалось - что это? Болезнь Сбербанком, ответственность за порученное дело? Наверное, и то и другое. Вспомнил, как сидели в былые годы 31 декабря часов до 10 вечера, проводили последние клиентские и ОФКшные платежи, делали последние зачисления и никто не ныл, что надо домой к семьям, к детям. А 3 января опять на работу, а как же ГОДОВОЙ ОТЧЕТ! Они, действительно, «последние из могикан», таких в Сбере почти не осталось.



Всем бывшим и действующим сотрудникам удачи в Новом Году! С Новым Годом!