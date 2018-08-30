Мне бы жить - не тужить, только кончилась, видимо, вера

В то, что там, наверху, нас считают ещё за людей.

Я из Сбера ушёл, из такого привычного Сбера,

Пусть в далёкой Москве без меня запрягают коней.



На варяжскую власть на Руси не впервой полагаться,

Только скоро уже станет некем ему помыкать.

Даже если сумел на полгода ты здесь задержаться,

То гарантии нет, что тебя не придут сокращать.



Есть безумная цель, для неё подходящее средство -

Всё, что было - сломать, ну, а строить - пока погодить.

Сбер скончался давно и убийца растратил наследство,

Но раскрашенный труп не решился ещё схоронить.



Если всё хорошо, то замучает вас скукотища,

Никогда не вкурить мне забористой вашей травы.

За спиною у вас небольших городов пепелища,

Погоняя коней, комиссары летят из Москвы...