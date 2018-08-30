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|Я из Сбера ушёл
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Мне бы жить - не тужить, только кончилась, видимо, вера
В то, что там, наверху, нас считают ещё за людей.
Я из Сбера ушёл, из такого привычного Сбера,
Пусть в далёкой Москве без меня запрягают коней.
На варяжскую власть на Руси не впервой полагаться,
Только скоро уже станет некем ему помыкать.
Даже если сумел на полгода ты здесь задержаться,
То гарантии нет, что тебя не придут сокращать.
Есть безумная цель, для неё подходящее средство -
Всё, что было - сломать, ну, а строить - пока погодить.
Сбер скончался давно и убийца растратил наследство,
Но раскрашенный труп не решился ещё схоронить.
Если всё хорошо, то замучает вас скукотища,
Никогда не вкурить мне забористой вашей травы.
За спиною у вас небольших городов пепелища,
Погоняя коней, комиссары летят из Москвы...
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Angry_Man • бывший сотрудник
31.12.2011 08:37
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Поздравляю свою подружку с НГ, бывшую коллегу с соседского региона. 8 месяцев уговаривал её свалить, потому как девка очень ответственная и переживаний у неё была тьма. В апреле всё ж таки уволилась и уехала в СПб (сильно туда хотела). Пищит в трубку:
- Я под Эйфелевой башней! Во Франции!
Ржу в трубку:
- Сколько ж ты мне нервов убила! Вот сидела бы сейчас в своём Мухосранске, возмущалась, а видишь как жизнь повернулась!
Дед наш, Angry_Man, ты его знаешь, на "корпоративе" искоса глядя на меня заявил:
- Со мной договор тут заключают сразу 6 ТСЖ на сопровождение...
Комментирую ехидно:
- Я ж тебе гарантировал "нескучную" пенсию, а ты не верил. И так целый год из под клиентов успешно "выворачивался".
Так что, всё, что ни делается - к лучшему!
Изменено:
“Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников”.
Главное достоинство Сбербанка – это советское прошлое: сегодня более 20 000 подразделений банка по всей стране позволяют пользоваться его услугами во всех уголках России. И, к сожалению, очередей среди банков, желающих создать конкуренцию Сбербанку в деревнях, селах, в малых городах России, не наблюдается: Сбербанк еще долго будет оставаться в стране банком – монополистом. И в таких реалиях он обязан стать “одной из лучших финансовых компаний”, прежде всего, в России, что едва ли выполнимо без “ощущения гармонии и счастья ее сотрудников”.
Когда Греф только что пришел в Сбербанк, основная часть сотрудников радовалась: перемены действительно назрели. Однако на поверку оказалось, что высшее руководство Сбербанка во главе с Грефом рассматривает банк исключительно как торговое предприятие, призванное получать максимальную прибыль: профессионалы, детально знающие специфику банковского дела, оказались в этой структуре “лишними”. И когда квалифицированные специалисты сокращаются, увольняются или мечтают уйти из Сбербанка – это по своим последствиям сродни «утечке мозгов» из России. В результате Сбербанк уже сегодня становится для клиентов одним из самых ненадежных банков в России.
Колониальная кадровая политика разрушает Сбербанк, значит, приносит большой вред России.
Изменено:
>Главное достоинство Сбербанка – это советское прошлое: сегодня более 20 000 подразделений банка по всей стране позволяют пользоваться его услугами во всех уголках России. И, к сожалению, очередей среди банков, желающих создать конкуренцию Сбербанку в деревнях, селах, в малых городах России, не наблюдается
В советское прошлое рабочий класс получал зарплату на своём предприятии. В данном случае по отношению к предприятиям - банк (в частности Сбер) является аутсорсинговой организацией, взявшей на себя функции по зачислению, хранению и выдаче населению заработанных средств и всевозможных выплат. Это и есть, на мой взгляд, самая главная и важная "услуга" банка для населения. Вторая услуга - сбережение денежных средств и кредитование.
По моему скромному мнению, самая главная и важная "услуга" не должна находиться в частных руках и тем более при участии зарубежных лиц и их технологий. И какого-либо здравого умысла и смысла государству, так или иначе, отдавать данную "услугу" частным лицам или зарубежным компаниям я не вижу...
В любой порядочной стране, уважающей своих граждан, доходы (заработанные средства) этих граждан никогда не будут отданы в чьи-либо частные руки.
Граждане нашей страны достаточно платят налогов своему государству, чтобы государство могло создать своё государственное центральное хранилище денежных средств населения, в котором бы на каждого человека был открыт счёт (и выдана карта с чипом), а все организации могли перечислять на эти счета все выплаты без участия банков. При этом, выдача денежных средств должна осуществляться без комиссии в любом филиале банка и его банкоматах на территории РФ. Так же в данной базе технически возможно объединить все кассы всех организаций для безкомиссионной и безналичной оплаты услуг.
Пока государство и работодатель используют посредников при расчётах с своим населением/работниками - благополучие жизни этого населения всегда будет зависеть от некоторого третьего лица, а так же и иных частных лиц. ИМХО.
Изменено: