Всем доброго времени суток! Я ушел из банка совсем недавно, поэтому для тех, кто планирует устраиваться туда, этот отзыв будет очень полезен.



По зарплате - "кисловато". Сказать, что мало - не могу, где-то средне. Платят вовремя, задержек не было. Премии, какие-то огромные льготы, корпоративы, "сладкие" кредиты - все-же нет; кредит для сотрудников есть, но только через 2 года, ипотеки нет (кому важно).



Соцпакет есть - ДМС. Сказать, что восхитительный - да тоже нет, все средненько. Увы, на рынке есть и лучше...



Коллектив-дружен, это касается и ДО, и ЦО. Проблемы действительно пытаются решить и помочь, как клиентов так и сотрудников.



Руководство (с кем я лично общался) вполне адекватные люди. Можно что-то подписать/обратится по какому-то вопросу без проблем.



Почему ушел? Позвали на должность выше. На такую же должность в другой банк, наверно бы, не ушел.



В резюме могу сказать - отличный банк для человека с опытом, если занимать уже более-менее большую должность. Начальство очень адекватное (я лично не сталкивался ни с одним начальником-тираном/деспотом за время работы), но ждать у моря погоды далеко не каждый хочет/может.