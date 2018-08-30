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Опыт работы нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем доброго времени суток! Я ушел из банка совсем недавно, поэтому для тех, кто планирует устраиваться туда, этот отзыв будет очень полезен.

По зарплате - "кисловато". Сказать, что мало - не могу, где-то средне. Платят вовремя, задержек не было. Премии, какие-то огромные льготы, корпоративы, "сладкие" кредиты - все-же нет; кредит для сотрудников есть, но только через 2 года, ипотеки нет (кому важно).

Соцпакет есть - ДМС. Сказать, что восхитительный - да тоже нет, все средненько. Увы, на рынке есть и лучше...

Коллектив-дружен, это касается и ДО, и ЦО. Проблемы действительно пытаются решить и помочь, как клиентов так и сотрудников.

Руководство (с кем я лично общался) вполне адекватные люди. Можно что-то подписать/обратится по какому-то вопросу без проблем.

Почему ушел? Позвали на должность выше. На такую же должность в другой банк, наверно бы, не ушел.

В резюме могу сказать - отличный банк для человека с опытом, если занимать уже более-менее большую должность. Начальство очень адекватное (я лично не сталкивался ни с одним начальником-тираном/деспотом за время работы), но ждать у моря погоды далеко не каждый хочет/может.
T_N_Aбывший сотрудник
02.01.2012 04:14
3 комментария
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didema
25.01.2012 20:09
Полностью поддерживаю отзыв..... Моё впечатление о банке тоже положительное... Коллектив хороший, ЦО на вопросы отвечает адекватно, всегда готовы помочь, очень много замечательных людей.
Но, к сожалению, тоже ушла на должность выше в другой банк.
T_N_A
Автор отзыва
26.01.2012 20:44
C этим вообще довольно тяжко,как я понял...

Зато тишь да гладь,это факт)
didema
26.01.2012 22:27
))) точно,точно))))
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